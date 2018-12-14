Короли госзаказа: кто самые крупные поставщики Минздрава Татарстана

Затраты на медицину держатся на уровне прошлого года, несмотря на обещания значительного роста

Фото: Максим Платонов

В конце 2017 года стало известно, что расходы Татарстана по разделу «Здравоохранение» в 2018 году должны существенно увеличиться — с 17,8 до 22,5 млрд рублей. Год подходит к концу, и «Реальное время» решило выяснить, как изменились траты Минздрава по сравнению с прошлым годом.

Медицинская стабильность

По данным на середину ноября, за текущий год Министерство здравоохранения Татарстана оказалось на четвертом месте в списке крупнейших государственных заказчиков региона. Общая сумма заключенных договоров у Минздрава составляет 3,2 млрд рублей. Результат министерства сильно отстает от тройки лидеров-заказчиков в Татарстане — однако там расположились учреждения, связанные с дорогами и строительством — отраслями, традиционно распределяющими заметно большие денежные потоки, чем здравоохранение.

На первом месте среди госзаказчиков региона расположилось Главное инвестиционно-строительное управление, заключившее договоров на сумму, почти в десять раз большую, чем Минздрав — на 30,4 млрд рублей. Второе место — у федерального дорожного ведомства, базирующегося в Казани — «Федерального управления автомобильных дорог Волго-Вятского региона Федерального дорожного агентства» с суммой в 28,1 млрд рублей. Третье место — у еще одного дорожного ведомства, но теперь регионального — «Главного управления содержания и развития дорожно-транспортного комплекса Татарстана» с заказами на 22,3 млрд рублей.

Всего за неполных 11 месяцев текущего года Министерство здравоохранения заключило 628 контрактов. Учитывая общую их сумму в 3,2 млрд рублей, можно понять, что в среднем один контракт равен 5,1 млн рублей. Однако этот показатель очень условный — учитывая, что крупнейший заказ Минздрава, к примеру, был заключен на сумму сразу в 819 млн рублей, то есть четверть от всей суммы контрактов. При этом сумма и число заказов Минздрава примерно соответствует показателю 2017 года. Тогда (правда, за весь год, а не 11 месяцев, как сейчас) было заключено 633 контракта на 3,44 млрд рублей. Похожие цифры были и в 2016 году — 707 контрактов на 3,34 млрд рублей. Соответственно, можно сделать вывод, что никаких особенных изменений по тратам Минздрава не происходит — расходы на здравоохранение в Татарстане стабильны. Впрочем, тут все же стоит понимать, что львиная доля расходов, связанных с медициной, проходят не через Минздрав, а напрямую через больницы и поликлиники. Минздрав же в основном тратит ресурсы на покупку лекарств для жителей региона, пользующихся социальными льготами — и некоторых видов оборудования.

Минздрав в основном тратит ресурсы на покупку лекарств для жителей региона, пользующихся социальными льготами. Фото Максима Платонова



Лишь два казанских поставщика из десяти

Как выяснилось, в десятку крупнейших подрядчиков Минздрава вошли всего две компании из Татарстана. Остальные — представители других регионов, причем в основном Москвы. Однако первое место и более трети от всех заказов по сумме достались все же местному предприятию, причем государственному. Крупнейшим поставщиком стала государственная фармацевтическая компания Татарстана — «Таттехмедфарм». Она получила всего 30 контрактов, но общая их сумма — целых 1,24 млрд рублей.

Крупнейшие из этих заказов ожидаемо касаются поставки лекарств. Три самых крупных контракта, заключенных Минздравом, — именно с «Таттехмедфармом». Заказ на 819 млн рублей касается в целом лекарственного обеспечения граждан, имеющих право на безвозмездное обеспечение лекарствами и медицинскими изделиями. Второй по величине заказ, на сумму в 149 млн рублей, касается лекарственного обеспечения жителей с заболеваниями, включенными в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих редких (орфанных). Третий по величине заказ, на сумму в 92 млн рублей, — на отпуск лекарств и изделий медицинского назначения гражданам, имеющим право на получение государственной социальной помощи.

Второй поставщик из топ-10, зарегистрированный в Казани, занимает лишь десятое место. Это — ООО «Универсал Мед Сервис», еще один продавец лекарств. Все заказы связаны с поставкой лекарств для обеспечения граждан, имеющих право на получение государственной социальной помощи. Самые крупные из заказов — на 24,1 и 22,2 млн рублей — на поставку «Октреотида» — средства, применяемого при лечении панкреатита и язвенной болезни желудка. Еще два крупных заказа — на 7 и 6,8 млн рублей — связаны с поставками «Бусерелина», применяемого при онкологии. Компания-поставщик основана в апреле 2001 года, зарегистрирована в Казани, на улице Аделя Кутуя. Учредители компании — Евгений Павлов и Алексей Соломонов (он же является и директором). Интересно, что больше госконтрактов компания получает не на татарстанском рынке, а на рынке других регионов. В 2018 году, например, у нее сразу 34 заказа на 212 млн рублей от Минздрава Московской области, три заказа на 205,5 млн рублей — от Агентства по закупкам Департамента здравоохранения Москвы, 34 заказа на 170 млн рублей от Управления материально-технического обеспечения Минздрава Башкортостана. Всего у «Универсал Мед Сервиса» 237 контрактов на 887 млн рублей, но татарстанский Минздрав больше предпочитает поставщиков из других регионов.

Столичные продавцы и производители лекарств

Второй по общему объему заказов подрядчик татарстанского Минздрава — ЗАО «Фирма Евросервис». Компания за 2018 год получила 35 заказов на общую сумму в 202,2 млн рублей. Заказы эти в основном касаются примерно того же, что и в случае с «Таттехмедфармом», но в меньших объемах. Самый значительный заказ — на 38,1 млн рублей — касается поставки лекарств («Эпоэтин альфа», применяется при анемии) для обеспечения граждан, имеющих право на получение социальной помощи. Заказы на 28 и 27 млн рублей связаны с поставкой специализированных продуктов лечебного питания, а на 16 млн рублей — с поставкой лекарства «Цинакалцет», применяемого при вторичном гиперпаратиреозе у пациентов с почечной недостаточностью.

«Фирма Евросервис» зарегистрирована еще в августе 1996 года в Москве на улице Горбунова, позже перерегистрирована на улице Вересаева. Учредителями, согласно данным сервиса «Картотека», является Александр Минин и Игорь Кузнецов. Игорь Кузнецов также является и директором.

Крупнейшие заказы, полученные «Таттехмедфармом», ожидаемо касаются поставки лекарств. Фото gorobzor.ru



На третьем месте с примерно тем же количеством контрактов — 32 штуки — оказалось ООО «Проф Мед». Общая сумма контрактов, впрочем, почти в два раза меньше, чем у «Фирмы Евросервис» — всего 124,7 млн рублей. Предприятие зарегистрировано в апреле 2014 года в Москве, на улице Петрозаводской, затем была перерегистрировано на Прохладной улице, а позже — на Смольной улице. Согласно данным ОКВЭД, основной вид деятельности компании (как и в случае с «Евросервисом») — оптовая торговля фармацевтической продукцией. Учредитель и директор компании — Роман Заугольников.

Крупнейший заказ компании от татарстанского Минздрава, на сумму в 10,4 млн рублей, связан с поставкой противоопухолевого лекарства «Бевацизумаб» для обеспечения жителей, имеющих право на получение социальной помощи. Второй по величине контракт, на 8,8 млн рублей, связан с поставкой «Метформин» (применяется при сахарном диабете), а на 8,2 млн рублей — с поставкой Золедроновой кислоты (применяется при лечении остеопороза).

Четвертое место оказалось у ПАО «Фармимэкс» («Фармацевтический импорт, экспорт»), получившего в два раза меньше контрактов, чем «Проф Мед» — 16 штук, на почти такую же сумму — 99 млн рублей. Предприятие зарегистрировано еще в конце декабря 1993 года, перерегистрировано в октябре 2002 года. Адрес регистрации — Москва, улица Большая Дмитровка. По данным «Картотеки», «Фармимэкс» является государственной компанией и занимается все той же оптовой торговлей фармацевтической продукцией, директор компании — Александр Апазов. Крупнейшие заказы предприятия — на поставку обладающего противоопухолевым действием «Эверолимуса» за 35 и 22 млн рублей и «Деферазирокса» (применяется при перегрузке железом) за 9,4 и 8,9 млн рублей.

Единственный производитель лекарств, находящийся в лидерах по сумме госконтрактов татарстанского Минздрава, — московское АО «Р-Фарм». Компания замыкает пятерку поставщиков с очень значительным количеством заказов — сразу 60 штук, но на общую сумму всего в 95 млн рублей. «Р-Фарм» зарегистрирована в Москве, на улице Берзарина, в августе 2001 года. Учредителем компании является Алексей Репик, а директором — Василий Игнатьев. Крупнейшие заказы связаны с поставкой лекарств. Например, «Адалимумаб» (средство, применяемое при артрите и псориазе) был заказан в двух тендерах — на 13 и 11 млн рублей, «Адеметионин» (при поражении печени) — на 7,6 млн рублей, «Этанерцепт» (также применяется при артрите и псориазе) — на 7,1 млн рублей.

Шестое место в списке поставщиков татарстанского Минздрава и 20 заказов на 75,8 млн рублей — у ООО «БСС». Компания зарегистрирована в феврале 1996 года в Санкт-Петербурге на улице Маршала Новикова. Учредителем компании является Эдуард Захрабеков, директором — Александр Карачун. В холдинг «БСС» входят несколько филиалов в регионах, а также сеть аптек «Алоэ». Как и три московские компании, «БСС» занимается оптовой торговлей фармацевтической продукцией. Основная масса заказов связана с поставкой разных видов инсулина: «Инсулин детемир» заказан на 8,9 и 7,8 млн рублей, «Инсулин аспарт» — на 8,7 и 7,7 млн рублей, «Инсулин изофан» — на 6 и 5,7 млн рублей (лекарства применяются при сахарном диабете).

Еще один московский поставщик лекарств — ООО «Компания Фармстор» — занял девятое место с 14 заказами на 69,2 млн рублей. Крупнейшие заказы — на 20,3 и 17,8 млн рублей — связаны с поставкой лекарства «Гефитиниб», на 14,3 млн рублей — «Фулвестрант», на 5,9 млн — «Гозерелин» (все три лекарства применяются при онкологических заболеваниях). Предприятие зарегистрировано в Москве в 1999 году, адрес регистрации — улица Гримау. Директор компании — Валерий Наумочкин, учредитель — Ирина Патрикеева.

Крупнейший заказ Минздрава после трех, полученных «Таттехмедфармом», связан он с поставкой рентгеновского оборудования. Фото Максима Платонова



Девять рентгеновских аппаратов для больниц и поликлиник

Седьмым по сумме исполнителем госзаказов Минздрава стало ООО «С.П.Гелпик». Компания получила всего один госзаказ, но зато сразу на очень крупную сумму — в 72,2 млн рублей. Это — крупнейший заказ Минздрава после трех, полученных «Таттехмедфармом». Связан он с поставкой оборудования — рентгеновского диагностического стационарного цифрового комплекса. Помимо непосредственно поставки, предприятие должно ввести его в эксплуатацию, обучить правилам пользования специалистов, эксплуатирующих и обслуживающих оборудование.

Как можно узнать из условий договора, речь идет о поставке сразу девяти комплексов «Ренекс-РЦ» — каждый из них стоит около 8 млн рублей. Комплекс предназначен для цифровой рентгенографии и томографии на столе снимков, а также цифровой рентгенографии на каталке. Три комплекса будут поставлены в Набережные Челны — в детские поликлиники №2, 4 и 5. По одному комплексу будет поставлено в Казань (детская поликлиника №3 в Азино), а также в Алексеевскую, Бугульминскую, Мамадышскую, Мензелинскую и Нурлатскую ЦРБ.

Поставщик — ООО «С.П.Гелпик» — зарегистрировано в Москве, на улице Профсоюзной в сентябре 2000 года. Он же является и производителем аппарата — по данным ОКВЭД, основной вид деятельности предприятия — производство аппаратов, применяемых в медицинских целях, основанных на использовании рентгеновского, альфа-, бета- и гамма- излучений. Учредителями компании являются Борис Мишкинис, Александр Лебанин, Сергей Жутяев, Андрей Самойлов (он также является директором).

Оборудование на 70 миллионов от московского новичка с казанским учредителем

Другой подрядчик, связанный с поставкой оборудования, — ООО «Евромед». Он оказался восьмым в списке поставщиков Минздрава, получив 12 заказов на общую сумму в 70,4 млн рублей. Интересно, что все эти контракты были заключены в сентябре — октябре 2018 года. Крупнейший из заказов — на сумму в 26,6 млн рублей — касался поставки ЛОР-комбайна (рабочее место врача — отоларинголога). Еще 19,3 млн рублей «Евромед» получит за автоматические рефкератометры (приборы для измерения остроты зрения). Помимо этого, среди оборудования, которое компания поставит по заказам Минздрава, — рентгеновский аппарат для интраоперационного контроля, тренажер для механотерапии нижней конечности, велотренажер для механотерапии, ростомер и массажная кушетка.

Компания основана совсем недавно — только в июле 2017 года. Зарегистрирована она в Москве, на Измайловском шоссе, директор — Альберт Павлов. Учредителем является уроженец Казани — Айрат Рахманкулов, также учредитель и директор московского ООО «НИИ ПромМедПроект» — впрочем, судя по открытым данным, некто Айрат продает ее за 15 тысяч рублей. В 2013 году «ПромМедПроект» получила 22 госзаказа на 47,6 млн рублей — в основном от Минздрава Удмуртии. Что касается «Евромеда», то, несмотря на московскую регистрацию, заказы она выполняет в основном для компаний из Татарстана. Помимо 12 контрактов Минздрава, еще четыре контракта на 15 млн рублей получены от Межрегионального клинико-диагностического центра, четыре контракта на 11 млн — от Главинвестстроя, два контракта на 5,4 млн — от Республиканского клинического онкологического диспансера, один контракт на 1,9 млн — от казанской городской поликлиники №21. Всего у основанной лишь год назад московской компании 74 контракта на 117 млн рублей от татарстанских госзаказчиков.

№ Компания Количество заказов Сумма заказов, млн руб. 1 ГУП «Таттехмедфарм» 30 1237 2 ЗАО «Фирма Евросервис» 35 202 3 ООО «Проф Мед» 32 125 4 ПАО «Фармимэкс» 16 99 5 АО «Р-Фарм» 60 95 6 ООО «БСС» 20 76 7 ООО «С.П.Гелпик» 1 72 8 ООО «Евромед» 12 70 9 ООО «Компания Фармстор» 14 69 10 ООО «Универсал Мед Сервис» 15 69