Рынок российской энергетики: кто больше всех производит электричества в стране
Несмотря на рост, многие регионы не обеспечивают себя собственной генерацией в полной мере
Производство электроэнергии в России ежегодно растет, впрочем, как и спрос на электроэнергию. В прошлом году производство этого ресурса в стране выросло на 0,3% в сравнении с 2016 годом. Тем не менее территориальная структура российской электроэнергетики остается очень неоднородной, и многие регионы не обеспечивают себя собственной генерацией в полной мере. Татарстан по-прежнему остается энергодефицитным регионом и продолжает закупать энергию извне, а Чувашия стала энергодостаточной. «Реальное время» разбиралось в тонкостях отечественной электроэнергетики.
Новые энергообъекты добавили киловатты в общий котел
Суммарная установленная мощность электростанций ЕЭС России в прошлом году составила 239 812, 2 МВт. В прошлом году этот показатель равнялся 23 343,63 МВт. Показатели удалось увеличить за счет ввода новых мощностей и наращивания установленной мощности уже работающего оборудования. Самыми популярными стали в прошлом году паросиловые установки (ПСУ), они заняли 80% от общего числа внедренного оборудования. Парогазовые установки (ПГУ) составили 14,6% по распространенности и 4,5% в общем котле у газотурбинных установок (ГТУ); 0,5% отвели другим вариантам энергооборудования.
Всего за последние 2 года было введено 7,9 ГВт установленной мощности. Среди крупнейших введенных мощностей: Троицкая ГРЭС (0,7 ГВт), Ново-Салаватская ПГУ (0,4 ГВт), Верхнетагильская ГРЭС (0,5 ГВт), Ярославская ТЭС (0,5 ГВт), Казанская ТЭЦ-3 (0,4 ГВт).
Установленная мощность солнечных электростанций выросла в 2017 году в 7,1 раза, ветряных — в 12,3 раза. Несмотря на существенный прирост, их доля в общей энергетической мощности ЕЭС России остается по итогам 2017 года мизерной — 0,22% солнечных электростанций и 0,06% ветряных. Но в совокупности с ГЭС доля ВИЭ в электрической мощности ЕЭС России составляет 20,5%.
|Регион РФ
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Россия
|272 448,8
|266 527,7
|257 075,2
|255 951,5
|242 150
|Тюменская область
|21 146,3
|20 626,6
|20 641,3
|19 547,5
|18 612,4
|Красноярский край
|18 446,4
|18 374,3
|18 441,2
|17 629,5
|16 543,6
|г. Москва
|16 505,8
|16 748,9
|10 548,5
|10 420,4
|9 800,2
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
|15 492,7
|15 049,9
|15 347,4
|14 410,3
|13 638
|Иркутская область
|13 626,3
|13 591,6
|13 531,1
|13 588,2
|13 463,8
|Свердловская область
|12 212,9
|10 926
|9 411,9
|9 893,2
|9 910,4
|Ленинградская область
|11 585,8
|9 997,7
|8 326,4
|8 293,7
|8 352,5
|Республика Татарстан (Татарстан)
|8 140,4
|7 720,9
|7 332
|7 304,5
|7 049,2
По опубликованному отчету «Сведения о производстве и распределении электрической энергии» №23-Н, наибольшая установленная мощность электростанций значится у Тюменской области — 21 146,3 МВт. На втором месте Красноярский край, совокупная мощность его станций составляет 18 446,4 МВт. «Бронза» в этом списке досталась Москве с установленной мощностью 16 505,8 МВт.
По информации РДУ Татарстана, общая установленная мощность электростанций республики составляет 7 936,4 МВт. Таких показателей Татарстан смог добиться за счет ввода новых мощностей. Знаковым событием для республики стал ввод газотурбинной установки мощностью 405,6 МВт на Казанской ТЭЦ-3 (филиал ТГК-16, входит в Группу ТАИФ) в 2017 году. В результате станция удвоила установленную мощность и утроила выработку электроэнергии в комбинированном цикле, а показатели энергоэффективности улучшились на 30%.
Следом за Татарстаном в ПФО по показателю установленной мощности лидирующие позиции занимает Пермский край (7,9 ГВт). В 2017 году на Пермской ГРЭС ввели в эксплуатацию четвертый парогазовый энергоблок установленной мощностью 861 МВт. Мощность станции возросла на треть — до 3 363 МВт, благодаря чему Пермская ГРЭС вошла в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России.
Замыкает тройку лидеров ПФО Саратовская область с установленной мощностью в 2017 году 6 709,6 МВт. У Саратова есть мощный ресурс в виде Балаковской АЭС, которая в год вырабатывает более 31 млрд киловатт-часов электроэнергии, что фактически в два раза больше, чем потребляют жители области. Добавим, хотя область и сумела удержаться в лидерах, ее показатель установленной мощности в прошлом году упал на 1%, годом ранее он составил 6 736,4 млн кВтч. Вероятно, это связано с выводом устаревшей генерации.
Говоря о вводе новых мощностей в ПФО, нужно отметить установку ПГУ мощностью 432 МВт на Ново-Салаватской ТЭЦ в Башкирии, введенной в 2016 году. Также среди крупных проектов Приволжского федерального округа — недавний ввод в эксплуатацию Затонской ТЭЦ, строительство которой началось еще в 2008 году в Башкортостане, а окончательно завершилось в марте нынешнего года. Установленная электрическая мощность станции составляет 418 МВт.
Самая маленькая установленная мощность у Еврейской автономной области, в 2017 году она составила 5,7 МВт. При этом нужно отдать должное области — несмотря на низкие показатели, ЕАО ежегодно наращивает свои мощности. Так, в 2015 году этот показатель составлял всего 3,6 МВт, в 2016-м — 5,3 МВт.
Более чем в два раза снизилась установленная мощность в Республике Тыва. Если в 2016 году этот показатель составлял 98,6 МВт, то в 2017 году он составил 45 МВт. В список регионов аутсайдеров по динамике установленной мощности также вошла Брянская область, ее показатель упал с 58,9 МВт в 2016 году до 42,2 МВт в 2017 году. В ПФО показатели снизились у Удмуртии. Ее установленная мощность упала с 836,4 МВт в 2016 году до 773 МВт в 2017 году. Скорее всего, падение связано с реконструкцией одной из старейших станций республики, Ижевской ТЭЦ-1, и выводом из эксплуатации устаревшего оборудования.
Россия увеличила производство электроэнергии
По данным обзора мировой энергетики, Россия занимает четвертое место в мире по объему и производству электроэнергии после Китая, США и Индии. Электроэнергия в России производится в основном из природного газа и угля. Более 60% электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях. Другими источниками являются: атомные электростанции (АЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), ветровые электростанции (ВЭС) и солнечные электростанции (СЭС).
В 2017 году выработка электроэнергии в России составила 1 094,2 млрд кВтч, что на 0,3% больше по сравнению с 2016 годом (1091,1 млрд кВтч). В 2015-м энергообъекты страны произвели на 2,4 % меньше, чем в прошлом, — 1 067,5 млрд кВтч. За 9 месяцев 2018 года выработка электроэнергии в России составила 807 млрд кВтч. По прогнозам Минэнерго РФ, предполагаемый рост производства за полный 2018 год не превысит 1,2%.
По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», достичь рекорда производства в 2017 году удалось исключительно за счет атомной энергетики. Российские АЭС в прошлом году впервые превысили уровень 200 млрд кВтч, увеличив выработку по сравнению с 2016 годом на 3,3%. Такой результат обусловлен запуском в конце 2016 года новых энергоблоков на Нововоронежской АЭС и Белоярской АЭС.
Одновременно, по данным экспертов, на тепловых электростанциях выработка за 2017 год сократилась на 0,3%. И если на ГЭС динамика производства в первой половине прошедшего года была положительной, то во второй половине выработка резко уменьшилась. Это связано с низким притоком воды в озеро Байкал и сокращением выработки на ГЭС Ангарского каскада. В то же время в Волжско-Камском бассейне за год наблюдалось несколько половодий, в результате чего некоторые волжские ГЭС достигли рекордной в своей истории выработки.
|Регион РФ
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Россия
|1 094 288,0
|1 091 132,9
|1 067 544,1
|1 064 207,3
|1 059 286,7
|Тюменская область
|108 195,3
|110 646,8
|109 154,9
|109 806,2
|108 094,7
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
|88 704,7
|92 380,3
|91 089,5
|91 226,4
|88 465,4
|Красноярский край
|67 282,3
|67 594,6
|68 939,4
|65 225,0
|61 442,5
|Свердловская область
|54 718,3
|51 271,8
|46 552,5
|46 166,9
|49 284,2
|г. Москва
|48 972,2
|50 508,8
|46 146,7
|47 124,2
|47 647,5
|Иркутская область
|48 814,5
|50 126,1
|48 642,3
|55 736,6
|56 946,8
|Саратовская область
|42 462,7
|42 821,3
|42 142,7
|39 540,1
|44 029,0
|Тверская область
|41 074,7
|36 826,2
|42 486,8
|39 266,4
|39 745,9
Мизерную долю в общий котел производства внес и новый вид генерации — возобновляемые источники энергии (за исключением ГЭС, которые также относятся к ВИЭ). На долю выработки ВЭС в ЕЭС России приходится 0,01% и на СЭС 0,05%. Суммарно вместе с ГЭС доля ВИЭ в структуре выработки ЕЭС составила 17%.
Больше всего электроэнергии в России в 2017 году, как и в предыдущие 5 лет, произвела Тюменская область. В прошлом году объем производства составил 108,2 млрд кВтч электроэнергии. Это 9,9% от общего уровня производства электроэнергии в стране. Также в лидерах производства Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край. Меньше всего электроэнергии выработала в 2017 году Еврейская автономная область – 100 тыс. кВтч. В самом низу списка по производству электроэнергии в России оказалась Ингушетия. Республика совсем не производит электроэнергию, а приобретает ее у других субъектов РФ.
Чувашия стала энергодостаточной, а Рязань — энергодефицитной
Уровень потребления электроэнергии в 2017 году в России составил 1 089,1 млрд кВтч, что на 5% меньше, чем было произведено электроэнергии в стране. В целом же потребление электроэнергии в 2017 году возросло на 1% по сравнению с 2016 годом и на 2,7% по сравнению с 2015 годом (1 077,9 млрд кВтч и 1 060,2 млрд кВтч соответственно). Интересно, что в 2014 году страна потребляла электроэнергии больше, чем в 2015 году, на 0,4%. При этом производство электроэнергии в стране ежегодно незначительно росло.
|Регион РФ
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Россия
|1 089 104,7
|1 077 948,4
|1 060 237,8
|1 064 956,1
|1 061 200,9
|Тюменская область
|97 031,4
|98 041,4
|97 314,7
|95 703,3
|96 473,5
|Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область)
|74 257,3
|75 044,1
|74 898,5
|73 212,5
|72 498,6
|г. Москва
|56 635,4
|55 488,2
|54 472,7
|55 113,6
|60 816,2
|Иркутская область
|53 929,3
|53 638,7
|52 730,6
|56 259,9
|56 571,4
|Красноярский край
|52 830,2
|54 249,3
|53 100,6
|53 181,0
|53 127,1
|Свердловская область
|48 037,3
|45 916,7
|45 305,6
|45 623,4
|48 504,9
|Московская область
|47 159,9
|43 960,2
|42 570,3
|42 423,8
|41 946,5
|Челябинская область
|36 024,5
|36 267,9
|35 992,3
|36 508,8
|35 906,4
Детальный анализ по регионам показывает, что в 2017 году 57 российских субъектов произвели на своей территории меньше электроэнергии, чем ее потребили. В 2016 году таких регионов было на один больше. Чувашская Республика стала в 2017 году энергодостаточной, годом ранее здесь был небольшой дефицит собственной электроэнергии. Если в 2016 году Чувашия произвела 4 398,3 млн кВтч, а потребила 5 030,9 млн кВтч, то в прошлом году республика сгенерировала 5 240,4 млн кВтч электроэнергии при уровне потребления в 5 090,4 млн кВтч.
Рязанская область, напротив, стала энергодефицитной, хотя в 2016 году была энергодостаточной. В 2016 году область выработала 6 916,8 млн кВтч, а потребила 6 489,6 млн кВтч. В 2017 году эти значения составили 5446,8 млн кВтч и 6507,7 млн кВтч соответственно.
Самым энергодефицитным регионом в 2017 году стала Московская область. Впрочем, та же картина наблюдается на протяжении последних 5 лет. В 2017 году при выработке 21 151,5 млн кВтч область потребила 47 159,9 млн кВтч. В 2016 году регион произвел 23 520,6 млн кВтч, а потребил 43 960,2 млн кВтч. При этом уровень потребления электроэнергии в Москве и области ежегодно растет. Также в пятерку энергодефицитных субъектов вошли: Белгородская область (выработала 999 млн кВтч, потребила 14 576,7 млн кВтч), Краснодарский край (11 925,6 млн кВтч против 23 233 млн кВтч), Нижегородская область (10 380,4 млн кВтч и 22 855 млн кВтч соответственно) и Кемеровская область (выработали 24 706,7 млн кВтч, потребили 35 670,4 млн кВтч).
|Регион РФ
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Тверская область
|32 541,1
|28 668,4
|34 435,9
|31 589,5
|36 735,9
|Саратовская область
|28 497,2
|28 946,4
|28 292,7
|25 629,6
|30 553,7
|Амурская область
|23 931,9
|15 261,2
|11 250,8
|15 186,6
|16 207,3
|Московская область
|23 179,7
|26 750,1
|29 505,8
|29 253,3
|30 410,8
|Республика Хакасия
|21 535,9
|25 146,8
|19 426,2
|18 643,3
|10 020,1
|Курская область
|20 785,0
|19 404,5
|22 049,8
|23 340,0
|23 782,5
|Ростовская область
|18 803,2
|17 985,5
|14 341,5
|11 764,0
|12 317,5
|Смоленская область
|18 766,6
|18 800,1
|21 084,7
|20 586,9
|17 239,4
|Ленинградская область
|18 250,3
|20 974,7
|17 820,4
|17 691,3
|15 229,5
В числе энергодефицитных регионов Татарстан расположился на десятой позиции. В 2017 году республика выработала 22 171 млн кВтч, в то время как потребила 29 475 млн кВтч. Годом ранее республика выработала чуть больше собственной электроэнергии — 22 232,8 млн кВтч, потребила 28 887,2 млн кВтч. Дефицит электроэнергии наблюдается почти во всех регионах ПФО, профицит же можно отметить лишь в трех субъектах Поволжского округа — Пермском крае, Саратовской области и Чувашской Республике.
Самым энергодостаточным регионом по итогам 2017 года стала Тверская область, где было произведено 41 074,7 млн кВтч, а уровень потребления составил всего 8 914,5 млн кВтч. При этом избыток сальдо-перетока составил 32 541,1 млн кВтч. Также в список самых энергодостаточных регионов вошли Курская, Смоленская и Ростовская области.
|Регион РФ
|2017
|2016
|2015
|2014
|2013
|Московская область
|49 188,1
|47 189,8
|48 791,4
|46 101,2
|44 070,0
|Амурская область
|17 928,4
|7 763,7
|6 867,9
|7 838,3
|8 636,0
|Республика Татарстан (Татарстан)
|16 832,0
|16 488,4
|16 095,7
|15 729,6
|15 296,9
|Республика Башкортостан
|16 635,8
|17 991,6
|13 355,3
|13 067,5
|12 970,2
|Краснодарский край
|16 633,9
|17 070,1
|11 291,1
|10 296,4
|12 748,7
|Нижегородская область
|16 514,2
|16 426,2
|16 809,0
|18 233,5
|19 076,9
|Кемеровская область
|15 930,1
|15 804,3
|13 551,7
|18 533,1
|18 985,1
|Белгородская область
|14 645,7
|15 441,0
|15 335,2
|15 497,8
|14 661,8
|Республика Хакасия
|13 171,2
|12 894,9
|12 775,2
|12 619,4
|42,9
Пятерка субъектов, которые больше всего потребляют электроэнергию, выглядит так: Тюменская область — 8,9% от общего потребления в стране, Ханты-Мансийский автономный округ — 6,8%, Москва — 5,2%, Иркутская область — 5% и еще 4,9% у Красноярского края. Фактически, это одна треть потребителей электроэнергии России.
По прогнозам экспертов, согласно схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2018—2024 годы, в 2024 году потребление электроэнергии ожидается на уровне 1 131 млрд кВтч. Таким образом, спрос на электроэнергию по ЕЭС России к 2024 году увеличится более чем на 90 млрд кВтч, а среднегодовой темп роста составит до 1,5%. Выше среднего уровня темпы прироста прогнозируются для энергосистем Востока, Юга страны и Сибири. Для остальных энергосистем России среднегодовые темпы прироста прогнозируются ниже средних темпов по стране. Ожидается увеличение доли энергосистемы Татарстана в общем территориальном котле. Эксперты связывают это с активным развитием экономики в регионе. В Татарстане, по прогнозным данным, большое влияние на рост потребления электроэнергии продолжат оказывать предприятия нефтепереработки и нефтехимии.
Анализ рейтинга электроэнергии в 2017 году показывает, что российская электроэнергетика продолжает развиваться: растет потребление электроэнергии, происходит постепенное увеличение и обновление установленной мощности генерирующих компаний. В то же время многие регионы страны до сих пор остаются энергодефицитными — вероятно, ввод новых мощностей происходит не так быстро, как хотелось бы, и носит больше инерционный характер. К тому же сегодня в электроэнергетике есть пласт неразрешенных проблем. Важнейшими задачами для правительства и регуляторов сектора на ближайшие годы остаются проблемы модернизации оборудования, совершенствование и внедрение новых рыночных механизмов, преобразование рынка тепла и снижение объема перекрестного субсидирования.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым