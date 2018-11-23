Кто виноват и что делать: как «Уфе» не упасть в ФНЛ?

У Кириченко хороший шанс заявить о себе на «тренерском рынке»

Взявший руль в свои руки, пока, правда, с приставкой и.о., Дмитрий Кириченко теперь может, что называется, развернуться. Он долго терпел, находясь на вторых ролях помощника, а вот теперь выбраться с «Уфой» из подвальной ямы и приблизить ее хотя бы к «максимуму Семака» — как говорится, дело чести, святая обязанность и шанс доказать свою состоятельность. Какие задачи нужно решить новому главному тренеру «Уфы» — в материале «Реального времени».



Давай — забивай!

Задача №1, что называется, лежащая на поверхности, — это подтянуть реализацию. Она была очень плоха на момент передачи руля от Томарова к Кириченко. Забравшему территорию «Спартаку» Дмитрий Сергеевич забил два гола усилиями палочки-выручалочки тезки Сысуева (который тоже играет по настроению или из-под палки) и открывшего счет своим уфимским голам Бизяка.

Если гол Сысуева, как говорится, назревал долго и с где-то с пятой попытки он в ворота таки попал, то Бизяку оставалось только не заблудиться в пустом коридоре и на радостях не «запулить по воробьям». Ловро справился. Этой бедой — бить мимо — до сих пор страдает талант с Вындина Острова Обляков, ушедший из раскрывшей его «Уфы» в ЦСКА.

На момент концовки года (это экватор чемпионата и начало второго круга) у «горожан» 11 забитых мячей. Восемь из них приходятся на домашние игры с двумя аутсайдерами — «Анжи» еще в том унылом состоянии духа и «Енисеем», гол того же Сысуева «Крыльям» в прощальном матче Томарова, плюс уже в эпоху Кириченко — «красно-белым».

Гол Сысуева, как говорится, назревал долго и с где-то с пятой попытки Сысуев в ворота попал-таки. Фото spartak.com



Но оставшиеся три игры пройдут вне стен «Нефтяника», домой «Уфа» вернется лишь следующей весной. В текущем чемпионате в проигранном гостевом матче в Грозном (1:2) отличился первым голом за уфимцев Кэтэлин Карп, в Екатеринбурге (1:1) забил подключившийся к атаке защитник-ветеран Павел Аликин и красивый мяч Туле слету (1:1) отправила главная голевая надежда «Уфы» Слай. Это все голевые подвиги на чужих полях. Моментов у «горожан» было предостаточно, о чем уже успел вспомнить Кириченко на презентации наконец-то родившегося за все эти годы в РПЛ и ФНЛ талисмана-маскота.

— Радует, что у нас очень много голевых моментов. Каждого тренера как раз, наверное, должно беспокоить, что команда не создает этих моментов. При тех возможностях, что у нас были с «Рубином», в последней игре с Самарой, трудно объяснить, почему не забили. По качеству игры, еще раз повторю, что говорил накануне, мы должны были брать намного больше очков, чем взяли, — сказал тогда Кириченко.

«Уфа» исходит из своих возможностей, выжимая максимум из предоставленного. Это, по сути, кредо генерального директора Шамиля Газизова. Остается пожелать только, чтобы Кириченко сумел раскрыть потенциал свой и своих подопечных.

Скрытая угроза



Задача №2, плавно вытекающая из вышесказанного — заставить (читай — научить) нападающих «Уфы» делать свою работу на должном уровне. В свое время Кириченко забивал и за сборную страны, то есть в курсе, как это делается. Но одно дело — чувствовать самому голевую ситуацию, а другое — научить. Но тут, как говорится, голевое чутье либо есть, либо его нет.

Еще весной на открытой тренировке Дмитрий Кириченко, тогда тоже еще только появившийся в помощниках тренерского штаба «Уфы», защищал Вячеслава Кротова — мол, ему нужно время, чтоб раскрыть свой потенциал. Слава тогда заверил, что забьет 12 голов в этом сезоне, но уже на последнем пресс-завтраке кормил обещаниями, что голов будет семь. На Кипре, где результат, по сути, не давил, хотя очень хотелось второй год подряд взять, как говорят в кулуарах, «карантинный кубок», Кротов опять запорол несколько возможностей, едва не лишив команду и главного трофея в финале, не забив в послематчевой серии пенальти. Школа («Спартак») и понимание нужных действий у Кротова, думается, есть. Но пока он лучше владеет джойстиком в кибериграх, нежели ситуацией на поле. Пожелаем ему фарта и поменьше глупых травм.

Порою кажется, что Ловро не хватает юркости и смелости. Фото vk.com/ufafc



Сейдахмету сразу стоит пожелать обрасти наконец-то мясом, чтобы на ровном месте не получать повреждений и не лечить их долгое время. Играть-то когда начинать? Вот и теперь «казахский Месси» перенес операцию и выбыл из претендентов на основу минимум до первых сборов в 2019 году. Его проблема еще в лимите на легионеров. Сейдахмету надо быть на две головы выше, а он пока и своей-то не особо блещет.

Сильвестр Игбун (он же Слай) и Сысуев — отдельный разговор. Оба игроки настроения и фарта. Оба не ленятся — соперники валяют их по газону будь здоров. Вот только у нигерийца все же больше КПД, хотя в последнее время он ушел в зимнюю спячку — всего три гола в летне-осенний период.

Бизяк, придя из словенского чемпионата, столкнулся с суровой действительностью российского футбола. Порою кажется, что Ловро не хватает юркости и смелости. Иначе голов было бы чуть больше, чем один.

Если не хватает ныне имеющейся атакующей мощи, то надо ее покупать. Лишних денег нет, как у героев Простоквашино. Следовательно, надо продать кого-то, чтобы купить на эти средства забивной персонаж. Газизов говорил, что зимой отправит кого-то в Италию с пометкой «Сделано в Уфе». Вряд ли это будут нападающие. А есть ведь еще и домашние скрытые резервы. К примеру, Вячеслав Журавлев, Тимур Кутлусурин или Линар Мухаметшин, старающиеся в «молодежке».

Завершая тему нападающих, заметим, что Кириченко и сам наверняка чувствует, где и когда использовать возможности каждого форварда «горожан».

О воспитании и продаже «дирижеров»



Но не одним нападением достигается результат. Скажи, какая у тебя полузащита, и я скажу, какая у тебя команда — весьма точная крылатая фраза. В уфимском клубе последние продажи как раз из этой линии — Зинченко, Стоцкий, Обляков.

В нынешней команде много интересных игроков. Возможно, о ком-то из них вспомнили в Италии. Кто бы мог быть претендентами на хорошую сделку Газизова? Наверное, это Тилль или Карп, разыгравшиеся в последнее время. Особенно стал востребован Оливье, который регулярно выходит биться за Люксембург. Опять же совсем не понятно, какие козыри имеет приобретенный совсем еще недавно Азер Алиев. Тем более что он не легионер и больше времени на поле ему стоило бы дать, чтобы он пошел по пути Облякова. А может, Табидзе сделать крайним полузащитником? В последних матчах Джемал зажигает именно в нападении. Может, потому что от него этого никто не ждет, или в нем томится грузинская кровь атаки? В общем, дать шанс молодым — если уж не первостепенная, то одна из задач Дмитрия Кириченко.



Если бы не «тащил» вратарь от Бога Александр Беленов, «Уфе» было бы еще тяжелее. Фото vk.com/ufafc

Средства защиты



Ну и, конечно же, защита. Если бы не «тащил» вратарь от Бога Александр Беленов, «Уфе» было бы еще тяжелее. Даже скромные «Прогрес» и «Домжале» показали, что в оборонительных порядках «башкирского сюрприза» не все спокойно. Команда пропустила до «Спартака» 16 мячей в 14 матчах. Это не худший результат среди низов таблицы, но все же. Причем совсем не обязательные голы, когда была упущена нить игры Томаровым, уфимцы пропустили от «Динамо» и ЦСКА — всего шесть. Автогол и мяч Дзюбы при полном провале в обороне с «Зенитом» (0:2) — еще одно несчастье. Вот вам уже половина странных мячей, не считая мгновенного дубля в Грозном, и «убившего» Томарова мяч «крылатого спартаковца» Яковлева.

Потеря концентрации (во время Лиги Европы спишем на усталость) и неправильное расположение — вот причины ошибок, приведшие к потерянным очкам. Здесь, если уйдут в зимнее окно Йокич или Живоглядов (а их стиль особенно близок итальянскому терпеливому футболу), можно дать шанс Данилу Круговому (питерский «брат»-то уже зажигал с «Реалом» и «Ромой»). Румын Неделчару, наверное, нужен самим, хотя он молодой, а учитывая девиз уфимского менеджмента «Даешь молодежь!», не исключен и вариант нелегкого (как часто говорит Газизов) расставания и с ним. Молодой Игорь Дивеев опять же — лакомый кусочек для английской кухни (Пауревич уже попробовал вариться в ней).

Всем миром на стадион!



Еще одна проблема — вернуть зрителя на трибуны. Это не только (и не столько) головоломка для Кириченко. Понятно, если будет игра и результат — народ пойдет на футбол. Задача Дмитрия Сергеевича — настроить свой инструмент, чтобы он заиграл. Задачи всем остальным — обеспечить на стадионе тепло и уют (для этого нужна новая арена, гречка и чай уже не прокатывают — времена не те).

На безымянную Пчелу-маскота (надеемся, выбор имени для нее не затянется еще на одну трудовую пятилетку) возложена обязанность создавать радостное настроение (у баскетбольного Пчёла это получается, но он живет в залах). Время у него есть — до весны, хотя можно взять в Краснодар познакомиться с «бычком» или в Оренбург с тяжелой артиллерией фанатской поддержки. Считаете, это все ерунда? Не скажите, настрой — половина успеха. От «Уфы» ждут новой страницы, глоток воздуха для этого случился: приход Кириченко, победа над «Спартаком» (хоть и разобранным), рождение маскота, победа на Korantina Homes Cup 2018.



