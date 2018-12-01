«Финны прекрасно знают, как надо заниматься бизнесом с русскими»

Колумнист «Реального времени» Робин Истон о финском бизнесе в России

Любитель Казани и знаток татарского языка финн Робин Истон продолжает публиковать цикл колонок на страницах «Реального времени». На сей раз автор решил рассказать о финском бизнесе в России, влиянии на него международных санкций, а также о качестве товаров, произведенных в «стране тысячи озер».



«Я поехал учиться как можно дальше от родины, но даже в магазинах Казани встретил наш сыр!»



Я уверен, что почти каждый из вас как-нибудь да сталкивался с финскими продуктами в России. Возможно, многие из вас, наверное, и не знали, что они сделаны в «стране тысячи озер» или по крайней мере на производстве финской компании где-нибудь под Санкт-Петербургом. Вы пили финский кофе Paulig в кафе Hesburger из чашки компании Huhtamäki, красили свои дома краской Tikkurila, звонили друзьям с телефонов Nokia. Да, финские компании легко отличить от других зарубежных брендов по их экзотичным названиям.

Финны прекрасно знают, как надо заниматься бизнесом с русскими: в древние времена мы доставляли меха на Русь, а потом — молочные продукты в Санкт-Петербург. Во времена СССР торговля продолжала расцветать, и финны, например, строили дома в советских городах. На мой взгляд, финские предприниматели умеют работать в России и понимают потребности российского потребителя.

Кстати, когда я жил в Казани, я постоянно видел финские товары на полках магазинов, и это казалось мне немного абсурдным: я приехал учиться как можно дальше от родины, а в магазинах столицы Татарстана продают наш сыр! К слову, приехал я уже после введения санкций, так что буквально месяц спустя финский сыр исчез с полок казанских магазинов. А вот финскую кашу там продают до сих пор — попробуйте!

«Когда я жил в Казани, я постоянно видел финские товары на полках магазинов, и это казалось мне немного абсурдным: я приехал учиться как можно дальше от родины, а в магазинах столицы Татарстана продают наш сыр!» Фото inosmi.ru



«Компании производят аналогичные товары в России, но многие хотят, чтобы они были сделаны именно в Финляндии»



Сегодня понятие «финское качество» является хорошим брендом, на которое полагаются многие российские потребители. К примеру, ни для кого не секрет, что петербуржцы массово ездят в Финляндию за местными продуктами. Несмотря на то, что финские компании производят те же самые товары в России, многие считают, что они должны быть сделаны именно в Финляндии. Судя по моему опыту, наиболее заметные финские предприятия в России — это уже перечисленные выше рестораны быстрого питания «Хесбургер», паковочные материалы от Huhtamäki, кофе Paulig, а также бренд молочной продукции Valio.

Согласно данным, опубликованным в российской прессе, в 2017 году в России действовало около 600 финских предприятий. Важнейшие отрасли финского бизнеса в России — это производство, ретейл, недвижимость и девелопмент, а также дистрибуция и логистика. Список десяти крупнейших финских компаний в России по прибыли включает в себя Fortum, K-Group, Stora Enso, знакомый многим казанцам YIT, Neste, Nokian Tyres, UPM, Fazer, SOK и Tikkurila. Финские предприятия занимаются бизнесом почти во всех частях Российской Федерации, но активнее всего они действуют в Северо-западном федеральном и Центральном федеральном округах.

«Судя по моему опыту, наиболее заметные финские предприятия в России — это уже перечисленные выше рестораны быстрого питания «Хесбургер», паковочные материалы от Huhtamäki, кофе Paulig, а также бренд молочной продукции Valio». Фото facebook.com/PauligCoffeeRussia



«Особенно активно в финских СМИ обсуждались санкции на импорт продуктов питания из Евросоюза»



Отмечу, что после введения санкций многие боялись, что финским предприятиям придется покинуть Россию. Особенно активно в финских СМИ обсуждались санкции на импорт продуктов питания из Евросоюза. Однако в Valio быстро нашли выход из сложившейся ситуации — они стали искать другие экспортные рынки и инвестировать в местное производство на территории России. Да, действительно, некоторые финские предприятия все же решили сократить свой бизнес или вовсе покинуть Россию после введения санкций, но большие корпорации продолжают наращивать мощь и масштабы.

Опять же, по данным российских СМИ, в 2016 году 30 крупнейших финских предприятий инвестировали 788 млн евро в России, что на 8% больше, чем в предыдущем периоде. Такие «крупняки», как Nokian Renkaat и Tikkurila построили себе новые производства под Санкт-Петербургом. А в сентябре этого года Nokia приняла решение вложить 129 млн евро в бизнес, 51% которого будет владеть «Ростелеком».

Финские предприниматели уверены в том, что кризис непременно потихоньку пройдет, в то время как их коллеги из других стран просто закрыли свои российские филиалы. Пока политики спорят, бизнесмены наших стран продолжают сотрудничать и налаживать контакты.

Скажите, а с какими финскими компаниями вы сталкивались в России? И как вы относитесь финским продуктам и товарам? Буду ждать ваших ответов в комментариях!