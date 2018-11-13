К снегу готовы: в Казани дороги будут обрабатывать химией, а в Татарстане — солью

Первый снегопад ожидают в субботу, а Нижнекамску дадут 400 млн на безопасные и качественные дороги

Фото: Дмитрий Резнов

О подготовке дорог к зимнему сезону шла сегодня речь на брифинге в кабинете министров РТ. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, службы готовы к наступлению зимы на 100%. Закуплены реагенты, обновлен парк техники. Выйти на уборку, по прогнозам Ленара Сафина, им придется в ближайшую субботу. Что касается ремонта и строительства дорог, то в Казани более 80% находятся в нормативном состоянии благодаря проекту «Безопасные и качественные дороги». В 2019 году в проект включат и Нижнекамск с суммой финансирования в 400 млн рублей. Подробности в материале «Реального времени».

Нижнекамск включат в проект «Безопасные и качественные дороги»

В 2018 году Татарстан прирос 88 км новых дорог. Из них 69 км соединили с «большой землей» 28 населенных пунктов, что позволило обеспечить транспортную доступность для 2502 проживающих в них жителей.

Отремонтировали 331 км региональных дорог и 550 км муниципальных, с обустройством 75 км искусственного освещения. 756 дворов на общую сумму 3 млрд рублей привели в порядок, из них 177 — в Казани.

Масштабные работы велись в Казанской и Набережночелнинской агломерациях по федеральному проекту «Безопасные и качественные дороги». В Казанской агломерации в нормативное состояние привели 113 км на сумму 1,6 млрд рублей. Таким образом, 81,5% дорог сейчас соответствуют нормативным требованиям. В Набережночелнинской агломерации отремонтировали 41,85 км на сумму 1,46 млрд. Доля автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, составила 76,7%. В 2019 году программа будет продолжена, в нее включат Нижнекамскую агломерацию.

— Финансирование Нижнекамской агломерации составит 400 млн рублей. Но если для Казанской и Набережночелнинской агломераций было предусмотрено паритетное финансирование — 50% из федерального и 50% из регионального бюджета, то в Нижнекамске это будет 80% — федеральных денег и 20% — республиканских. Помимо этого, Федеральное дорожное агентство предусматривает приведение в нормативное состояние и региональной сети. Мы планируем отремонтировать более 200 км, шесть мостов, сохранится программа ремонта дворов, строительства щебеночных дорог. Таким образом, по региону мы должны достигнуть 50%-ной планки нормативного состояния, а по агломерациям — примерно на 7,5% в год улучшать ситуацию, — отметил Ленар Сафин, министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана.



Снегопад обрушится в субботу

Сезон по ремонту и строительству дорог завершен, сейчас службы готовятся к встрече зимы. Первый снегопад Ленар Сафин ожидает в ближайшую субботу. В распоряжении подрядчиков 1143 единицы техники. В этом году автопарк обновили — приобретены 34 комбинированные дорожные машины, шесть автогрейдеров, 14 тракторов, четыре погрузчика и три бульдозера.

Противогололедными материалами Татарстан обеспечен на 100%. В наличии 404 тыс. тонн песко-соляной смеси, 12 тыс. тонн соли, 17,7 тыс. тонн противогололедных реагентов.

— Мы из-за границы ничего не возим, все материалы российского производства. Песок свой, соль мы закупаем, химические реагенты все соответствуют ГОСТам. Но реагенты мы применяем только в Казани и на крупных мостах. На региональных и федеральных дорогах в основном работаем с песко-соляной смесью, кое-где с чистой солью, — рассказал Сафин.

Новые противогололедные материалы в этом году использоваться не будут. В Казани, как и прошлом году, продолжат рассыпать двухфазный реагент.

— Мы второй год подряд в Казани будем использовать двухфазный реагент. Он полностью экологичен и безвреден для транспорта. Реагент увлажненный, увеличивает сцепление с дорогой и активно начинает срабатывать. Техническую соль в Казани в чистом виде не используем. Заготовили 200 тыс. тонн реагента и 80 тыс. тонн песко-соляной смеси, — рассказал Альберт Ибрагимов, заместитель председателя Комитета внешнего благоустройства Казани.

Объездную в Челнах построят к 2024 году

На содержание дорог в этом году было запланировано 1,18 млрд рублей, из них 700 млн — на зимнее содержание. По словам заместителя начальника ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» Азата Гатауллина, финансирование на 2019 год не увеличилось, рост идет только за счет увеличения километража новых дорог. Аналогичная ситуация на дорогах, которые обслуживают «Главтатдортранс» и исполком Казани.

— По сравнению с 2017 годом в этом году расходы на содержание дорог выросли на 200 млн рублей. Бюджет 2018 года — 1,4 млрд, протяженность дорог — 1300 км. Рост финансирования в основном также связан с новыми участками дорог, за счет ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов, — рассказал Альберт Ибрагимов.

Возвращаясь к теме дорожного строительства — в планах Минтранса обход Нижнекамска и Набережных Челнов с мостом через Каму в районе Соколки, это 90 км дороги первой категории. Год понадобится на проектирование, и к 2024 году дорогу рассчитывают сдать.