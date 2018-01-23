«Количество поддерживаемых Татарстаном стартапов сокращается, но увеличивается сумма инвестиций»

Изменение в программах поддержки технологического предпринимательства

Фото: Олег Тихонов

Сегодня в кабмине РТ прошло обсуждение запуска модернизированных программ поддержки технологического предпринимательства. Инвестиционно-венчурный фонд РТ решил урезать количество поддерживаемых компаний, однако увеличил сумму инвестиций в один проект в рамках программы «Идея 1000». В свою очередь, инвестиционная компания Pulsar Venture Capital поделилась деталями переформатирования Программы акселерации. Теперь она сосредоточится на трех направлениях: блокчейн, M.E.S.TECH и индустриальные технологии. Подробнее о преображении программ поддержки стартапов — в материале «Реального времени».

«У технологического предпринимателя появляется возможность привлечь до 40 млн рублей»

Обсуждение модернизации программ поддержки технологического предпринимательства проходило в кабинете министров РТ при участии главы некоммерческой организации «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» Айнура Айдельдинова, а также директора инвестиционной компании Pulsar Venture Capital Павла Королева.

Прежде чем рассказывать об изменениях в программах поддержки стартапов, Айнур Айдельдинов сделал небольшое отступление и привел краткую справку о том, как развивается средняя технологическая компания: «Есть первый этап научно-исследовательской работы, который, как правило, заканчивается получением интеллектуальной собственности; второй этап — получение прототипа; третий — получение опытной партии продукта; четвертый этап — серийная продукция».

По словам спикера, когда наступает последний этап, становится возможным финансирование проектов со стороны таких профессиональных игроков, как венчурные компании или инвестфонды. До этого момента, как правило, все финансирование на себе несут бизнес-ангелы, друзья создателей или государство.

По словам спикера, когда наступает последний этап, становится возможным финансирование проектов со стороны таких профессиональных игроков, как венчурные компании или инвестфонды. Фото venture-news.ru



— На данном этапе мы финансировали стартапы в рамках программы «Идея 1000». На стадии «Старт-1» мы поддерживали до 30 проектов по 1 млн рублей. В рамках «Старта-2» было 10 проектов по 2 млн рублей. Получается, что компания примерно в течение трех лет могла получить 3 млн рублей, плюс еще 3 млн рублей от Фонда содействия, — описал действовавшую ранее программу Айдельдинов. — Отмечу, что за годы работы программы «Идея 1000» поступила 2121 заявка, поддержано 483 проекта и получено 250 объектов интеллектуальной собственности.

Теперь в программу вносятся существенные изменения: в рамках номинации «Старт-1» фонд будет поддерживать до 10 проектов по 2 млн рублей. Таким образом, количество поддерживаемых компаний сокращается, однако увеличивается сумма инвестиций в один проект, а также сокращаются сроки (всю сумму поддержки — до 20 млн рублей — инновационная компания сможет получить в срок до полутора лет). На этапе «Старт-2» поддержка будет оказана шести проектам по 3 млн рублей. Также появилась новая номинация «Старт-3», которая будет поддерживать три проекта по 4 млн рублей.

— Каждый проект сможет получать до 20 млн рублей поддержки только от нас. Плюс на эти 20 млн еще от Фонда содействия он сможет получить дополнительные 20 млн рублей поддержки. В итоге у технологического предпринимателя появляется возможность привлечь до 40 млн рублей на этапе проведения научно-исследовательской деятельности по получению первого продукта, — резюмировал Айнур Айдельдинов.

«Программа акселерации сосредоточится на блокчейне, медиа и индустриальных технологиях»

Директор Pulsar Venture Capital Павел Королев, подводя разговор к обсуждению Программы акселерации, отметил, что, несмотря на достаточно большой научно-технический потенциал, в России есть серьезные проблемы с коммерциализацией отечественных прикладных решений.

— На данный момент любое научно-техническое решение или проект имеют сложности для выхода на рынок. Не все разработки внедряются, и во многом это связано с тем, что те продукты и инновации, которые присутствуют на рынке, не соответствуют международному уровню стандартов качества, — высказался Королев. — На данный момент в России нет полной, эффективной экосистемы, которая позволила бы это делать. Плюс зачастую невозможно сделать технологический проект в отрыве от международных производственных центров. Поэтому сейчас есть пласт даже не проблем, а открытых вопросов, которые надо помочь решить стартапам, чтобы они были эффективными.

Как уточнил глава Pulsar Venture Capital, в рамках блокчейн-трека будут отбираться до 15 стартапов, каждый из которых будет претендовать на возможность получения до 8 млн рублей и участие в шестимесячной программе. Фото tpidea.ru



По словам спикера, один из вариантов решения проблем он видит в Программе акселерации. Напомним, президент РТ Рустам Минниханов еще в 2015 году дал поручение рынку, чтобы его участники сформировали в Татарстане эффективный механизм поддержки стартапов, их вывода на рынок и привлечения инвестиций. В рамках поручения и была разработана пятилетняя Программа акселерации, объединившая лучшие венчурные фонды и инвесторов. В 2016 году количество заявок на Программу акселерации составило 378. В 2017 году число заявок увеличилось до 444.

В наступившем, 2018-м, году программа сфокусируется на трех направлениях: блокчейн, M.E.S.Tech (медиа, развлечения и спорт) и индустриальные технологии. Как уточнил глава Pulsar Venture Capital, в рамках блокчейн-трека будут отбираться до 15 стартапов, каждый из которых будет претендовать на возможность получения до 8 млн рублей и участие в шестимесячной программе.

— Эта программа запускается сегодня. Форма приема заявок уже есть на сайте. Отбор будет идти в течение трех месяцев, а финальный отбор пройдет на Российском венчурном форуме. После этого, где-то с мая, стартапы будут плотно работать с экспертами и наставниками. Задача — к концу года выйти на промышленное внедрение и привлеченные инвестиции, — сообщил Павел Королев.