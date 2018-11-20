Верховный суд отказал «Победе» в сокращении размера бесплатной ручной клади

Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) РФ признала законной перевозку бесплатной ручной клади, позволяющую сверх 5-килограммовой нормы брать пассажиру в салон ряд вещей.



«Решение суда признать законным, жалобу авиакомпании «Победа» оставить без удовлетворения», — приводит ТАСС решение судьи.

Таким образом, решение вступило в законную силу.

Ранее «Победа» подала в Верховный суд России иск о признании незаконными правил перевозки ручной клади для невозвратных авиабилетов. Напомним, в октябре 2017 года Минтранс утвердил новые правила провоза ручной клади в салоне при невозвратных тарифах, которые устанавливали минимальный вес бесплатной ручной клади в размере 5 кг. Также в правилах указывается перечень предметов, которые можно пронести на борт сверх этой нормы.

Ранее «Аэрофлот» смягчил требования к провозу ручной клади.

