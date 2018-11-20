Удмуртский мечтатель. Бывший кандидат в мэры поищет инвестора для моста через Ижевский пруд

Константин Сунцов предложил интернет-пользователям помечтать о мосте, который бы соединил противоположные части Ижевска.

Замдиректора Корпорации развития Удмуртии Константин Сунцов предложил в своем Instagram помечтать о мосте через Ижевский пруд, который мог бы соединить противоположные части города. Реальный проект был представлен еще в апреле на градостроительном совете, а самой идее уже больше 50 лет. При этом корпорация всерьез готова взяться за поиск инвестора. Подробнее — в материале «Реального времени».

«К этому нужно комплексно подходить»

Замдиректора Корпорации развития Удмуртской Республики Константин Сунцов посетил Дом архитекторов в Ижевске, где ему представили проект моста через Ижевский пруд. Фотографию с макетом и разработчиком проекта он опубликовал у себя в Instagram, сопроводив подписью: «Помечтаем? Мост между районами Строитель и Металлург? Напишите в комментариях ваше мнение: Да, ищите инвестиции, Константин».

Пост вызвал живой интерес пользователей сети, однако среди комментариев были как положительные, что транспортную сеть действительно в Ижевске нужно развивать, так и отрицательные — кто-то воспринял идею как несбыточную и очень дорогостоящую мечту.

Фотографию с макетом и разработчиком проекта Сунцов опубликовал у себя в Instagram. Фото instagram.com

Как пояснил «Реальному времени» Константин Сунцов, существует серьезная потребность в развитии транспортной системы города, и возможное строительство моста через пруд, который позволит значительно сократить путь из одной части города в другую, является одним из таких решений.

— Я раньше слышал про этот проект. Понятно, что к этому нужно комплексно подходить. Мост это не просто отдельная единица. Надо смотреть в целом транспортное соединение улицы 10 лет Октября с городком Металлургов и дальше до улицы Песочной, — пояснил Сунцов.

При этом он добавил, что строительство возможно лишь с привлечением частных инвестиций, возможно в формате государственно-частного партнерства. Он готов проводить переговоры с потенциальными инвесторами. В частности, проект может быть интересен в комплексе с застройкой территории у Южной набережной.

«В настоящее время формируется инвестиционный проект»

В настоящее время она по большей части вообще не застроена, есть небольшие производственные здания, здесь располагается шлакоотвал, при этом от жилых микрорайонов территория отделена промзоной.

Впервые этот проект комплексного развития территории Южной набережной и строительства моста на градостроительном совете Ижевска в апреле этого года представил его автор — руководитель архитектурной мастерской MADE GROUP Дмитрий Максимов. Он предполагает возведение моста от парка им. Кирова к микрорайону Малиновая гора, где должен появиться отделенный искусственным водным каналом спортивный кластер с аквапарком и развлекательной зоной.

В настоящее время территория у Южной набережной по большей части вообще не застроена. Фото day.org



По мнению авторов, этот проект открывает возможности для привлечения инвесторов под интересные идеи и развитие этой части города.

Дмитрий Максимов не смог назвать примерную стоимость проекта.

— В настоящее время формируется инвестиционный проект, все считается, пока сказать не могу, — прокомментировал Максимов «Реальному времени».

Константин Сунцов также сказал, что стоимость реализации проекта является предметом «дополнительного анализа».

При расчете стоимости есть много факторов, влияющих на конечную стоимость, однако, к примеру, строительство моста в Уфе через реку Белая длиной 1 322 метра, что близко к ширине Ижевского пруда, оценили в 8,5 млрд рублей, однако стоимость включает строительство тоннеля.

Проект предполагает возведение моста от парка им. Кирова к микрорайону Малиновая гора, где должен появиться целый спортивный кластер с аквапарком, развлекательной зоной, искусственным водным каналом. Фото udm-info.ru



«Я не скажу, что эта проблема сейчас настолько насущна»

Известный ижевский архитектор Нина Степанюк отмечает, что проект, представленный Дмитрием Максимовым, действительно удачен и интересен, по сути, он облек в форму идеи, давно витавшие в воздухе. Стоит отметить, что строительство моста через пруд есть в перспективной части принятого в 2016 году новом генплане Ижевска.

— Эта тема обсуждается очень давно, еще с тех пор, как начали приводить в порядок центр города, это 60—70 годы прошлого века. Первые варианты предлагал «Ленгипрогор» в первых генпланах города. Проблема в том, что у нас не очень хорошо связан город с Ленинским районом. Часть транспортного потока идет по набережной, однако там узкое горлышко плотины. Улица Горького сейчас уже перегружена и сейчас там идет активная застройка. Раньше по пруду пароходики ходили между металлургическим заводом и городком Металлургов, люди так добирались на работу. Сейчас уже такой территориальной привязки нет. Поэтому я не скажу, что эта проблема сейчас настолько насущна. Острой необходимости решать ее сейчас нет, — считает Степанюк.

Кроме того, по ее мнению, для реализации таких крупных проектов нужна «сильная воля» руководителя.

Ею, как она отмечает, обладал ныне покойный первый президент Удмуртии Александр Волков, который в свое время проводил крупные стройки, и именно при нем был начат проект по строительству Камского моста в районе Камбарки.

Инфраструктурные мечты

Строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй в Удмуртии стало крупнейшим инфраструктурным проектом. Проект реализовывался на условиях концессии. Его общая стоимость составила 14 млрд рублей, из которых 1,3 млрд — средства регионального бюджета, 2,5 миллиарда выделил Инвестиционный фонд РФ, еще 5 млрд рублей — банк ВТБ на 15 лет. Остальные средства должен был привлечь концессионер. Проезд изначально предполагался платным.

Еще до завершения всех работ по обвинению в получении взяток от представителей мостостроителей был задержан тогдашний глава Удмуртии Александр Соловьев. Мостовые переходы ввели в эксплуатацию летом 2017 года. Они включают в себя по сути три моста и подъездные пути к ним. Длина моста через Каму составляет 1 082 метра, мост стоит на восьми сваях. На проектный объем трафика он пока не вышел, поэтому республике приходится ежегодно выплачивать концессионеру около 500 млн рублей за неполученную им прибыль.

В Ижевске самым крупным инфраструктурным проектом последних лет стало строительство второй полосы улицы Карла Маркса между улицами Ленина и Карла Либкнехта протяженностью 825 метров. На это было потрачено 300 млн рублей.

Строительство мостовых переходов через реки Каму и Буй в Удмуртии стало крупнейшим инфраструктурным проектом. Фото day.org



Нина Степанюк считает сейчас более актуальными другие проблема транспортной системы города, вроде обустройства поперечных проездов в Ленинском районе и продление улицы 10 лет Октября до Песочной. Проекты продления улиц также обсуждаются в Ижевске не первый год. Однако практического движения относительно 10 лет Октября пока не было замечено.

Больше в последние годы на слуху был проект продления проспекта Калашникова до улицы Удмуртской для соединения его с улицей Авангардной. Реализовать этот проект сначала хотели с привлечением федеральных средств в рамках празднования 100-летия со дня рождения Михаила Калашникова, однако в итоге помощи республика на это не получила. Кроме того, УФАС выявил факт картельного сговора при участии в конкурсе в 2017 году на определение организации для проведения проектных работ. Победителем тогда была признана компания, которой ранее руководил Захар Милостивенко, которого называли зятем бывшего главы Удмуртии Александра Соловьева. Однако в итоге результаты конкурса отменили. Реконструкция проспекта тогда оценивалась в 6,7 млрд рублей.

Проект продления проспекта Калашникова. Фото udm-info.ru



В сентябре этого года администрация Ижевска утвердила документацию по реконструкции и продлению проспекта общей протяженность 2,2 км. Однако когда и за чей счет это проект может быть реализован, пока неизвестно.

Бюджеты республики и города не способны потянуть такие крупные проекты, а потому неясно, станут ли все эти мечты явью для горожан.