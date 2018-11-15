«Три очка и ни одной победы»: каким подойдет «Рубин» на концовку года

Итоги осени и задачи на концовку года для команды Бердыева

Еще один перерыв на матчи сборных пришелся для «Рубина» как нельзя кстати. Подопечные Бердыева хорошо начали осеннюю часть чемпионата, но провалили его концовку. Три очка и ни одной победы за отрезок между концом октября и началом ноября сильно ударили по позициям казанцев в турнирной таблице РПЛ. Резкая потеря мотивации из-за отстранения от еврокубков, конечно, сильно подкосила команду, но выбраться оттуда казанцы обязаны как можно скорее. Об итогах осенней части чемпионата и задачах «Рубина» на оставшуюся часть 2018 года — в материале «Реального времени».

Белое и черное от сборной

Курбан Бердыев никогда не скрывал, что недолюбливает перерывы на матчи сборных. После них игроки возвращаются в команду в разном функциональном и психологическом состоянии, и зачастую они не успевают восстановиться к матчам внутреннего чемпионата. Создается определенная разница в подготовленности футболистов, преодолеть которую тренеру удается не всегда успешно. Сейчас в распоряжении Бердыева нет игроков из Южной Америки, уезжающих в свои страны, как это совсем недавно было в случае с Нобоа, но некоторые проблемы все равно остаются.

В этом сезоне было уже два перерыва, связанных со сборными. По воздействию на игру «Рубина» они оказались диаметрально противоположными друг другу. После 15-дневной подготовки без сборников в начале сентября, подопечные Бердыева выдали сумасшедший для последних лет отрезок. Четыре победы в пяти проведенных встречах, один из которых проход «Химок» в Кубке России и незабываемый камбэк в гостях с тульским «Арсеналом». Такой ход казанцев внушал оптимизм, и многие даже снова принялись верить в магию Бердыева, но радость оказалась не долгой.

Уже в октябре «Рубин» снова готовился без игроков сборных, только вот на этот раз итоги подготовки стали не очень позитивными для казанцев. Невзрачная игра в гостях с «Уфой», полный провал в «Оренбурге», ничья с лихорадочным «Спартаком» (который недавно проиграл даже «Уфе»), добытая на последних секундах, и всего одна победа, в Кубке России над полуторным составом «Динамо». Не такого результата ждали от «Рубина» после крейсерского хода в сентябре. И теперь казанцы вновь вернулись на круги своя, увязнув в середине таблице с массой вопросов от болельщиков по игре команды.

Многие снова принялись верить в магию Бердыева, но радость оказалась не долгой



ФФП, Азмун и странная травма Чико

Причинами таких изменений можно назвать сразу несколько обстоятельств. В первую очередь, у игроков пропала мотивационная часть на этот сезон. Отстранение от еврокубков сроком на один евросезон на ближайшие два года серьезно подкосило эмоциональное состояние казанской команды. Сколько бы в «Рубине» не отнекивались от подобной проблемы, совсем незамеченным это обстоятельство пройти не могло. Пока многие пытались закрыться от надвигающегося кризиса мнимой радостью 11-матчевой беспроигрышной серии, казанцы медленно, но верно теряли в качестве своей игры.

Окутавшая матчи «Рубина» серость и скука сильно отразились на посещаемости последней игры казанцев в чемпионате. 7 700 зрителей, конечно, цифра неплохая, но только не на встречу с действующим чемпионом страны. С теми же «Зенитом» и ЦСКА трибуны были заполнены наполовину, собрав более 20 тысяч болельщиков. Но в ту пору футбол, показываемый «Рубином», хоть изредка давал повод для оптимизма. Крайняя же перед игрой с «Локомотивом» встреча с «Оренбургом» стала апогеем беззубости подопечных Бердыева.

Про слабость в атаке стоит поговорить отдельно. Сентябрьский отрезок в чемпионате выдался грандиозным для Сердара Азмуна. Тренировавшийся с «Рубином» все 15 дней перерыва на игры сборных иранец превратился в лучшего игрока казанцев, забив в 5 матчах 2 гола и отдав 3 голевые передачи. В октябре Азмун вернулся в национальную команду Ирана, а в ноябре получил травму перед игрой со «Спартаком» и растерял всю свою форму. Каким он вернется из расположения сборной, сказать сложно, но наверняка Бердыев сильно недоволен его отъездом.

До сих пор отсутствует защитник Чико Флорес. Про испанца не было слышно с самого момента дисквалификации «Рубина» из еврокубков. И лишь перед матчем с «Локомотивом» журналисты все же смогли услышать от Бердыева о проблемах Чико. Но даже тогда много информации выудить не удалось, про индивидуальную подготовку понятно было еще с того факта, что его не видно на тренировках. Такая скрытность дает повод подумать о конфликте, однако фактов нет, а значит, и говорить не о чем.

Сентябрьский отрезок в чемпионате выдался грандиозным для Сердара Азмуна



Кубок России — наше все

Несмотря на отстранение от еврокубков, найти мотивацию на оставшуюся часть сезона в этом году «Рубину» будет не так сложно. Кроме трех матчей чемпионата у казанцев еще имеется встреча в Кубке России с «Локомотивом». У казанцев есть большие шансы зацепить положительный результат с «Локомотивом» еще в первом матче в Москве. Выступление «железнодорожников» на три фронта (плюс Лига чемпионов) серьезно бьет по их кондициям.

Перед встречей с «Рубином» москвичам предстоит сыграть вначале с «Галатасараем» в еврокубках, а потом за три дня до матча с казанцами сразиться в московском дерби со «Спартаком». Подопечные Бердыева свой матч в чемпионате сыграют 30 ноября и будут куда свежее своего соперника.

Ничейный синдром и три матча в гостях

На послематчевой пресс-конференции Бердыев обронил стандартную для себя фразу про то, что «команда начала показывать футбол, наигрываемый на тренировках». Если тренер таким образом не пытается уходить от освещения серьезных проблем, то переживать за казанцев вряд ли стоит. Конечно, после года нахождения у руля «Рубина» многие уже привыкли к этим заученным ответам коуча, но иногда в его ответах хочется поискать хоть какой-то смысл.

Еще одна проблема, которую стоит решить как можно быстрее, но это сделать будет архисложно, — игра в гостях. Ощущение, будто Бердыев самый слабый тренер по гостевым матчам своих команд в РПЛ, только усилилось после его возвращения в казанский клуб. Еще в «Ростове» у тренерского штаба были большие трудности с выездами, и с тех пор ничего кардинально не изменилось. В нынешнем сезоне казанцы сыграли 6 матчей в гостях, в которых не одержали ни одной победы. Вкупе с ничейным синдромом ситуация с гостевыми матчами самая удручающая для «Рубина».

В нынешнем сезоне казанцы сыграли 6 матчей в гостях, в которых не одержали ни одной победы



Три из четырех последних матчей года казанцы проведут в гостях. Придумать лучший повод решить проблему просто невозможно. Чем не мотивация для заключительной части первой половины сезона?