Госзакупки: «Ханскую» разольют в Болгар, электрикам купят кроссовер, а Кабмин улетит на бизнес-джете

Обзор наиболее интересных тендеров недели в Татарстане

Фото: Ринат Назметдинов

1. Кредит на 3,4 миллиарда для «Татспиртпрома»

«Татспиртпром», активно тратящий деньги на освоение рынков в России и за рубежом, собирается обзавестись кредитными средствами. Согласно данным тендера, опубликованного 20 ноября, компания возьмет кредит на 912 млн рублей. Закупка пройдет у единственного поставщика. Им стал крупнейший банк страны — ПАО «Сбербанк».

Подробностей закупки — такие, как срок кредита и процентная ставка — не раскрывается: как указано в извещении, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.01.2018 г. №51-р «О перечне финансовых услуг, сведения о закупке которых не составляют государственную тайну, но не подлежат размещению в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг». Однако, как следует из проекта договора, кредитный лимит составит 3,4 млрд рублей. Если предположить, что указанная сумма в 912 млн рублей является процентами по кредиту, то окажется, что «Татспиртпром» переплатит за полученные средства 26,8%.

2. Государственные печатные СМИ поддержат на 320 миллионов

Республиканское агентство по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» собирается заплатить сумму в 320 млн рублей за создание и распространение информации в периодических печатных СМИ. Информация о закупке появилась 19 ноября. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 5 декабря, а аукцион состоится 10 декабря. Отметим, что год назад аналогичный контракт получило акционерное общество с одноименным названием — АО «Татмедиа».

Услуги по договору должны оказываться в течение всего 2019 года. Совокупный разовый подписной тираж периодических изданий должен составлять не менее 85 тыс. экземпляров. Совокупный объем предоставляемых полос за весь период действия госконтракта — не менее 111,3 тысячи. В выходных данных издания должна быть пометка «При поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Материалы в газетах и журналах должны касаться большого количества тем, среди них развитие здравоохранения, спортивной инфраструктуры, системы образования, транспортной инфраструктуры, государственных языков, поддержка национальностей, патриотическое воспитание, пропаганда семейных ценностей и института семьи.

Авиакомпания-дискаунтер «Победа», входящая в группу «Аэрофлота», собирается закупить авиационный керосин и услуги по его хранениюя у в нижнекамском аэропорту. Фото Максима Платонова

3. «Победа» купит у нижнекамского аэропорта 3 500 тонн топлива

Авиакомпания-дискаунтер «Победа», которая входит в группу «Аэрофлота» и которой Верховный суд недавно отказал в сокращении размера бесплатной ручной клади, собирается закупить авиационный керосин и услуги по его хранению у в нижнекамском аэропорту. Исполнителем стало АО «Аэропорт «Бегишево» — в результате прямой безальтернативной закупки. Стоимость заказа составила 174 млн рублей, о нем стало известно 21 ноября.

Видимо, именно в связи со способом закупки в документации нет практически никакой информации о предмете закупки. В частности, нельзя понять объемы требуемого топлива, а также срок, на который заключен договор. Однако эта информация доступна в протоколе заседания конкурсной комиссии. Здесь можно узнать, что договор заключен сроком до 31 октября 2019 года. За это время «Победа» получит 3 500 тонн топлива по 48,1 тыс. рублей за тонну. Хранение будет стоить 1 460 рублей за тонну.

4. Для челнинских отстойников ищут подрядчика

ООО «Челныводоканал» готовится заняться реконструкцией отстойников очистных сооружений системы водоснабжения. Для этих целей предприятие ищет подрядчика, который будет готов выполнить работы за 38 млн рублей. О закупке стало известно 19 ноября, заявки принимаются до 30 ноября.

Из документации известно, что работы должны быть выполнены достаточно быстро — до 31 марта 2019 года. Подрядчик должен будет провести общестроительные и электромонтажные работы. Среди прочего, исполнитель должен будет изготовить тихоходные мешалки, металлические площадки, устроить деревянные перегородки.

Подрядчик должен будет предоставить спортивно-зрелищное сооружение — большую спортивную арену, которая вместит не менее 8 400 зрителей. Фото Олега Тихонова

5. Министерская елка за 36 миллионов и миньоны для детей «Алабуги»

Министерство по делам молодежи Татарстана начинает готовиться к празднованию Нового года. На неделе стало известно, что ведомство заплатит сумму в 36 млн рублей за организацию и проведение Республиканской новогодней елки. Такая информация появилась 21 ноября, заявки принимаются до 7 декабря. Аукцион состоится 10 декабря. Закупка будет профинансирована из бюджета региона.

Из технического задания известно, что мероприятие пройдет в период с 22 по 25 декабря 2018 года, конкретная дата станет известна после подписания госконтракта. Подрядчик должен будет предоставить спортивно-зрелищное сооружение — большую спортивную арену, которая вместит не менее 8 400 зрителей. Праздничная программа состоится 25 декабря с 12 до 16 часов. Также исполнитель должен будет предоставить 9,5 тыс. новогодних подарочных наборов, изготовить полиграфическую продукцию, организовать концертную программу (в том числе — изготовить контент для 3D-маппинга), организовать выступление «артиста российской эстрады» продолжительностью не менее 40 минут, организовать питание, обеспечить мероприятие транспортом, фото- и видеосъемкой.

Был на неделе обнародован и еще один «новогодний» тендер — от особой экономической зоны «Алабуга». Компания хочет получить новогодних подарков на сумму в 945 тыс. рублей. Об этом стало известно 21 ноября. Заявки будут рассматриваться 29 ноября.

Всего «Алабуга» купит 525 новогодних подарков. Каждый из них будет стоить 1 800 рублей — по сравнению с прошлым годом они подорожали на 200 рублей за штуку. В состав подарка войдет упаковка с логотипом особой экономической зоны, интерактивная игрушка «Миньон» с пропеллером, книга для рисования водой, шар-головоломка, игра «словодел», светоотражающий брелок, магнит в виде символа года (оранжевый поросенок в новогоднем колпачке), набор кондитерских изделий.

Судя по всему, все эти виды — продукция «Татспиртпрома». Фото Максима Платонова



6. «Ханская» и «Старая Казань» на 4 миллиона для гостиницы в Болгаре

АО «Ол сизонс отель менеджмент», оператор новой гостиницы в Болгаре, собирается потратить на алкоголь сумму в 4,04 млн рублей. О закупке у единственного поставщика стало известно 22 ноября — им стало ООО «Алкоторг» из деревни Старое Кощаково Пестречинского района. Согласно данным сервиса «Картотека», основными учредителями значатся ООО «Фирма «Тансу» (учредители — Марсель Даутов, «Татспиртпром» и Сергей Василенко») и «Татспиртпром», а также Сергей Анохин, Азамат Умаров, Рустем Давлетгараев, Эмиль Данилов, Вячеслав Чибисов.

Согласно спецификации, всего будет закуплено 45 видов алкоголя. Судя по всему, все эти виды — продукция «Татспиртпрома». Больше всего понадобится водки «Ханская Limited Edition» объемом 0,5 литра — ее будет закуплено 1 000 бутылок, по 525 рублей за штуку. Также будет закуплена водка под марками «Тундра», «Акдов», «Старая Казань», виски Glen Rivers, коньяк «Аранаит», пиво «Белый кремль», игристое вино Vigrosso, бальзам «Бугульма». Напомним, ранее оператор гостиницы закупал продуктов на 5,5 млн рублей.

7. Пассажиров Кабмина перевезут на бизнес-джете

Аппарат Кабинета министров Татарстана выделит сумму в 2,5 млн рублей на организацию пассажирских авиаперевозок. Об этом стало известно 21 ноября. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 29 ноября, а аукцион состоится 3 декабря. Закупка будет профинансирована из бюджета Татарстана.

Услуги будут оказываться в течение всего 2019 года. Начальной и конечной точкой предоставления услуг будет являться Международный аэропорт «Казань». Судя по техническому заданию, речь идет об обслуживании суммарно 20 человек пассажирским самолетом вместимостью не менее 8 человек. В самолете должен быть VIP-салон с обязательным наличием радиотелефонной связи с выходом на телефонную сеть общего пользования. Самолет должен развивать крейсерскую скорость не менее 800 км/ч, дальность полета — не менее 6 тыс. километров. Стоимость билета при полете на расстояние до 600 километров составит 6 тыс. рублей, от 600 до 1 500 километров — 12 тыс. рублей, свыше 1 500 километров — 18 тыс. рублей.

Начальной и конечной точкой предоставления услуг будет являться Международный аэропорт «Казань». Фото Максима Платонова



8. Кроссовер за 2,3 миллиона для «Электрических сетей»

Государственное унитарное предприятие Татарстана «Электрические сети» 21 ноября объявило, что собирается приобрести автомобиль за 2,3 млн рублей. Заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 29 ноября.

Какая именно машина понадобится ГУПу, неизвестно, но из технического задания можно узнать, что это будет кроссовер. Он должен быть пятиместным, с бензиновым двигателем объемом не менее 2,5 л и мощностью не меньше 200 л. с. У автомобиля должен быть полный привод и коробка передач «вариатор». В машине должны быть фронтальные и боковые подушки безопасности для водителя и переднего пассажира, шторки безопасности для всех пассажиров, датчик света и дождя, передний и задний датчики парковки, сигнализация с автозапуском, кнопка запуска двигателя, двухзонный климат-контроль.

9. Татарстан покажет себя чак-чаком и кофе на туристической выставке в Хельсинки

Государственный комитет по туризму Татарстана собирается обеспечить участие региона в международной туристской выставке Matka Nordic Travel Fair за 1,5 млн рублей. Информация об этом появилась на портале госзакупок 20 ноября. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 ноября, а аукцион состоится 3 декабря.

Из техзадания можно узнать, что выставка пройдет в столице Финляндии, Хельсинки, с 17 по 20 января 2019 года (отметим, что рейс Казань — Хельсинки регулярно замораживается на несколько месяцев как раз в конце января). Подрядчик должен будет предоставить выставочную площадь, расположенную в выставочном комплексе Helsinki Expo & Convention Center, обеспечить организационные работы, предоставить выставочные конструкции и оборудование (в том числе аудио- и видеоаппаратуру), обеспечить художественное оформление стенда, организовать питание для гостей стенда (в том числе — кофе, чай, сливки, печенье, чак-чак), перевести информационные материалы на финский язык, изготовить полиграфические материалы — имиджевые буклеты о туристских возможностях Татарстана.

Подрядчик должен будет организовать питание для гостей стенда (в том числе — кофе, чай, сливки, печенье, чак-чак). Фото Антона Журавлева

10. «Психея» на открытом воздухе для психиатрической больницы

Республиканская клиническая психиатрическая больница имени Бехтерева собирается прикоснуться к прекрасному. На неделе, 16 ноября, стало известно, что учреждение здравоохранения собирается потратить 650 тыс. рублей на установку скульптуры с лаконичным названием «Психея». Потенциальные создатели скульптуры могут присылать свои заявки до 26 ноября, имя победителя станет известно 29 ноября.

Из технического задания известно, что скульптура «древнегреческой мифологической богини Психеи» должна представлять собой девушку с крыльями бабочки, должна быть изготовлена из полиэфирной смолы и натуральной мраморной крошки. Вес скульптуры должен быть от 90 до 120 кг, высота — не более 120 см. Скульптура будет размещена на открытом воздухе, а потому должна противостоять «природным осадкам (дождь, снег, град, солнце)» с гарантией неизменного внешнего вида не менее 5 лет. Скульптура должна быть изготовлена очень быстро — уже до 31 декабря 2018 года.