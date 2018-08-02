В ФАС сообщили, что «Главтатдортранс» проводил торги с заранее известными победителями

Управление федеральной антимонопольной службы (ФАС) Татарстана возбудило дело в отношении «Главтатдортранса». Компания подозревается в проведении семи аукционов на содержание дорог, победитель которых был известен заранее. Речь идет о торгах, проведенных в декабре 2016 года.

«На рабочих компьютерах «Главтатдортранс» обнаружены 7 папок, названия которых соответствуют наименованиям участников аукционов, которые компания провела в декабре 2016 года. При этом имена папок были поименованы как «Лот Алексеевскдорстрой», «Лот Брус», «Лот Каздорстрой», «Лот Волгадорстрой», «Лот МДСУ-1», «Лот Татавтодор» и «Лот Татнефтедор». В список файлов в содержании каждой из папок входили перечни дорог, лимитированных затрат, расчет стоимости дорог и техническое задание. Создание и изменение указанных файлов произведены в ноябре 2016 года — за три недели до даты размещения информации о проведении закупок», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что результатом аукционов, которые состоялись 27 декабря 2016 года, стала победа всех заявленных в названиях папок компаний.

Ранее «Главтатдортранс» объявил тендер на ремонт подъездных дорог и территории, прилегающей к площадке проведения праздника Сабантуй у озера Лебяжье. На эти цели направят 95 млн рублей.