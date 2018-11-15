«Пулемет Максим» и страшные сказки Андерсона: «Урал» дал бой «Зениту», но как всегда проиграл

Зеленому дерби по-волейбольному не хватает остроты спортивной интриги

Третье башкиро-татарское дерби этой осенью (после хоккея и футбола) состоялось на паркете СДК «Динамо», где директором сейчас является «уфимская ракета» Максим Чудов. Если в биатлоне нужно найти гармонию между бегом и стрельбой (а Чудов порой побеждал вопреки этому правилу), то в волейболе нужно вовремя выпрыгнуть, чтобы вколотить мяч. Суровая статистка говорила, что уфимцы все время прыгают ниже казанцев. Впрочем, никаких обид нет — это спорт, и встреча нынешняя была перенесена по просьбе «Зенита», потому что он улетает на игры клубного чемпионата мира в Польшу. Чем она закончилась — в репортаже «Реального времени».

На разных вторых ролях

К отчетному матчу соперники подошли с таким расположением в таблице: «Зенит» второй после «Факела», отставая от того на очко, «Урал» — на девятом. Если казанская команда уверенно идет по турниру Суперлиги, одержав три победы со счетом 3:1 и 3:0 и зарубившись лишь с «Динамо» в Москве — 3:2, то уфимцев бросает то в жар, то в холод. Впрочем, не первый уж сезон. В предыдущем матче, дебютном в домашних стенах в этом сезоне, «Урал» «горел» сургутской «Газпром-Югре» 0:2, но сумел завестись и взять три партии подряд.

— У Сургута хорошая команда, с ней было тяжело. В третьем, четвертом и пятом сете мы показали хороший волейбол. Важно, что мы были одной командой всю игру. Каждый бился друг за друга. Я рад, что мы все вместе смогли переломить ход этой встречи, — сказал наставник «Урала» Даниэле Баньоли после матча.

Впрочем, только на старте регулярки «Урал» без вариантов проиграл в гостях лидеру «Факелу» — 0:3, а в трех последующих поединках с «Новой» в гостях, «Югрой-Самотлором» в Нижневартовке и уже упомянутым сургутским клубом была «заруба» — все по 3:2.

В очных встречах с Казанью для башкирского флагмана волейбола уже давно все «грустненько». Фото volleyufa.ru



Личные счеты

В очных встречах с Казанью для башкирского флагмана волейбола уже давно все «грустненько». Начиная с февраля 2016 года десять матчей подряд все по 3:0 и 3:1 в пользу «машины из Татарстана». Причем в этих десяти встречах уфимцам удалось взять лишь две партии. Да и вообще казанцы в чемпионатах России обыграли уфимскую команду 22 (!) раза подряд с общим счетом 66:14. Уфимский клуб последний раз побеждал 10 марта 2007 года еще под названием «Нефтяник Башкортостана».

Остались за «Зенитом» и два последних матча на предварительном этапе текущего розыгрыша Кубка России — в Стерлитамаке и Казани подопечные Баньоли проиграли дважды по 0:3. И на этот раз букмекеры, не особо мудрствуя, давали коэффициенты с соотношением 1 к 9 в пользу «Зенита», предполагая, что все закончится довольно быстро.

Бой — лидеру



Хозяева начали довольно резво, дав бой фавориту, и, обменявшись удачными атаками, даже вышли вперед — 5:3. Но казанцы быстро догнали и обогнали. К середине партии на табло горели цифры равенства — 8:8. При счете 10:8 Баньоли взял тайм-аут. Александр Абросимов вбил гвоздь сразу же после этого, а затем счет вновь сравнялся — 10:10. «Зенит» и сам играл, и давал шанс уфимцам.

Впрочем, при 14:18 уфимский тренер опять вызвал своих ребят на корректировку в действиях. Егор Феоктистов очко отыграл, но гости тут же ответили. Затем казанский клуб резко вырвался вперед — 22:16. На сетболе уфимцы подали в аут и первая партия закончилась с комфортным преимуществом гостей — 18:25. А казалось, что борьба идет очко в очко. Не помог даже маскот Кот, заводящий трибуны.



Хозяева начали довольно резво, дав бой фавориту. Фото vk.com/volleyufa

А могли ведь взять сет



Титич в начале второй партии пару раз подал очень плотненько, и уфимцы вырвались вперед на два очка. Но тут же последовала его подача в сетку, а затем и еще одно очко выиграли казанцы — 2:2. До середины и этого сета все было рядом — 6:6, 7:7, 10:10. Удар все того же Титича по рукам блока и вовсе вывел вперед уфимцев, но тут же Андрей подал в сетку. Так, на мелких ошибках хозяева теряли, что приобретали, казалось, уверенно.

Стабильности не хватало ни кому — ошибались и Мицкевич, и Ковалев с уфимской стороны, Михайлов и Андерсон — с «зенитовской». Впрочем, при 13:13 именно Михайлов заработал два очка подряд, и у Баньоли появилось желание взять тайм-аут. Эйс Абросимова снова установил паритет — 16:16. Самойленко и Титич обменялись острыми атаками. При 19:19 Баньоли посадил отдохнуть Титича и выпустил легионера Антонова. Второй тайм-аут пришлось брать вскоре, гости оторвались — 22:20. Размен ударами после него ни особо улучшил ситуацию для хозяев, 24:22. С подачи Феоктистова уфимцы один сетбол отыграли, но на большее не хватило фарта — 25:23 и 2:0 по сетам.

«Пулемет Максим» и страшные сказки Андерсона



Начало третьей партии повторило стартовую — 5:3 повели уфимцы. Но «Зенит» не отпускал — 6:6, 8:8. Пару хороших подач Бутько и последующих атак уже вывели фаворита в лидеры партии — 10:8. Титич пытался зажигать — 12:12, но подача в аут и планер Самойленко, и снова минус два.

«Уходили всегда за счет мощной подачи. А в игре все ровно было», — скажет после игры тренер гостей Владимир Алекно.



Пару мощных подач от Михайлова — и вот уже 18:13 в пользу команды Татарстана. Вольвич вбивает 19 очко. Но уфимцы не сдаются, выиграв два очка подряд — 15:20. Вроде удается догонять — минус три. Андерсон подает мощно под боковую, видеоповтор показывает, что мяч в поле. В следующей атаке «сказочник» сам зарабатывает очко над сеткой, и первый же матчбол Казань использует — 25:20.

«Мы показали неплохой уровень своей игры, учитывая то, что матч пропускал Игорь Филиппов». Фото volleyufa.ru

Главный тренер «Урала» Даниэле Баньоли прокомментировал поражение:

— Была очень хорошая игра. Мое мнение, что игроки Казани могут играть сильнее, но мы показали неплохой уровень своей игры, учитывая то, что матч пропускал Игорь Филиппов.

— Как вам игра Черейского?

— Черейский сыграл так, как он может. У него было мало ошибок, неплохо смотрелся в атаке и на блоке. Это наш третий центральный блокирующий. Следующая игра у нас будет сложной. Нам важно, чтобы все игроки подошли в хорошем состоянии к ней.

— Прошлый матч полностью отыграл Брагин, сегодня вышел Кириченко. Почему вы делаете такую ротацию?

— Эта игра для Кириченко была хорошим шансом себя проявить. Мы ищем варианты с либеро. Он неплохо сыграл.

Главный тренер «Зенита» Владимир Алекно при уверенном результате все же нашел ложечку дегтя.

— Матч 0:3 для Урала, но вы видели, что мы очко в очко шли. Практически в первый раз полноценный матч сыграли с Бутько, после первого тура с «Динамо», он восстановился от полученной травмы. Пока не так все радужно, как бы хотелось. Поэтому какие-то сложности у нас есть в этом отношении, но еще осталось несколько дней перед серьезным матчем.

— Кононова вы выпустили в стартовом составе, потом его заменили, когда уже игра выровнялась. Довольны тем, как он сыграл?

— Доволен. Он молодец, видно, что ему чуть-чуть не хватает игрового ритма. В каких-то моментах он пропустил, потому что не успевал читать игру. Для этого ему нужно больше игровой практики.

«Тренер сказал — я пошел. Мы же все не просто стоим — готовимся, разогреваемся. Понятно, что нить игры не всегда удается сразу почувствовать. Поэтому в этом плане было немножко дискомфортно». Фото volleyufa.ru



Артем Вольвич («Зенит-Казань») был рад не только победе, но и возвращению в Уфу.

— Не сложно было вкатываться, вы ведь вышли в середине матча?

— Да нет, мы ведь все профессионалы. Тренер сказал — я пошел. Мы же все не просто стоим — готовимся, разогреваемся. Понятно, что нить игры не всегда удается сразу почувствовать. Поэтому в этом плане было немножко дискомфортно. Про свою команду скажу, что мы может где-то чересчур спокойно играли, такое ощущение было, что в любой момент добавляли и делали результат. А уфимцы, как мне показалось, продемонстрировали очень хороший волейбол.

Блокирующий Денис Черейский поделился эмоциями от дебюта в «Урале»:

— В первой партии было немного нервозно, честно признаюсь. Потом вкатился в игру, почувствовал, все пошло хорошо. Игрой доволен, неплохой матч мы показали. Немного на подаче проиграли, а так неплохо смотрелись. У «Зенита» очень хороший блок, трудно было его пробить.

Дмитрий Слезин