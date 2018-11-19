«Страшно подумать, что будет зимой»: казанцы жалуются на качество противогололедных реагентов

Проверка первым же снегом вызвала массу нареканий к работе дорожников, между тем метели обещают еще три дня

Фото: Максим Платонов

В Гидрометцентре РТ прогнозируют, что в ближайшие дни продолжится снегопад, иногда с усилением ветра до 19 метров в секунду и слабой метелью. Пока непогода не вызвала роста числа ДТП, но уже способствовала образованию многокилометровых пробок. Но это полбеды, многие водители в Казани жалуются на качество обработки дорог — не устраивают противогололедные реагенты, которые уже привели к распутице. Во избежание ДТП опрошенный «Реальным временем» эксперт советует автолюбителям пока потренироваться в вождении в экстремальных условиях, не забывать снижать скорость и укомплектовать машину на зиму. Подробности — в нашем материале.

Снежные пробки

Понедельник сегодня начался для жителей Казани не только с долгожданного выпавшего снега, но и с многокилометровых пробок. По данным сервиса «Яндекс.Пробки», представленным «Реальному времени», самые большие, длиной в 3,5 км, были зафиксированы от улицы Родины до улицы Аделя Кутуя и на Мамадышском тракте, от Самосыровского кладбища до улицы Натана Рахлина.

При этом максимальная загруженность дорог города утром осталась на обычном уровне и составила 6 баллов. Днем ситуация изменилась, но незначительно — в 13.00 сервис показывал загруженность в 3 балла. К 15.00 пробки составили уже 4 балла. Например, на Гвардейской, на участке от Аделя Кутуя до Николая Ершова, скорость движения автотранспорта упала до 3 км/ч, прямо на глазах продолжила образовываться пробка дальше по Ершова в центр. В центре к трем часам на скорости 7 км/час «упал» трафик с улицы Пушкина до Лево-Булачной и на спуске с Чернышевского на Булак.

На аварийной ситуации, к счастью, погодные условия, в частности гололед на дорогах, не сказались. Старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Казани Оксана Кононенко говорит, что в эти выходные зафиксировано чуть меньше ДТП, чем в прошлые.

— Вчера было 138 ДТП, в субботу — 140. Это нормальные показатели для зимнего времени года и для выходных. В рабочие дни бывает порядка 190—200 ДТП, — дала комментарий специалист.

Ирина Трущина отмечает, что в предстоящие сутки республика будет находиться под влиянием очередного северного циклона. Фото ok.ru



В ближайшие три дня — снег, местами с метелью, и гололедица

Подобные погодные условия, по прогнозам Гидрометцентра РТ в Казани, продлятся еще несколько дней. Снег принесли в Татарстан и в Казань в частности фронтальные разделы северного циклона, пришедшие из северо-западных районов европейской территории России.

Начальник отдела метеопрогнозов Гидрометцентра РТ Ирина Трущина отмечает, что в предстоящие сутки республика будет находиться под влиянием очередного северного циклона.

Завтра, 20 ноября, временами ожидается снег и мокрый снег. Ночью температура воздуха составит от –1 до –6 градусов, днем — от -3 до +2 градусов. 21 ноября осадки в виде небольшого снега продолжатся.

— Утром и днем в отдельных районах слабая метель и усиление ветра порывами до 15 метров в секунду. Минимальная температура ночью составит 4—9 градусов мороза, днем — от ноля до минус 4 градусов. В четверг ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью местами небольшой снег, а утром и днем в большинстве районов снег, местами с метелью. Ветер прогнозируется северо-западный в утренние и дневные часы, порывами до 19 метров в секунду, — говорит специалист.

Ночью 22 ноября немного похолодает до -7—9 градусов мороза, а днем до -1—6 мороза.

— И все эти сутки на дорогах будет местами гололедица, — прогнозирует начальник отдела.

Татарстанские дорожники ждали снегопада еще в минувшую субботу. Фото Романа Хасаева

Дорожники в деле

Татарстанские дорожники ждали снегопада еще в минувшую субботу. В Казани очевидцы сообщают, что дороги стали обрабатывать в ожидании гололеда в воскресенье. Напомним, что на высокотехнологичный реагент для всего города денег не хватает, поэтому на дорогах используется преимущественно песко-соляная смесь.

В пресс-службе мэрии Казани «Реальному времени» сообщили, что в ночь с 18 на 19 ноября на улицах города работали 143 единицы спецтехники. Машины обрабатывали дороги противогололедной смесью и разметали снег. В первую очередь работы коснулись основных магистралей, остановок общественного транспорта, подъездов к социальным объектам. Сегодня дорожные рабочие перешли к обработке тротуаров.

Работу дорожников в части обработки дорог противогололедной смесью заметил и руководитель казанской Школы высшего водительского мастерства Олег Шатов. Правда, по его мнению, Казани пора бы все-таки отойти от практики использования песко-соляных смесей.

— Дороги уже грязные. Страшно подумать, что будет зимой. Видимо, грязи будет еще больше. У нас почему-то дороги поливаются какой-то смесью, которая преобразует все это дело в грязь. В скандинавских странах, в Санкт-Петербурге отказались уже от реагентов — дороги посыпают мраморной крошкой, которую потом аккуратненько собирают, отмывают и потом снова пускают в работу. И все довольны — и жители, обувь не разъедает, и автомобили не гниют, и город более-менее чистый, этих грязных куч снега нет. А пока у нас получается так, что, почему-то, зимой грязи больше, чем летом, — комментирует Шатов.

— Да, наверное, в Санкт-Петербурге получше, если у них мраморной крошкой посыпают. Но если сравнивать и с другими городами, а мы много где ездим, в Казани все равно на порядок выше и сами дороги, и их содержание. В принципе, и в Москве теми же реагентами обрабатывают. Если и у нас мраморную крошку сыпать — не спорю, наверное, лучше будет — сами видите, как у нас весной грязно. Поэтому я тоже за то, чтобы у нас поменьше грязи было. Если это возможно сделать, поменяв реагенты на другие материалы, и если мраморная крошка соответствует требованиям безопасности дорожного движения, я только за, — высказался еще один автоэксперт — Юрий Кулагин, председатель татарстанской республиканской организации «Всероссийское общество автомобилистов».



Представитель ФАР в Казани Дмитрий Золотов отмечает, что свои минусы есть и у новых реагентов, которыми поливают улицы в Москве, и у мраморной крошки. В минусах первых — вред здоровью, побелевшая обувь и постоянно мокрая дорога, у второй — необходимость сформировавшегося слоя снега для использования и вероятность, что ее частицы при движении будут отскакивать в стекла машин. В свою очередь, использование песко-соляной смеси, по словам собеседника издания, действительно влечет за собой загрязнение улиц, откуда люди несут все это домой. Правда, другой бюджетной альтернативы для Казани он пока не видит и предлагает обращать внимание на состав противогололедной смеси.

— В любом случае будет либо грязь, либо вред здоровью. И дорожные службы будут выбирать не то, что полезнее человеку, а что дешевле, а это песок с солью. Просто надо проверять. Например, в Новосибирске активисты взяли состав смеси, и оказалось, что там очень много грязи, песка. Дорожникам выписали предписание, и они закупили уже нормальную смесь, не бодяжили. Многие просто завозят горы песка и соли, естественно, песок дешевле соли, и все это перемешивают. Мы же не видим, в каких пропорциях их сыплют на дороги, а потом сухо становится, и вся эта грязь разметается ветром по округе, летит в окна, и мы дышим пылью, — отмечает Золотов.

Еще многие опрошенные нами казанские автомобилисты придерживаются той же точки зрения:

— Я против применения дорогостоящих антигололедных реагентов, — согласна водитель Елена Лукашина. — Что бы ни говорили об их безвредности, видно же, что они разъедают нашу обувь! Стало быть, и коррозия кузова увеличивается, и резина портится под их воздействием, и растительность на газонах страдает. А образующаяся на дорогах жижа почему-то не стекает в ливневую канализацию. Она скапливается вдоль обочин, и это настоящее издевательство над пешеходами — перейти дорогу невозможно! Езда по лужам безопасности дорожному движению не прибавляет, а когда жижу прихватывает мороз, лед на обочинах становится дополнительным опасным фактором. А мраморная крошка и экологична, и является средством многоразового использования. Нас уверяют, что использовать ее слишком дорого, но где технико-экономическое сравнение использования мраморной крошки и реагентов? А словам я не верю! Что же касается опасений, что мраморная крошка забьет ливневую канализацию — это вообще смешно, канализацию и так постоянно приходится чистить.

— Основная претензия к работе дорожников — то, какие материалы для борьбы с гололедом они используют. Ракеты в космос запускаем, а основной материал, как и 50 лет назад, — песко-соляная смесь. Если они не хотят современные и экологичные материалы использовать, то пусть ничего не используют вообще — просто своевременно убирают снег с дороги. Будет хотя бы чисто, — добавляет еще один водитель со стажем.

Основная претензия к работе дорожников — то, какие материалы для борьбы с гололедом они используют, говорят водители. Фото Романа Хасаева

Советы эксперта: снижать скорость и не забывать про зимние шины

Олег Шатов советует автомобилистам не разгоняться и соблюдать дистанцию на дороге.

— Изменилось дорожное покрытие — стало более скользким, соответственно, сцепление колес с дорогой стало хуже. Это требует соответствующего подхода — как правило, снижения скорости и соблюдение дистанции, но это и летом имеет значение. На данный момент где-то асфальт, а где-то лед — как раз такое пограничное состояние. Сейчас я ехал, и вроде бы все раскисло, дорога хорошая, но ночью может подморозить, и завтра утром будет скользко, — говорит собеседник издания.

Эксперт также советует не забывать переобуть шины на зимние и привести комплектацию авто в соответствие с сезоном.

Не лишним, по его мнению, было бы найти время и площадку, чтобы немного потренироваться, «прощупать» машину, как она разгоняется и тормозит на льду, попробовать пустить ее в занос, и самое главное — постараться из него выйти.

— Вряд ли удастся самостоятельно научиться действовать в критических ситуациях. Но хотя бы нащупать, где эта грань находится, как реагирует автомобиль — на сброс газа, на резкий поворот руля, нажатие газа, — предлагает руководитель казанской Школы высшего водительского мастерства.