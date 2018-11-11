Видео недели: «не просили рожать», Трамп против журналистов и Медведев о стиле

Топ видеороликов по версии «Реального времени»

«Хоть ты сдохни»

Краснодарский врач отказалась выписывать пациентке инсулин со словами «хоть ты сдохни». СК начал проверку инцидента с невыдачей лекарства. Врача уволили, пациентке отдали инсулин.

«Государство не просило вас рожать»



Самым резонансным видео уходящей недели по праву является ролик с главой департамента молодежной политики Свердловской области Ольгой Глацких. Напомним, на встрече с молодежью она заявила: «Государство не просило вас рожать». Так она ответила на вопрос о финансировании детских проектов.

Трамп снова поругался с журналистами



На этой неделе президент США Дональд Трамп провел пресс-конференцию по случаю минувших выборов в Конгресс и снова поругался с журналистами. Он обозвал корреспондента CNN «ужасным человеком» и заодно раскритиковал его коллегу с NBC News.

Медведев «поясняет за шмот»



Российский премьер Дмитрий Медведев дал занимательное интервью китайскому телеканалу. В рамках беседы ведущая спросила о том, кто занимается созданием его образа, поскольку политик «всегда выглядит стильно», уточнив, не советуется ли он по поводу одежды со своей женой.

Искусственный интеллект вместо ведущего на ТВ



Государственное информационное агентство Китая «Синьхуа» показало виртуального ведущего, созданного с помощью ИИ. Выглядит поразительно натурально.

Поезд без машиниста



В Австралии поезд проехал почти сто километров без машиниста. Его скорость достигала 150 км/час.

Активист против нефтяников в ХМАО



История мужчины, который борется против загрязнения природы.

Самолет завис над Внуково



На этой неделе в Сети обратили внимание на ролик с самолетом, зависшим в воздухе над Внуково. Пользователи тут же начали упражняться в остроумии, называя странное явление «сбоем в Матрице».

Эстафета огня зимней Универсиады в Казани



Накануне Казань приняла эстафету огня XXIX Всемирной зимней Универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске.

Хулиганы разгромили авто на Парина



В среду в соцсетях появилась запись, на которой видно, как группа хулиганов во дворах по улице Парина разгромила несколько автомобилей.