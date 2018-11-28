ONLINECONTRACT наградит лучших поставщиков и заказчиков Поволжья
На победу в рамках премии «Реального рейтинга» претендуют десять компаний
7 декабря в Казани назовут победителей ежегодной отраслевой премии «Реальный рейтинг». Церемония награждения состоится в отеле «Мираж». Стратегический партнер премии — электронная торговая площадка ONLINECONTRACT — наградит компании в рамках специально учрежденных номинаций «Заказчик года» и «Поставщик года».
Чтобы выбрать номинантов на премию, эксперты ONLINECONTRACT проанализировали работу почти 50 тыс. компаний ПФО, которые в 2018 году проводили на электронной площадке закупки или участвовали в них.
Среди заказчиков номинантов отбирали по уровню активности, корректности и полноте формирования информации в закупках на электронной торговой площадке (ЭТП), а также доле тендеров, завершившихся выбором поставщика. Поставщиков-исполнителей оценивали по активности в тендерах и количеству одержанных побед в закупках на площадке ONLINECONTRACT.
Всего было выбрано десять претендентов.
На победу в номинации «Заказчик года» претендуют пять компаний:
- ПАО «АК БАРС» БАНК (Республика Татарстан);
- ООО «Синтез-ПКЖ» (Нижегородская область);
- АО «КМЭЗ» (Республика Татарстан);
- ООО «ГранаТ-Стан Трейд» (Республика Татарстан);
- ООО «Камский Бекон» (Республика Татарстан).
Напомним, в прошлом году «АК БАРС» БАНК уже боролся за победу в этой номинации, однако лучшим заказчиком в 2017 году по версии ONLINECONTRACT стала компания «АГРОСИЛА», набравшая в итоговом рейтинге 90,72 балла. Сельскохозяйственный холдинг разместил закупки по 10,6 тыс. лотов, при этом в 88% случаев заказчик указывал стартовую цену, что повышает привлекательность, прозрачность и конкурентность процедур.
За звание «Поставщик года» борются пять номинантов:
- ООО «НА ЗДОРОВЬЕ» (Республика Татарстан);
- ООО «МОНИТОРИНГ» (Санкт-Петербург);
- ООО ТД «АВТОПРОМСНАБ» (Республика Татарстан);
- ООО «Башхимпродукт» (Республика Башкортостан);
- ООО «ХимТрейд» (Республика Татарстан).
В прошлом году победу в этой номинации одержало ООО «ЭЛЕКТРОПРОМСБЫТ». За год челнинская компания участвовала в закупках по 22 тыс. лотов и одерживала победу в каждой третьей из них.
«Мы второй год подряд поддерживаем деловую премию «Реальный рейтинг», организованную интернет-газетой «Реальное время». В 2018 году площадка стала стратегическим партнером премии, так как процесс отбора победителей очень схож со спецификой нашего бизнеса. На электронной торговой площадке ONLINECONTRACT действуют конкурентные условия для честной, открытой и реальной конкуренции между поставщиками. Выигрывают от этого все: покупатели получают лучшие условия, а поставщики — заказы крупных компаний. Лучших в специальных номинациях — «Заказчик года» и «Поставщик года» — назовем 7 декабря в Казани. Пусть победит сильнейший!» — заключил директор ONLINECONTRACT Александр Гуров.
ONLINECONTRACT
Электронная торговая площадка ONLINECONTRACT 11 лет помогает предприятиям оптимизировать затраты и находить поставщиков и покупателей в кратчайшие сроки, сохраняя прозрачность и честную конкуренцию торгов.
Электронная площадка работает по трем направлениям:
- корпоративные закупки,
- биржевые продукты,
- реализация активов и имущества.
Партнерский материал
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Справка
ONLINECONTRACT сегодня — лидер рынка корпоративных закупок Татарстана*, одна из крупнейших ЭТП России.
48 000 клиентов
188 000 торгово-закупочных процедур
587 млрд рублей — общий оборот процедур
*Доля 53% согласно открытым данным основных российских ЭТП за 9 мес. 2018 г.
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