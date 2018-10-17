Рустам Минниханов: «Мы сегодня даже лучше выглядим, чем какие-то европейские дороги»

В Татарстане после 18 лет реконструкции запустили четырехполосное движение по М-7 от Казани до Челнов

Фото: Максим Платонов

Сегодня в Татарстане открыли 30-километровый участок трассы М-7 — теперь вся дорога от Казани до Набережных Челнов четырехполосная. Пропускная способность увеличена с 18 до 40 тыс. автомобилей в сутки. Работы на последнем участке велись 4 года, дорожникам было немного грустно оттого, что «стройка века» закончена, но им пообещали еще одну. К 2024 году должна появиться платная высокоскоростная магистраль Москва — Казань. Рустам Минниханов еще и нацелился в сторону Китая и уже попросил денег у Росавтодора.



«Неужели когда-то мы мечту жителей Татарстана осуществим? Но мы осуществили»



Автодорогу М-7, участок которой сегодня открыли, в Татарстане М-7 никогда не называли. Для местных это всегда была «челнинская трасса», потому что соединяла два крупных города — Казань и Набережные Челны. Было у нее еще два неофициальных названия — «дорога жизни», так как по ней проходили все пассажирские и грузоперевозки из западной части страны в восточную, и «дорога смерти». Бешеный трафик, и только по одной полосе в каждую сторону. Выезд на встречку и лобовые столкновения случались здесь почти каждый день. О трагедиях до сих пор напоминают придорожные памятники — здесь их очень много.



Переделку из дороги второй категории в первую — четырехполосную, с разделительной полосой и отбойниками, которые исключают выезд на встречную полосу, разворотными петлями — начали в 2004 году. К 2018 году все 208 километров реконструировали. Последний 30-километровый участок на границе Пестречинского и Рыбно-Слободского районов торжественно открыли сегодня.



— Я был здесь в 2004 году. Мы тогда договорились с президентом Татарстана Шаймиевым, премьер-министром Миннихановым. Неужели когда-то мы мечту жителей Татарстана осуществим? Но мы осуществили. Это не просто дорога — это жизнь. Здесь все оборудовано для того, чтобы водитель, который в дороге находится сутками, мог отдохнуть и безопасно продолжить путь. Эта дорога имеет значение не только для Татарстана, отсюда идут все транзитные грузы, — сказал помощник президента РФ Игорь Левитин в свою бытность министром транспорта, когда принималось решение о строительстве дороги.



Впрочем, оценить объект Левитин смог только визуально — чиновники такого уровня любят передвигаться не по дорогам, пусть даже таким комфортным и безопасным, а по воздуху.

Сегодня в Татарстане открыли 30-километровый участок трассы М-7 — теперь вся дорога от Казани до Набережных Челнов четырехполосная



«Мы всегда завидовали, когда ездили в Америку и Европу, какие должны быть дороги»

Вспоминая события почти 20-летней давности, Рустам Минниханов сказал, что тогда это было мечтой, «казалось, что невозможно».



— О таком стандарте дорог мы даже и не мечтали. Дорога очень сложная, и когда Игорь Левитин вступил в должность министра, благодаря серьезным финансовым вложениям, поддержке правительства РФ, федерального агентства, Министерства транспорта РФ была построена трасса, которая сегодня позволяет безопасно перемещаться. Это федеральная дорога, соединяет две крупные промышленные агломерации — казанскую и челнинскую. И главное — мы всегда завидовали, когда ездили в Америку и Европу, какие должны быть дороги. Мы сегодня даже лучше выглядим, чем какие-то европейские дороги, — сравнил Рустам Минниханов.



Стоимость реконструкции 208 км составила 37,7 млрд рублей. Последний участок с 2014 года строили три генподрядчика: ООО «Стройновация», ОАО «Каздорстрой» и АО «БСК СПб». Дорожникам было одновременно радостно и слегка грустно потому, что такой грандиозный проект завершен. Но им со сцены пообещали, что без работы не оставят.



— Утверждена программа развития транспортной инфраструктуры до 2024 года, и один из проектов — это высокоскоростная дорога Москва — Казань, поэтому для вас работы будет много, — сказал Левитин.

Стоимость реконструкции 208 км составила 37,7 млрд рублей. Дорожникам было одновременно радостно и слегка грустно потому, что такой грандиозный проект завершен



«Кто нам деньги давал? Давай! Нам ведь еще просить надо будет»

Как позже он расскажет во время пресс-подхода к журналистам, это будет платный автобан, который пройдет южнее существующей трассы М-7 «Москва — Уфа».



— Это будет с нуля построенная дорога, которая будет проходить южнее М-7. Она будет строиться на новых технологиях и пойдет по территориям, не охваченным трассой М-7. Это будет новый выход из Москвы до Казани, мы рады, что этот проект попал в перечень инфраструктурных проектов, которые согласовал президент, — сказал Игорь Левитин.



Скромно стоял на сцене руководитель Федерального дорожного агентства Андрей Костюк, потом он стеснялся выходить к журналистам, и Минниханов его подбадривал: «Кто нам деньги давал? Давай! Нам ведь еще просить надо будет». Говорил он это с улыбкой, но те, кто знает президента Татарстана, в курсе, что в каждой его шутке больше правды.



В итоге Костюку даже пришлось отвечать на вопрос о том, как он оценивает дорожные успехи Татарстана.



— Ну вы же сами все видите. Татарстан является одним из лидеров, я не хочу других обидеть, но все те наработки, которые есть в дорожном строительстве, используются в Татарстане, и результат налицо, — сказал он.



Что касается проектов, на которые еще надо будет просить средства, это, по словам Минниханова, «несколько серьезных трасс в сторону Китая — М-5 и М-7, обход и выход на Нижнекамск и Челны, потому что мы ездим по плотине. Все заявки в работе».

