Нанотехнологии на службе производства ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Фото: Максим Платонов

Вывести очистку сточных вод на новый уровень с минимальными вложениями — это сотрудникам НКНХ начали преподавать на курсах повышения квалификации в учебном центре по подготовке персонала. Образовательную программу разработали специалисты КНИТУ-КХТИ, финансирование создания программы и обучения осуществлял Фонд инфраструктурных и образовательных программ «РОСНАНО». Обо всем по порядку — в материале «Реального времени».

«Нанотехнологии помогут решить проблему очистки сточных вод»

Как с помощью нанотехнологий сделать очистку сточных вод более качественной, этому специалистов «Нижнекамскнефтехима» учат на уникальном курсе повышения квалификации, который разработали специалисты КНИТУ совместно с «Нижнекамскнефтехимом».

В Нижнекамске городские и промышленные стоки поступают на биологические очистные сооружения НКНХ. Сооружения очистки устроены таким образом, что промышленные сточные воды здесь очищаются хорошо, а вот соединения азота и фосфора в некоторой степени остаются. Эта проблема остро стоит по всей России: фосфаты содержатся в синтетических порошках и моющих средствах, поэтому всегда присутствуют в коммунальных стоках. Эти вещества плохо поддаются биологической очистке, поэтому остаются в воде, которая с БОС сбрасывается в реки, что провоцирует цветение водоемов.

— Реки и водоемы начинают цвести и заболачиваться, а это потеря стабильности водной экосистемы. Вам приятно купаться в Волге или Каме? Навряд ли. Мы просто перестаем понимать, что такое купаться в открытых водоемах. И одной из причин является то, что в реки сбрасываются недоочищенные сточные воды, а в дальнейшем все это способствует развитию микроводорослей и водоемы цветут, — объяснил доктор технических наук, заведующий кафедрой промышленной биотехнологии КНИТУ-КХТИ Александр Сироткин.

Биологические очистные сооружения НКНХ были построены в 1966-х гг. С 2016 года ведется их реконструкция, завершен первый этап, приступили ко второму. Наряду с реконструкцией для решения проблемы глубокой очистки сточных вод прорабатывается вопрос применения нанотехнологий. Благодаря им можно не только снизить уровень загрязняющих веществ, но и полностью их удалить. Именно эти возможности сотрудники НКНХ рассматривают на курсах повышения квалификации. Так совпало, что обучение идет параллельно с реконструкцией биологических очистных сооружений, а значит, полученные знания специалисты могут сразу начать использовать для усовершенствования процессов очистки сточных вод.

С 2016 года ведется реконструкция БОС. Первый этап завершен, сейчас реализуют второй. Фото Максима Платонова



«Специалисты НКНХ могут освоить методы испытаний, которые, у нас пока не применяются»

В этом курсе повышения квалификации собран не только опыт ученых кафедры промышленной биотехнологии КНИТУ-КХТИ, но и лучшие зарубежные практики. Разрабатывать программу обучения начали в январе, тогда «РОСНАНО» объявил конкурс среди вузов на разработку и реализацию лучших образовательных программ по нанотехнологиям, наноинженерии и технопредпринимательству по актуальным направлениям промышленных предприятий. Подать заявку решил и КНИТУ-КХТИ, но для этого вузу был необходим заказ от предприятия. Тогда специалисты предложили поучаствовать в проекте «Нижнекамскнефтехиму».

— КНИТУ-КХТИ наше профильное учебное заведение, поэтому они обратились к нам с предложением озвучить задачи, для решения которых специалистам требуются современные знания. Наше предприятие откликнулось, и мы предложили им несколько направлений, — рассказала заместитель директора учебного центра по подготовке персонала «Нижнекамскнефтехима» Елена Насыбуллина.

В результате, в конкурсе выиграл проект по очистке сточных вод. Разработка программ по использованию наноматериалов и технологий на разных объектах ведется давно, но для сточных вод осуществлялась впервые.

— После этого началась работа по наполнению учебной программы. Специалисты вуза и нашего предприятия съездили в Австрию, осмотрели используемое оборудование, изучили направления мирового сообщества. Это позволило создать хорошую программу, способную показать нашим специалистам перспективы зарубежного опыта по очистке сточных вод, — объяснила Елена Насыбуллина.

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» стали первыми слушателями курса. Фото предоставлено НКНХ



Для освоения курса повышения квалификации по данной тематике на предприятии отобрали 21 сотрудника — это специалисты, которые эксплуатируют производственные объекты, а также сотрудники лаборатории и экологи. Курс длится 72 часа и включает в себя разные формы обучения: дистанционную, очную и стажировку на базе ведущих вузов города Казани.

— На курс попали люди, которые занимаются решением экологических задач на предприятии. В том числе они смогут освоить методы испытаний и методики измерений, которые, у нас пока не применяются. Особенно уникальное в программе — это микробиологические анализы и стажировка в Татарском НИИ агрохимии и почвоведения, как раз по применению наноматериалов для обработки химически загрязненных почв. Кроме этого, для проведения стажировки будут приглашены эксперты Российского химико-технологического университета имени Д.И. Менделеева (с кафедры мембранных технологий и биотехнологии) из Москвы, — рассказал заведующий кафедрой промышленной биотехнологии КНИТУ-КХТИ Александр Сироткин.

Сотрудники «Нижнекамскнефтехима» стали первыми слушателями курса. Он является универсальным, что позволяет использовать его для обучения сотрудников других предприятий, эксплуатирующих биологические очистные сооружения. А в отношениях между КНИТУ-КХТИ и «Нижнекамскнефтехимом» это может стать новым этапом развития отношений — в вузе надеются на дальнейшее плодотворное сотрудничество.