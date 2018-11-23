Павел Яковлев: «Как ни крути, именно «Спартак» самая медийная и обсуждаемая команда страны»

Нападающий самарских «Крыльев Советов» рассказал о своих ожиданиях от встречи с бывшими одноклубниками

В сезоне 2018/2019 состоялось четвертое пришествие в «Крылья Советов» хорошо знакомого самарским болельщикам Павла Яковлева. Несмотря на то, что соглашение рассчитано на 1 год, нападающему есть что доказывать в составе старого-нового клуба. Выступление в текущем сезоне во многом будет определяющим для 27-летнего экс-спартаковца. Сам Павел уверен, что может не просто пригодиться самарской команде, но и достичь с ней определенных успехов. Об этом и многом другом — в эксклюзивном интервью футболиста «Реальному времени».

«Уровень команд сегодня примерно одинаковый»

— Павел, текущее турнирное положение «Крыльев Советов» наверняка не соответствует амбициям руководства клуба и поставленным задачам?

— Это действительно так. Хотелось бы находиться как можно выше в турнирной таблице. Будем стараться сделать все, чтобы исправить свое положение. Время для этого есть. Футбол строится на том, что кому-то может повезти, и наоборот. В каких-то матчах мы точно должны были набирать очки, но не получилось. Значит, надо работать больше и лучше, чтобы достичь желаемого результата. А там и удачу переманим на свою сторону.

— Какие цели были поставлены на сезон руководством клуба?

— Задача простая — выигрывать в каждом матче. Дай бог, если попадем в еврокубки, ничего невозможного нет (после 14 туров команда занимает 13-е место, — прим. ред.). Сейчас нам хочется закончить этот год с положительными эмоциями.

— В каждой команде РПЛ ставят определенные цели, однако в любом случае вылетят два участника турнира, еще два коллектива ждут стыковые матчи. Как избежать этого конкретному клубу?

— Прежде всего, нужно набрать солидный очковый задел в начале сезона и планомерно двигаться вперед, не сбавляя оборотов. В нашей же ситуации не стоит зацикливаться на нынешнем месте в турнирной таблице, надо в каждом матче настраиваться психологически и бороться за победу. Только так можно себя обезопасить от нервной концовки сезона. Уровень команд сегодня примерно одинаковый, когда лидер может проиграть аутсайдеру. При этом после двух-трех удачных матчей команда может серьезно улучшить свое турнирное положение.

В нашей же ситуации не стоит зацикливаться на нынешнем месте в турнирной таблице, надо в каждом матче настраиваться психологически и бороться за победу



— В Кубке России «Крылья Советов» достаточно обидно проиграли «Краснодару». Ставились ли руководством задачи на этот турнир?

— Изначально мы хотели продвинуться в кубке как можно дальше. Победа в этом турнире дает возможность выступить в Лиге Европы. В матче с «Краснодаром» нам просто не повезло. Сравняв счет, имели возможность выйти вперед в основное время игры.

«Почему уходят воспитанники «Спартака»? Сидя в запасе, невозможно добиваться результата»

— Почему у воспитанника красно-белых не получилось в «Спартаке»?

— Ворошить прошлое в данный момент не имеет смысла. Что-то тогда зависело от меня, что-то — нет. Сейчас все мои мысли связаны с «Крыльями Советов», и я очень надеюсь, что моя помощь пригодится именно самарской команде.

— По какой причине из «Спартака» уходит немалое количество воспитанников клуба?

— У каждого своя история и своя судьба. В «Спартаке» очень непросто играть из-за огромного груза ответственности перед руководством клуба и многочисленными болельщиками. Все хотят, чтобы эта титулованная команда всегда побеждала. Возможно, психология мешает молодым и талантливым ребятам раскрыться в полной мере. Однако, сидя в запасе, невозможно добиваться результата и получать удовольствие от своей работы. Соответственно, из-за отсутствия игровой практики ребята переходят в другие клубы.

— Груз ответственности в «Спартаке» мешал раскрыться и вам в полной мере?

— Лично меня всегда окрыляло осознание того факта, что я играют в составе именитой команды со звездными партнерами. Главное, повторюсь, в таком клубе — это психология.

«Все понимают, что «Спартак» – это большая команда, независимо от того, какое место она в данный момент занимает в таблице. Ажиотаж вокруг клуба для нас не так важен, гораздо важнее результат». Фото spartak.com



— Что сейчас творится в «Спартаке»? Почему в команде нет стабильности?

— Вокруг «Спартака» всегда больше всего разговоров. Гораздо больше, чем про ЦСКА, «Зенит» или тот же «Локомотив». Как ни крути, именно «Спартак» является самой медийной и самой обсуждаемой командой страны. Отчасти это мешает и футболистам, и тренерам, и клубу в целом. Сейчас «Спартак» определился с новым главным тренером, посмотрим, что будет дальше.

— В ближайшем матче «Крыльям Советов» предстоит играть как раз со «Спартаком». У обеих команд произошли перемены в тренерском штабе, обеим нужен результат. Настрой на этот матч будет особенным?

— Нам, прежде всего, необходимо сконцентрироваться на своей игре. Ведь все понимают, что «Спартак» — это большая команда, независимо от того, какое место она в данный момент занимает в таблице. Ажиотаж вокруг клуба для нас не так важен, гораздо важнее результат. Обидно было проиграть домашний матч с «Ахматом», когда его исход определили две ошибки. Как минимум ничью мы тогда заслужили. Готовимся к «Спартаку», выигрывать нужно кровью и потом, как говорится.

Впрочем, не менее принципиальные и не менее важные для нас и остальные матчи перед зимней паузой. С «Оренбургом» и «Ростовом» необходимо набирать очки, отступать уже некуда.

«На трибунах в Уфе слышал только самарских фанатов. Спасибо им»

— На «Самара Арене» настоящий аншлаг на матчах с участием «Крыльев Советов» был только в первом туре, когда приехал ЦСКА. Тогда только закончился ЧМ-2018, многие так и не смогли достать билеты на игру. Дальше заполняемость стадиона была уже не такой впечатляющей. Почему?

— Да, на матче с ЦСКА творилось что-то невероятное. Я тоже искал билеты на эту игру, но не получилось их достать. Почему больше не было супераншлагов, сказать сложно. Когда команда выигрывает все подряд, внимания к ней, естественно, больше. Но есть определенная категория болельщиков, всегда поддерживающих нас. К примеру, в «Уфе» я слышал только поклонников самарской команды, за что им огромное спасибо. Наверное, яркие победы приведут народ снова на трибуны. Впрочем, даже после игры с «Ахматом» я не ощущал недостатка внимания и видел немало объективных комментариев от фанатов.

Наверное, яркие победы приведут народ снова на трибуны. Впрочем, даже после игры с «Ахматом» я не ощущал недостатка внимания



— По окончании футбольной карьеры не планируете стать тренером?

— Пока я футболист, все мои мысли об игре и помощи своей команде. Понимание о будущем придет позже. Хотелось бы поиграть в футбол как минимум до 40 лет. Для этого нужно правильно готовиться и тренироваться. И вообще, очень надеюсь, что еще не одержал свои главные победы.

«В футбольную секцию попал случайно»

— В какой момент к вам пришло осознание, что жизнь будет связана с профессиональным футболом?

— В детстве футбол был для меня любимым занятием, как и для миллионов других мальчишек. Меня не прельщали какие-то поощрения, просто получал удовольствие от игры. Покупка новых бутс была сродни празднику. В 14-летнем возрасте попал в «Спартак», смотрел на ребят, партнеров, тогда и произошел переломный момент, понимание, что это важнее всего для меня. Предложение пришло, когда я находился в школе «Мастер-Сатурн», в подмосковном Егорьевске. Она была очень известной в то время. Федор Смолов оттуда вышел, например. Когда пришло предложение от «Спартака», собрал вещи, не раздумывая. Я понимал, что там есть возможность чего-то добиться. Свой выбор я сделал сам и рад, что все получилось.

— Родные и близкие поддержали желание стать футболистом?

— Вообще у меня мама героиня. Она не просто воспитала нас со старшим братом и подняла на ноги. Мама предоставила возможность заниматься любимой игрой и поддерживала меня. Регулярно ездила на игры, даже на первенство Московской области в другие города.

— В футбольную секцию тоже привела мама?

— Нет, туда попал случайно. В родных Люберцах существовал футбольный клуб «Торгмаш». Мой брат на 5 лет старше, он пришел туда на просмотр в секцию. Я пошел вместе с ним. Оказалось, что просматривали и ребят моего возраста. Интересно, что меня взяли, а брат тренерам не подошел. Мне все понравилось, я стал капитаном команды, прогрессировал. Тогда у команды был стадион, потом на его месте построили многоэтажки. Далее мы занимались на стадионе на территории военного городка в Люберцах. Сами все делали для подготовки к играм, носили землю на стадион, благоустраивали поле. Примечательно, что никто из моих сверстников из Люберец больше не стал профессиональным футболистом.