Рынок российской энергетики: кто больше всех производит электричества в стране

Несмотря на рост, многие регионы не обеспечивают себя собственной генерацией в полной мере

Производство электроэнергии в России ежегодно растет, впрочем, как и спрос на электроэнергию. В прошлом году производство этого ресурса в стране выросло на 0,3% в сравнении с 2016 годом. Тем не менее территориальная структура российской электроэнергетики остается очень неоднородной, и многие регионы не обеспечивают себя собственной генерацией в полной мере. Татарстан по-прежнему остается энергодефицитным регионом и продолжает закупать энергию извне, а Чувашия стала энергодостаточной. «Реальное время» разбиралось в тонкостях отечественной электроэнергетики.

Новые энергообъекты добавили киловатты в общий котел

Суммарная установленная мощность электростанций ЕЭС России в прошлом году составила 239 812, 2 МВт. В прошлом году этот показатель равнялся 23 343,63 МВт. Показатели удалось увеличить за счет ввода новых мощностей и наращивания установленной мощности уже работающего оборудования. Самыми популярными стали в прошлом году паросиловые установки (ПСУ), они заняли 80% от общего числа внедренного оборудования. Парогазовые установки (ПГУ) составили 14,6% по распространенности и 4,5% в общем котле у газотурбинных установок (ГТУ); 0,5% отвели другим вариантам энергооборудования.

Всего за последние 2 года было введено 7,9 ГВт установленной мощности. Среди крупнейших введенных мощностей: Троицкая ГРЭС (0,7 ГВт), Ново-Салаватская ПГУ (0,4 ГВт), Верхнетагильская ГРЭС (0,5 ГВт), Ярославская ТЭС (0,5 ГВт), Казанская ТЭЦ-3 (0,4 ГВт).

Установленная мощность солнечных электростанций выросла в 2017 году в 7,1 раза, ветряных — в 12,3 раза. Несмотря на существенный прирост, их доля в общей энергетической мощности ЕЭС России остается по итогам 2017 года мизерной — 0,22% солнечных электростанций и 0,06% ветряных. Но в совокупности с ГЭС доля ВИЭ в электрической мощности ЕЭС России составляет 20,5%.

Установленная электрическая мощность электростанций (мегаватт (тысяча киловатт), значение показателя за год)

Регион РФ 2017 2016 2015 2014 2013 Россия 272 448,8 266 527,7 257 075,2 255 951,5 242 150 Тюменская область 21 146,3 20 626,6 20 641,3 19 547,5 18 612,4 Красноярский край 18 446,4 18 374,3 18 441,2 17 629,5 16 543,6 г. Москва 16 505,8 16 748,9 10 548,5 10 420,4 9 800,2 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 15 492,7 15 049,9 15 347,4 14 410,3 13 638 Иркутская область 13 626,3 13 591,6 13 531,1 13 588,2 13 463,8 Свердловская область 12 212,9 10 926 9 411,9 9 893,2 9 910,4 Ленинградская область 11 585,8 9 997,7 8 326,4 8 293,7 8 352,5 Республика Татарстан (Татарстан) 8 140,4 7 720,9 7 332 7 304,5 7 049,2

По опубликованному отчету «Сведения о производстве и распределении электрической энергии» №23-Н, наибольшая установленная мощность электростанций значится у Тюменской области — 21 146,3 МВт. На втором месте Красноярский край, совокупная мощность его станций составляет 18 446,4 МВт. «Бронза» в этом списке досталась Москве с установленной мощностью 16 505,8 МВт.

По информации РДУ Татарстана, общая установленная мощность электростанций республики составляет 7 936,4 МВт. Таких показателей Татарстан смог добиться за счет ввода новых мощностей. Знаковым событием для республики стал ввод газотурбинной установки мощностью 405,6 МВт на Казанской ТЭЦ-3 (филиал ТГК-16, входит в Группу ТАИФ) в 2017 году. В результате станция удвоила установленную мощность и утроила выработку электроэнергии в комбинированном цикле, а показатели энергоэффективности улучшились на 30%.

Следом за Татарстаном в ПФО по показателю установленной мощности лидирующие позиции занимает Пермский край (7,9 ГВт). В 2017 году на Пермской ГРЭС ввели в эксплуатацию четвертый парогазовый энергоблок установленной мощностью 861 МВт. Мощность станции возросла на треть — до 3 363 МВт, благодаря чему Пермская ГРЭС вошла в пятерку крупнейших теплоэлектростанций России.

Замыкает тройку лидеров ПФО Саратовская область с установленной мощностью в 2017 году 6 709,6 МВт. У Саратова есть мощный ресурс в виде Балаковской АЭС, которая в год вырабатывает более 31 млрд киловатт-часов электроэнергии, что фактически в два раза больше, чем потребляют жители области. Добавим, хотя область и сумела удержаться в лидерах, ее показатель установленной мощности в прошлом году упал на 1%, годом ранее он составил 6 736,4 млн кВтч. Вероятно, это связано с выводом устаревшей генерации.

Говоря о вводе новых мощностей в ПФО, нужно отметить установку ПГУ мощностью 432 МВт на Ново-Салаватской ТЭЦ в Башкирии, введенной в 2016 году. Также среди крупных проектов Приволжского федерального округа — недавний ввод в эксплуатацию Затонской ТЭЦ, строительство которой началось еще в 2008 году в Башкортостане, а окончательно завершилось в марте нынешнего года. Установленная электрическая мощность станции составляет 418 МВт.

Самая маленькая установленная мощность у Еврейской автономной области, в 2017 году она составила 5,7 МВт. При этом нужно отдать должное области — несмотря на низкие показатели, ЕАО ежегодно наращивает свои мощности. Так, в 2015 году этот показатель составлял всего 3,6 МВт, в 2016-м — 5,3 МВт.

Более чем в два раза снизилась установленная мощность в Республике Тыва. Если в 2016 году этот показатель составлял 98,6 МВт, то в 2017 году он составил 45 МВт. В список регионов аутсайдеров по динамике установленной мощности также вошла Брянская область, ее показатель упал с 58,9 МВт в 2016 году до 42,2 МВт в 2017 году. В ПФО показатели снизились у Удмуртии. Ее установленная мощность упала с 836,4 МВт в 2016 году до 773 МВт в 2017 году. Скорее всего, падение связано с реконструкцией одной из старейших станций республики, Ижевской ТЭЦ-1, и выводом из эксплуатации устаревшего оборудования.

Россия увеличила производство электроэнергии

По данным обзора мировой энергетики, Россия занимает четвертое место в мире по объему и производству электроэнергии после Китая, США и Индии. Электроэнергия в России производится в основном из природного газа и угля. Более 60% электроэнергии вырабатывается на тепловых электростанциях. Другими источниками являются: атомные электростанции (АЭС), гидроэлектростанции (ГЭС), ветровые электростанции (ВЭС) и солнечные электростанции (СЭС).

В 2017 году выработка электроэнергии в России составила 1 094,2 млрд кВтч, что на 0,3% больше по сравнению с 2016 годом (1091,1 млрд кВтч). В 2015-м энергообъекты страны произвели на 2,4 % меньше, чем в прошлом, — 1 067,5 млрд кВтч. За 9 месяцев 2018 года выработка электроэнергии в России составила 807 млрд кВтч. По прогнозам Минэнерго РФ, предполагаемый рост производства за полный 2018 год не превысит 1,2%.





По данным рейтингового агентства «РИА Рейтинг», достичь рекорда производства в 2017 году удалось исключительно за счет атомной энергетики. Российские АЭС в прошлом году впервые превысили уровень 200 млрд кВтч, увеличив выработку по сравнению с 2016 годом на 3,3%. Такой результат обусловлен запуском в конце 2016 года новых энергоблоков на Нововоронежской АЭС и Белоярской АЭС.

Одновременно, по данным экспертов, на тепловых электростанциях выработка за 2017 год сократилась на 0,3%. И если на ГЭС динамика производства в первой половине прошедшего года была положительной, то во второй половине выработка резко уменьшилась. Это связано с низким притоком воды в озеро Байкал и сокращением выработки на ГЭС Ангарского каскада. В то же время в Волжско-Камском бассейне за год наблюдалось несколько половодий, в результате чего некоторые волжские ГЭС достигли рекордной в своей истории выработки.

Выработано электроэнегрии по регионам РФ за год (гигаватт-час (миллион киловатт-часов)

Регион РФ 2017 2016 2015 2014 2013 Россия 1 094 288,0 1 091 132,9 1 067 544,1 1 064 207,3 1 059 286,7 Тюменская область 108 195,3 110 646,8 109 154,9 109 806,2 108 094,7 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 88 704,7 92 380,3 91 089,5 91 226,4 88 465,4 Красноярский край 67 282,3 67 594,6 68 939,4 65 225,0 61 442,5 Свердловская область 54 718,3 51 271,8 46 552,5 46 166,9 49 284,2 г. Москва 48 972,2 50 508,8 46 146,7 47 124,2 47 647,5 Иркутская область 48 814,5 50 126,1 48 642,3 55 736,6 56 946,8 Саратовская область 42 462,7 42 821,3 42 142,7 39 540,1 44 029,0 Тверская область 41 074,7 36 826,2 42 486,8 39 266,4 39 745,9

Мизерную долю в общий котел производства внес и новый вид генерации — возобновляемые источники энергии (за исключением ГЭС, которые также относятся к ВИЭ). На долю выработки ВЭС в ЕЭС России приходится 0,01% и на СЭС 0,05%. Суммарно вместе с ГЭС доля ВИЭ в структуре выработки ЕЭС составила 17%.

Больше всего электроэнергии в России в 2017 году, как и в предыдущие 5 лет, произвела Тюменская область. В прошлом году объем производства составил 108,2 млрд кВтч электроэнергии. Это 9,9% от общего уровня производства электроэнергии в стране. Также в лидерах производства Ханты-Мансийский автономный округ и Красноярский край. Меньше всего электроэнергии выработала в 2017 году Еврейская автономная область – 100 тыс. кВтч. В самом низу списка по производству электроэнергии в России оказалась Ингушетия. Республика совсем не производит электроэнергию, а приобретает ее у других субъектов РФ.

Чувашия стала энергодостаточной, а Рязань — энергодефицитной

Уровень потребления электроэнергии в 2017 году в России составил 1 089,1 млрд кВтч, что на 5% меньше, чем было произведено электроэнергии в стране. В целом же потребление электроэнергии в 2017 году возросло на 1% по сравнению с 2016 годом и на 2,7% по сравнению с 2015 годом (1 077,9 млрд кВтч и 1 060,2 млрд кВтч соответственно). Интересно, что в 2014 году страна потребляла электроэнергии больше, чем в 2015 году, на 0,4%. При этом производство электроэнергии в стране ежегодно незначительно росло.

Потреблено электроэнергии в регионе (гигаватт-час (миллион киловатт-часов)

Регион РФ 2017 2016 2015 2014 2013 Россия 1 089 104,7 1 077 948,4 1 060 237,8 1 064 956,1 1 061 200,9 Тюменская область 97 031,4 98 041,4 97 314,7 95 703,3 96 473,5 Ханты-Мансийский автономный округ — Югра (Тюменская область) 74 257,3 75 044,1 74 898,5 73 212,5 72 498,6 г. Москва 56 635,4 55 488,2 54 472,7 55 113,6 60 816,2 Иркутская область 53 929,3 53 638,7 52 730,6 56 259,9 56 571,4 Красноярский край 52 830,2 54 249,3 53 100,6 53 181,0 53 127,1 Свердловская область 48 037,3 45 916,7 45 305,6 45 623,4 48 504,9 Московская область 47 159,9 43 960,2 42 570,3 42 423,8 41 946,5 Челябинская область 36 024,5 36 267,9 35 992,3 36 508,8 35 906,4

Детальный анализ по регионам показывает, что в 2017 году 57 российских субъектов произвели на своей территории меньше электроэнергии, чем ее потребили. В 2016 году таких регионов было на один больше. Чувашская Республика стала в 2017 году энергодостаточной, годом ранее здесь был небольшой дефицит собственной электроэнергии. Если в 2016 году Чувашия произвела 4 398,3 млн кВтч, а потребила 5 030,9 млн кВтч, то в прошлом году республика сгенерировала 5 240,4 млн кВтч электроэнергии при уровне потребления в 5 090,4 млн кВтч.

Рязанская область, напротив, стала энергодефицитной, хотя в 2016 году была энергодостаточной. В 2016 году область выработала 6 916,8 млн кВтч, а потребила 6 489,6 млн кВтч. В 2017 году эти значения составили 5446,8 млн кВтч и 6507,7 млн кВтч соответственно.

Самым энергодефицитным регионом в 2017 году стала Московская область. Впрочем, та же картина наблюдается на протяжении последних 5 лет. В 2017 году при выработке 21 151,5 млн кВтч область потребила 47 159,9 млн кВтч. В 2016 году регион произвел 23 520,6 млн кВтч, а потребил 43 960,2 млн кВтч. При этом уровень потребления электроэнергии в Москве и области ежегодно растет. Также в пятерку энергодефицитных субъектов вошли: Белгородская область (выработала 999 млн кВтч, потребила 14 576,7 млн кВтч), Краснодарский край (11 925,6 млн кВтч против 23 233 млн кВтч), Нижегородская область (10 380,4 млн кВтч и 22 855 млн кВтч соответственно) и Кемеровская область (выработали 24 706,7 млн кВтч, потребили 35 670,4 млн кВтч).

Отпущено электроэнергии за пределы области, края, республики (гигаватт-час (миллион киловатт-часов)

Регион РФ 2017 2016 2015 2014 2013 Тверская область 32 541,1 28 668,4 34 435,9 31 589,5 36 735,9 Саратовская область 28 497,2 28 946,4 28 292,7 25 629,6 30 553,7 Амурская область 23 931,9 15 261,2 11 250,8 15 186,6 16 207,3 Московская область 23 179,7 26 750,1 29 505,8 29 253,3 30 410,8 Республика Хакасия 21 535,9 25 146,8 19 426,2 18 643,3 10 020,1 Курская область 20 785,0 19 404,5 22 049,8 23 340,0 23 782,5 Ростовская область 18 803,2 17 985,5 14 341,5 11 764,0 12 317,5 Смоленская область 18 766,6 18 800,1 21 084,7 20 586,9 17 239,4 Ленинградская область 18 250,3 20 974,7 17 820,4 17 691,3 15 229,5

В числе энергодефицитных регионов Татарстан расположился на десятой позиции. В 2017 году республика выработала 22 171 млн кВтч, в то время как потребила 29 475 млн кВтч. Годом ранее республика выработала чуть больше собственной электроэнергии — 22 232,8 млн кВтч, потребила 28 887,2 млн кВтч. Дефицит электроэнергии наблюдается почти во всех регионах ПФО, профицит же можно отметить лишь в трех субъектах Поволжского округа — Пермском крае, Саратовской области и Чувашской Республике.

Самым энергодостаточным регионом по итогам 2017 года стала Тверская область, где было произведено 41 074,7 млн кВтч, а уровень потребления составил всего 8 914,5 млн кВтч. При этом избыток сальдо-перетока составил 32 541,1 млн кВтч. Также в список самых энергодостаточных регионов вошли Курская, Смоленская и Ростовская области.

Получено электроэнергии из-за пределов области, края, республики (гигаватт-час (миллион киловатт-часов)

Регион РФ 2017 2016 2015 2014 2013 Московская область 49 188,1 47 189,8 48 791,4 46 101,2 44 070,0 Амурская область 17 928,4 7 763,7 6 867,9 7 838,3 8 636,0 Республика Татарстан (Татарстан) 16 832,0 16 488,4 16 095,7 15 729,6 15 296,9 Республика Башкортостан 16 635,8 17 991,6 13 355,3 13 067,5 12 970,2 Краснодарский край 16 633,9 17 070,1 11 291,1 10 296,4 12 748,7 Нижегородская область 16 514,2 16 426,2 16 809,0 18 233,5 19 076,9 Кемеровская область 15 930,1 15 804,3 13 551,7 18 533,1 18 985,1 Белгородская область 14 645,7 15 441,0 15 335,2 15 497,8 14 661,8 Республика Хакасия 13 171,2 12 894,9 12 775,2 12 619,4 42,9

Пятерка субъектов, которые больше всего потребляют электроэнергию, выглядит так: Тюменская область — 8,9% от общего потребления в стране, Ханты-Мансийский автономный округ — 6,8%, Москва — 5,2%, Иркутская область — 5% и еще 4,9% у Красноярского края. Фактически, это одна треть потребителей электроэнергии России.

По прогнозам экспертов, согласно схеме и программе развития Единой энергетической системы России на 2018—2024 годы, в 2024 году потребление электроэнергии ожидается на уровне 1 131 млрд кВтч. Таким образом, спрос на электроэнергию по ЕЭС России к 2024 году увеличится более чем на 90 млрд кВтч, а среднегодовой темп роста составит до 1,5%. Выше среднего уровня темпы прироста прогнозируются для энергосистем Востока, Юга страны и Сибири. Для остальных энергосистем России среднегодовые темпы прироста прогнозируются ниже средних темпов по стране. Ожидается увеличение доли энергосистемы Татарстана в общем территориальном котле. Эксперты связывают это с активным развитием экономики в регионе. В Татарстане, по прогнозным данным, большое влияние на рост потребления электроэнергии продолжат оказывать предприятия нефтепереработки и нефтехимии.

Анализ рейтинга электроэнергии в 2017 году показывает, что российская электроэнергетика продолжает развиваться: растет потребление электроэнергии, происходит постепенное увеличение и обновление установленной мощности генерирующих компаний. В то же время многие регионы страны до сих пор остаются энергодефицитными — вероятно, ввод новых мощностей происходит не так быстро, как хотелось бы, и носит больше инерционный характер. К тому же сегодня в электроэнергетике есть пласт неразрешенных проблем. Важнейшими задачами для правительства и регуляторов сектора на ближайшие годы остаются проблемы модернизации оборудования, совершенствование и внедрение новых рыночных механизмов, преобразование рынка тепла и снижение объема перекрестного субсидирования.