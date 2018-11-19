В Казани утром зафиксировали пять крупных автомобильных пробок

Сегодня утром в Казани зафиксированы пять крупных автомобильных пробок. Об этом рассказали «Реальному времени» в сервисе «Яндекс. Пробки».

Длина двух самых больших из них составила 3,5 км. Первый затор был зафиксирован на улицах Рихарда Зорге и Гвардейской, от улицы Родины до улицы Аделя Кутуя. Второй — на Мамадышском тракте, от Самосыровского кладбища до улицы Натана Рахлина.

При этом максимальная загруженность дорог Казани утром составила 6 баллов, что соответствует обычному уровню.

Наиболее загруженными магистралями утром оказались Мамадышский тракт в город (5 баллов), улица Гвардейская — улица Рихарда Зорге в обе стороны (5 баллов), улица Декабристов в центр (5 баллов), улица Декабристов из центра (4 балла).



В прошлый понедельник длина самой большой пробки утром в Казани составила 3 км. Ее зафиксировали на проспекте Фатыха Амирхана.