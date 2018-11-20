Не время: «Ак Барс» передумал продавать облигации государства и банков на 35 миллиардов

Из-за непредсказуемости на рынке его портфель бумаг не для продажи вырос в 20 раз

«Ак Барс» Банк передумал продавать долговые обязательства государства и банков на 35,6 млрд рублей: из-за непредсказуемости на рынке он решил хранить до погашения ОФЗ и корпоративные облигации, хотя до этого действовал с точностью до наоборот. Эксперты по-разному оценивают риски, связанные с инвестициями в ОФЗ в нынешних условиях. Подробнее — в материале «Реального времени».

Туда и обратно

В III квартале «Ак Барс» Банк изменил планы по вложениям в гособлигации, а также публичный долг регионов и частного сектора. В его балансе появились облигации федерального займа (ОФЗ) на 14,4 млрд рублей, которые банк собирается держать до погашения.

Речь идет о среднесрочных и длинных выпусках ОФЗ с погашением в апреле 2021-го и в мае 2034 года; доходность этих бумаг составляет от 7 до 8,5% годовых. Кроме того, в портфеле «Ак Барса» появились не предназначенные для продажи бонды, выпущенные регионами России, на 1,1 млрд рублей.

Наконец, в категории «до погашения» были отражены корпоративные облигации на общую сумму 19,6 млрд рублей. Это рублевые бонды с погашением в 2019-м и 2047 году и доходностью 7,35—14,25%, а также еврооблигации с доходностью 2,88—13,00%. Судя по ежеквартальному отчету, большая часть инвестиций в корпоративный сектор приходится на облигации банков. Чистые вложения «Ак Барса» в ценные бумаги до погашения, таким образом, выросли в 20 раз — с 1,9 млрд на конец июня до 37,5 млрд на 1 октября.

Интересно, что до этого «Ак Барс» последовательно снижал интерес к долгосрочному владению ОФЗ: на начало года в портфеле «до погашения» были госбумаги на 7,9 млрд рублей, но уже в I квартале банк перевел большую их часть (70% бумаг на 5,6 млрд рублей) в категорию предназначенных для продажи. К началу июля банк переклассифицировал в эту категорию все имеющиеся ОФЗ, но в течение следующих трех месяцев снова решил держать их до конца.

«Данная переклассификация [в категорию «до погашения»] была обусловлена высокой волатильностью рынка ОФЗ и направлена на снижение ее влияния на результаты деятельности банка», — сообщили в пресс-службе «Ак Барса».

При этом общий объем долговых бумаг в портфеле по сравнению со II кварталом сократился на 24,7 млрд рублей: в том числе по ОФЗ — на 7,2 млрд, по корпоративным облигациям — на 15,6 млрд в рублевом эквиваленте.

После серии неудачных аукционов Константин Вышковский сообщил, что министерство собирается вернуться к прежним объемам размещений и еженедельно предлагать госбумаги на 20—30 млрд рублей. Фото minfin.ru



Встряска

На рынке ОФЗ в 2018 году было неспокойно. В начале года ставки госбумаг были ниже, однако по мере нарастания санкционных рисков и ухода иностранных инвесторов (их доля в ОФЗ сократилась с 34,5% в марте до 25,8% в сентябре) появилась премия.

В сентябре доходности стали снижаться, но недавно несвоевременное заявление Минфина привело к очередному скачку. 8 ноября, после серии неудачных аукционов, руководитель департамента госдолга Константин Вышковский сообщил, что министерство собирается вернуться к прежним объемам размещений и еженедельно предлагать бумаги на 20—30 млрд рублей. После комментария Вышковского доходности ОФЗ снова пошли вверх: так, доходность 10-летних бумаг в конце прошлой недели поднялась выше 9%.

Аналитики по-разному оценивают целесообразность вложений в российский госдолг в нынешних условиях. По мнению главы департамента управления активами General Invest Дениса Горева, из-за большой волатильности на рынке есть риск, что банкам, купившим ОФЗ, придется переоценивать из стоимость вниз: «По нашему мнению, покупать сейчас средне-и долгосрочные ОФЗ довольно рискованно, учитывая тенденцию к росту доходностей по ним и соответственно — к снижению цены».

Руководитель аналитической службы УК «Доходъ» Владимир Киселев не видит серьезных рисков: «Несмотря на то, что в последние 2 месяца долгосрочные ОФЗ показывали снижение, среди всех рыночных инструментов они все равно являются наименее рискованными. Если говорить про короткие бумаги, то даже в случае большой волатильности они, скорее всего, не уйдут сильно вниз».

По словам Киселева, при росте ставок по коротким ОФЗ на 10% («катастрофический сценарий»), стоимость таких бумаг упадет всего на 4—5%; рост ставок на 1—2% будет почти неощутим. Длинные бумаги могут просесть, но поскольку вероятность дефолта минимальна, серьезных рисков по этим выпускам тоже нет. К тому же даже в случае падения рынок со временем восстановится.

Артем Малютин