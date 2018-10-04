Штрафной удар: водителей отдали на откуп камерам, а пассажиров «муштруют» ремнем

Динамика денежных взысканий за нарушение ПДД в России: Татарстан уже не аномалия

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», за последние семь лет значительно сократилось число правонарушений со стороны водителей и пешеходов, а вот пассажиры стали нарушать правила, напротив, больше. При этом рост количества нарушителей-пассажиров особенно заметен в нескольких регионах РФ — вероятно, в них стали особое внимание уделять непристегнутым ремням.

Штрафов от сотрудников ГИБДД становится меньше, но камеры компенсируют

Согласно данным аналитической службы «Реального времени», за последние годы водители Татарстана стали гораздо более дисциплинированными — по крайней мере, если считать показателем этого количество нарушений правил дорожного движения. В 2017 году Татарстан занял девятое место среди российских регионов по числу нарушителей правил дорожного движения — здесь их оказалось 636,5 тысячи.

Рекордсменами по этому показателю в прошлом году стали Москва, Новосибирская область и Башкортостан. В первых двух регионах было зафиксировано около 1,6 млн нарушителей, в Башкортостане — около миллиона. Чуть меньшее их количество зафиксировано в Подмосковье и Пермском крае, а также в Свердловской и Тюменской областях (в последнем случае — вместе с автономными округами) и Краснодарском крае. Немногим меньше показателя по Татарстану — совместный результат Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также показатель Красноярского края и Дагестана.

В целом по России число нарушителей за семь лет довольно значительно снизилось — на 42%. Еще большее снижение оказалось за пять лет; по сравнению с пиковым в плане штрафов 2012 годом нарушений стало меньше в два раза. А вот за последний год показатель снизился всего на 11% — с 23,5 до 21,1 млн штук. Впрочем, к такой статистике нужно относиться с известной долей скепсиса.

— Это — количество нарушений, выявленных непосредственно инспекторами ГИБДД. С учетом же камер фиксаций число нарушений в 2017 году составляет около 100 миллионов. Только в Москве с учетом камер — 24—25 миллионов нарушений ПДД, — пояснил «Реальному времени» Петр Шкуматов, координатор движения «Общество синих ведерок».

С активным введением камер фиксации нарушений, инспекторы, по его словам, сосредотачиваются на грубых нарушениях правил дорожного движения — таких как езда в нетрезвом виде и езда по встречной полосе. Согласен с ним и руководитель Федерации автовладельцев России Сергей Канаев. Он говорит, что снижение количества нарушений связано с заметным сокращением числа сотрудников ГИБДД, а также с тем, что основная масса правонарушений фиксируется камерами.

Татарстанская аномалия

Тем не менее, в Татарстане динамика по снижению числа водителей-нарушителей еще более показательна: за семь лет оно снизилось в два с лишним раза — с 1,3 млн до 636 тысяч. За последние пять лет показатель вообще снизился примерно в девять раз — с 5,73 млн, а за год — на четверть, с 852,6 тысячи. 2012-й, как уже отмечалось, был пиковым для России, но для Татарстана этот год особенно примечательный — регион был безоговорочным лидером среди всех субъектов федерации по числу нарушителей правил дорожного движения, опередив даже Москву (в которой, к слову, показатель того года — 4 млн нарушений — также был рекордным). Тогда на Татарстан пришлось около 14% всех зафиксированных нарушений ПДД — сейчас этот показатель равняется всего 3%.

Однако не во всех регионах количество нарушителей ПДД за последние годы снизилось. К примеру, у обладателя второго места — Новосибирской области — за семь лет этот показатель вырос более чем в два раза — с 762 тысяч до 1,63 млн штук. За последний год он увеличился на 39%. Еще больший рост за семь лет у Дагестана — со 160 до 467 тысяч нарушителей. За год наиболее значительный рост — на 70% — в Республике Коми (со 116 до 198 тысяч нарушителей) и Тамбовской области — на 59% (с 77,7 до 124 тысяч штук).

Меньше всего водителей — нарушителей правил по итогам 2017 года оказалось в небольших автономных округах севера и востока страны — Ненецком (4 тысячи нарушений), Чукотском (8,1 тысячи), Еврейской автономной области (13 тысяч нарушений) и в Магаданской области (15,1 тысячи нарушений). Очевидно, что связано это с численностью населения этих регионов — к примеру, в Ненецком автономном округе, входящем в Архангельскую область, живет лишь 44 тысячи человек, в Еврейской автономной области — 162 тысячи человек, а в Магаданской области — 144 тысячи человек.

Количество водителей-нарушителей ПДД

Регион 2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 21.067.913 23.550.618 23.782.884 25.552.066 35.315.328 г. Москва 1.686.706 1.607.593 1.410.566 1.128.783 836.246 Новосибирская область 1.634.022 1.173.531 1.167.011 1.113.852 970.782 Республика Башкортостан 1.030.041 1.074.211 1.102.222 1.236.194 1.656.963 Московская область 930.180 1.258.242 1.316.214 1.334.861 3.221.936 Пермский край 836.881 843.799 757.217 833.950 1.528.633 Свердловская область 768.156 776.053 1.013.751 986.213 1.610.046 Тюменская область (с а/о) 748.707 923.912 1.042.091 985.833 1.015.721 Краснодарский край 744.914 766.111 583.570 872.373 554.193

Меньше сотрудников — меньше внимания пешеходам

Что касается второй значимой категории участников дорожного движения — пешеходов, то у них нарушений значительно меньше. Вряд ли это можно считать проявлением того, что самих фактов нарушений не так много — скорее, на их поведение на дороге реже обращают внимание. Петр Шкуматов из «Общества синих ведерок» объясняет, что дело тут в общем сокращении численности МВД: сотрудников становится меньше, и, как уже говорилось выше, они акцентируют свое внимание на серьезных нарушениях ПДД, на пешеходов уделяется меньше внимания.

В 2017 году в России было зафиксировано 2,7 млн нарушений ПДД пешеходами. Это — на 45% меньше, чем в 2010 году (тогда нарушений было 5 миллионов), на 27% меньше, чем пять лет назад (3,73 млн), но на 4% больше, чем год назад — тогда их было 2,63 млн. 2016 год вообще оказался годом с наименьшим числом нарушений ПДД пешеходами, как минимум, с 2010 года.

Лидером по нарушениям ПДД, как ни странно, является не Москва, а Свердловская область. Здесь было зафиксировано 350 тысяч таких фактов, причем результат год от года остается достаточно стабильным: семь лет назад показатель был на 3% больше, по сравнению с 2012 годом он не изменился, а за последний год вырос больше, чем в среднем по России, — на 11%. Москва в 2017 году заняла лишь второе место с 211,7 тысячи нарушений — за 5 и 7 лет показатель снизился на 30%, а за последний год увеличился на 14%. В пятерку лидеров входят, кроме того, Московская и Кемеровская области, а также Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Показатель Татарстана — 10-й (если не считать отдельно Санкт-Петербург, который совместно с Ленинградской областью уже занял пятое место). Количество нарушений правил дорожного движения тут составило 67,6 тысячи. За 7 лет показатель снизился более чем двукратно — со 150 тысяч, за 5 лет — на 30%, а за последний год — на 10%.

За последние семь лет наибольший рост числа нарушений ПДД пешеходами зафиксирован в трех регионах Северного Кавказа. В Чечне показатель подскочил почти в шесть раз — с 892 до 5 290, в Дагестане — почти в пять раз, с 4,4 до 20,5 тысячи, в Ингушетии — в 4 раза, с 213 до 845 случаев. Ингушетия при этом по-прежнему входит в топ-3 регионов с самым низким числом нарушений правил дорожного движения пешеходами. Меньше, чем тут, пешеходы нарушали только в Чукотском и Ненецком автономном округах (526 и 240 случаев соответственно).

Количество пешеходов-нарушителей ПДД

Регион 2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 2.723.923 2.630.304 2.754.831 2.709.576 3.035.468 Свердловская область 350.663 314.580 295.152 362.478 385.230 г. Москва 211.728 186.101 198.988 153.826 206.784 Московская область 149.260 146.997 139.148 128.715 116.886 Кемеровская область 118.948 106.625 113.983 116.288 102.998 ГУВД г.Санкт-Петерб. и Лен.обл 116.781 112.313 121.513 121.761 131.745 Тюменская область (с а/о) 105.118 110.442 117.271 120.318 130.459 г. Санкт-Петербург 86.533 82.303 89.342 92.508 103.696 Новосибирская область 82.271 80.057 77.654 73.889 78.767

Ремни и детские кресла подстегнули поток пассажирских штрафов

Интересно обратить внимание и на статистику нарушений правил дорожного движения со стороны пассажиров. Несмотря на то что в целом у пассажиров фиксируют нарушения в разы реже, чем у других участников дорожного движения, все же можно отметить гигантский рост за семь лет. Судя по увеличению показателя по России в 3,4 раза за семь лет, речь идет скорее об интенсификации работы, направленной на обнаружение таких нарушений, чем о реальном росте числа самих нарушений. По итогам 2010 года в России их было зафиксировано 74,4 тысячи, а в 2017 году — уже 248 тысяч, причем это — максимальный показатель за семь лет.

Как объясняет Петр Шкуматов, как раз в этот период — последние семь лет — ГИБДД стала уделять большое внимание на то, пристегиваются ли не только водители, но и пассажиры. Также инспекторы стали обращать внимание на правила перевозки детей. Впрочем, по его словам, эти цифры — капля в море: «По данным разных опросов, четверть людей в автомобиле не пристегиваются. Соответственно, количество таких штрафов должно исчисляться миллионами и десятками миллионов штук. Подавляющее большинство таких нарушений не выявляются». А вот руководитель ФАР Сергей Канаев склонен не согласиться с такой статистикой: по его словам, для оценки этих цифр нужно знать, какие именно нарушения пассажирами учитываются. В целом же, по его наблюдениям, более пристального внимания со стороны сотрудников ГИБДД к пассажирам, чем раньше, нет.

Первое место по нарушениям пассажиров, как и в случае с пешеходами, занимает Свердловская область. Тут было зафиксировано 33,8 тысячи нарушений — на 13% больше, чем семь лет назад, на 23% больше, чем пять лет назад, и на 60% больше, чем год назад. А вот на втором месте оказался Татарстан, причем, судя по гигантскому росту за семь лет, тут начала вестись планомерная работа по выявлению нарушений. За семь лет показатель увеличился в 58 раз — с 496 до 29 тысяч. За год показатель вырос на 83% — с 15,9 тысячи нарушений.

Крупнейший регион России и ее столица — Москва, например, находится лишь на шестом месте с 9,7 тысячи нарушений. Однако рост тут еще более значительный: в 2010 году таких нарушений было всего 25, а сейчас — 9,7 тысячи. Есть, впрочем, регионы и с еще более значительным ростом. Рекордсмен тут — Санкт-Петербург. Показатель второго по величине города России за семь лет вырос в 1 400 раз — с 4 случаев до 5 656. Также в лидерах роста Северная Осетия — Алания, тут показатель вырос в 1 271 раз — в 2010 году нарушение ПДД пассажиром было зафиксировано лишь одно.

Количество пассажиров-нарушителей ПДД

Регион 2017 2016 2015 2014 2013 Российская Федерация 247.546 209.294 198.819 211.418 175.811 Свердловская область 33.811 21.163 25.828 28.981 41.066 Республика Татарстан 28.989 15.861 13.166 8.494 14.278 Алтайский край 18.732 15.041 12.627 9.319 9.659 Смоленская область 18.294 20.102 12.334 12.707 6.655 Тюменская область (с а/о) 14.084 14.063 9.174 10.429 7.683 г. Москва 9.657 8.804 3.205 726 646 Московская область 8.636 12.848 12.018 11.525 7.681 Удмуртская Республика 8.509 5.102 6.378 8.088 2.648