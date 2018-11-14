Удержится ли «Зенит» на вершине, каким будет Кононов в «Спартаке» и сможет ли Бердыев обогнать «Ростов»

Чего ждать от оставшихся туров осенней части чемпионата перед «зимней спячкой» РПЛ

Футбольный сезон вновь ушел на временные каникулы в связи с играми сборных. Возвращение на российские поля ожидается примерно через полторы недели, но уже сейчас есть несколько интриг на оставшуюся часть чемпионата. За три тура до завершения первой половины сезона, остаются не решенными абсолютно все самые интересные вопросы. О том, что ждать от заключительного отрезка перед зимними футбольными каникулами в России — в материале «Реального времени».

Сможет ли «Зенит» удержать первое место

Питерский «Зенит» в последнее время лихорадит. Команда Сергея Семака в чемпионате России более 1 мяча за игру забивала еще в начале октября, когда был обыгран «Краснодар» со счетом 2:1, а до этого было поражение от «Анжи» с тем же счетом. С тех пор, питерцы провели 4 встречи, в которых смогли отличиться всего три раза, из которых один пенальти в ворота «Ахмата».

«Сухие» поражения от «Динамо» и ЦСКА лишь подчеркивают проблемы «Зенита». Поединок с армейцами наиболее показательный. В нынешнем сезоне у команды наметились трудности с игрой на выезде. Все шесть поражений с начала футбольного года пришлись на гостевые встречи, с этим у подопечных Семака пока совсем не складывается. Матч с ЦСКА прошел под абсолютной диктовкой хозяев и поставили под сомнение лидерство питерцев в среднесрочной перспективе.

И это несмотря на то, что отрыв от ближайшего преследователя в лице «Краснодара» составляет приличные 5 очков. Но факторов, которые позволяют сомневаться в устойчивости последующих результатов «Зенита» хватает. Тут вам и травма Дзюбы, и привычная лихорадка питерского клуба по осенней части сезона, и сложный график последних трех матчей в 2018 году, и неопытность Семака, конфликтность некоторых игроков и многое другое. В таком состоянии говорить о чемпионских перспективах точно преждевременно.

Тем более, когда прямые конкуренты питерцев выглядят намного убедительнее. Тот же «Локомотив», к примеру, выдал победную серию из 5 матчей, а в Казани продолжил беспроигрышную уже из 6 игр. Или вот «Краснодар», выбравшийся с молодым Мусаевым на нужную волну и штампующий эффектные победы одну за другой. Непредсказуемый «Ростов» с Карпиным и юная гвардия Гончаренко, недавно наказавшая «Зенит» по всем статьям, тоже временами показывают футбол куда более зрелый, чем будто бы уставшие от сезона питерцы.

«Спартак» при Кононове

В иной год в вышеизложенном абзаце вполне на законных основаниях находился бы «Спартак», но нынешний сезон получается для «красно-белых» совсем уж провальным. И дело здесь не только в игре москвичей, а скорее, бессмысленные по своей сути, некоторые поступки «спартаковских» функционеров. Скандалы с Глушаковым и Ещенко, увольнение Карреры, слухи о нежелании выходить на поле португалоговорящих игроков основы, исполнение обязанностей тренера Рианчо — все это осталось непонятым футбольной общественностью.

Для футбола Кононова необходимо время, которого у тренера, по всей видимости, будет не очень много. Фото spartak.com



Назначение Кононова главным тренером до конца сезона также продолжает эту цепь непонятных действий «Спартака». Во-первых, сам приход специалиста немного затянулся, что ставит под сомнение желанность специалиста руководством красно-белых. Во-вторых, для футбола Кононова необходимо время, которого у тренера, по всей видимости, будет не очень много. То, что произошло с ним в «Ахмате» (увольнение до зимней паузы) наглядно это показывает.

За три тура до конца футбольного года Кононову придется сделать практически невозможное — помирить все противоборствующие стороны и убедить руководство и болельщиков в успешности выбора в свою пользу. Если тренерский штаб окажется способным на решение этих двух вопросов, то проблем в «Спартаке» у Кононова точно не будет. Но, кажется, даже самый не разбирающийся в футболе человек знает, у «красно-белых» тренеров никогда не бывает все хорошо, даже когда ты сделал команды чемпионом после не одного десятка лет без трофеев.

И все же, понаблюдать за таким «Спартаком» будет интересно. Тактическая схема «красно-белых» 4-3-3 идеально подходит под требования Кононова, как минимум, с этим у него проблем быть не должно. Плюс он обещал встретиться с Романцевым и обсудить с ним некоторые детали работы в клубе. Подобный шаг со стороны белорусского специалиста вроде как сблизит его с болельщиками и всемогущими ветеранами «Спартака», а значит давление на Кононова станет поменьше. Впрочем, загадывать по «Спартаку» лучше не стоит, там может «рвануть» в любой момент и на ровном месте.

Сможет ли Бердыев обогнать «Ростов»

Еще один клуб, который забуксовал перед зимним отрезком находится в Казани. Такое ощущение, будто подопечные Бердыева после отстранения клуба от еврокубков потеряли интерес к чемпионату. Безвольное поражение от «Оренбурга» заставило задуматься даже самых преданных поклонников казанцев. Однако, ничья с действующим чемпионом страны «Локомотивом» позволяет смотреть в будущее с оптимизмом. После игры, капитан «Рубина» Цезарь Навас очень точно назвал цель команды на оставшиеся матчи.

«По игре были моменты забить, тот же Азмун мог забивать в концовке матча, но не получилось. Холодная погода сказывалась на игре. В целом после «Оренбурга» сыграли в принципе нормально. Сейчас концовка сезона, нам надо чаще выигрывать, чтобы хорошо закончить год», — говорил Навас после ничьи с чемпионом.



Подтвердил позитивные изменения в игре и главный тренер команды. По словам Бердыева, во втором тайме его подопечные показали именно тот футбол, который они наигрывают на тренировках. Несмотря на то, что Курбан Бекиевич давно использует эту фразу в своих пресс-подходах на казанской базе «Рубина», почему-то на этот раз ему хочется верить. Возможно потому что видеть серый футбол от казанцев многие уже просто устали.

Такое ощущение, будто подопечные Бердыева после отстранения клуба от еврокубков потеряли интерес к чемпионату. Фото rubin-kazan.ru



Впрочем, наверняка самому тренеру, несмотря на запрет играть в еврокубках на следующий год есть что доказывать. Например, ему наверняка будет приятно, если «Рубин» догонит в турнирной таблице «Ростов». Ростовчане второй сезон подряд идут выше нынешнего клуба Бердыева и это не может не задевать душевные струны специалиста.

Будет ли еще одна отставка

С начала нынешнего сезона в РПЛ произошло уже пять тренерских перестановок. За последний месяц тренеров сменило сразу четыре клуба, двое из которых так или иначе причастны к«Спартаку». Уход Кононова, Томарова, Тихонова и Карреры не стали сенсацией, но как минимум перед стартом чемпионата прогнозы относительно этих тренеров были весьма радужными.

Но все эти перестановки сделали чемпионат немного интереснее. Смотреть за перспективами Кириченко в «Уфе» наверняка будет любопытно не только в Башкортостане, но и, например, в Ростове. Или вот Кононов, за него ведь теперь будут переживать и в Туле, где он умудрился поставить симпатичный футбол. «Арсенал», кстати, сделал ставку на Черевченко, не менее амбициозного, чем прежний тренер. А про возвращение в лигу Божовича, единственного иностранца из дальнего зарубежья, и говорить не приходится.

Поэтому ждать еще одних перестановок хочется немного больше. К тому же, ожидать смены тренера есть от кого. Тот же «Енисей» отстранял от работы Аленичева, но уже вернул до зимы. Или «Урал», почти уволивший Парфенова и остановившийся после резко улучшившихся результатов команды. Хохлова из «Динамо» увольняют уже с начала года, а в «Анжи» может меняться все, что угодно. Так что вопрос, кто следующий, будет все еще актуальным.

Найдет ли «Анжи» финансирование

В Махачкале, к слову, все плохо с лета, когда местные власти решили сократить финансирование команды из бюджета. В «Анжи» на эти средства рассчитывали, так что их отсутствие сильно ударило по функциональности клуба. По ходу сезона не раз вставал вопрос о дальнейшем существовании дагестанского коллектива, но ближе к зиме, кажется, они отпали совсем.

Впрочем, это не говорит о том, что проблем больше нет. «Анжи» все еще бедствует, частные инвесторы все еще не хотят вкладываться в клуб, который не поддерживается государством. Очевидно, что без этой поддержки ждать изменений от бизнеса не стоит. В российский футбол пока вкладываются исключительно из соображений дальнейших выгод для своего дела, а не ради улучшения спортивного интереса среди народа. С одной стороны, это логично, но с другой, даже немного обидно, что такой интересный коллектив, который собрался с молодым тренером Адиевым доживет лишь до зимы. Да и то еще не факт, что доживет.

«Анжи» все еще бедствует, частные инвесторы все еще не хотят вкладываться в клуб, который не поддерживается государством. Фото fc-anji.ru

Выпустят ли на свободу Кокорина и Мамаева

О роли государства много говорят и в ситуации со скандально известными Кокориным и Мамаевым. Пока сборная России готовится к матчам с Германией и Швецией, эти два футболиста продолжают сидеть за тюремной решеткой. Между тем, по словам известного телекомментатора Геннадия Орлова, ожидать быстрого освобождения игроков не стоит.

«Сейчас все говорят, что их до 8 февраля оставляют в этой тюрьме. Четыре месяца он (Кокорин, — прим. ред.) не тренируется. Вообще не двигается. Растренированность… С Кокориным и Мамаевым очень сложно. Я был в Москве. Встречался с разными людьми. И даже с одним следователем. Профессионалом. Он сказал: «Нет-нет, они обязательно получат срок. Поэтому надежд мало», — сказал Орлов.

Если эти слова найдут свое подтверждение, то за Кокорина и Мамаева становится немного страшно. Безусловно, футболисты нарушили закон, причем дважды, но кто бы не предстал перед судом, суд обязан быть справедливым, а не карательным и превращаться в показное судебное делопроизводство. Утверждать, что так и будет пока нельзя, однако вопрос о выходе на свободу Кокорина и Мамаева все еще остается актуальным и будет будоражить умы россиян вплоть до зимнего перерыва в РПЛ.