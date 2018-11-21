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Музыканты ВИА «Волга-Волга» вошли в регистр доноров костного мозга

10:21, 21.11.2018
Музыканты ВИА «Волга-Волга» вошли в регистр доноров костного мозга

Сегодня музыканты ВИА «Волга-Волга» во главе с Антоном Салакаевым сдали кровь для определения фенотипа (генетических данных), и вошли в Российский регистр доноров костного мозга. Такое решение музыканты приняли после того, как один из участников группы – Сергей Татарский – перенес острый лимфобластный лейкоз. В национальном регистре в настоящее время собраны сведения о 80 тысячах доноров, и он постоянно пополняется.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоМедицина Татарстан
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