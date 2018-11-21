Прибыль Ак Барс Банка за 9 месяцев снизилась на 204 млн рублей

Татарстанский Ак Барс Банк по итогам 9 месяцев 2018 года получил прибыль по МСФО в размере 6 млрд рублей — это на 3,3% (или 203,6 млн рублей) меньше, чем в январе — сентябре прошлого года.

При этом, согласно промежуточной финансовой отчетности, чистые процентные доходы банка увеличились на 33,5% — до 8,5 млрд рублей, комиссионные доходы составили 3,7 млрд рублей, увеличившись на 27,2% год к году.

Судя по отчетности, на сокращение прибыли мог повлиять, в частности, рост административных и прочих операционных расходов — относительно января — сентября 2017-го они увеличились почти на 3 млрд рублей.