Музыканты ВИА «Волга-Волга» вошли в регистр доноров костного мозга

Сегодня музыканты ВИА «Волга-Волга» во главе с Антоном Салакаевым сдали кровь для определения фенотипа (генетических данных), и вошли в Российский регистр доноров костного мозга. Такое решение музыканты приняли после того, как один из участников группы – Сергей Татарский – перенес острый лимфобластный лейкоз. В национальном регистре в настоящее время собраны сведения о 80 тысячах доноров, и он постоянно пополняется.