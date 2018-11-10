Новости спорта

18:41 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

По казанским улицам с факелом: как столица РТ принимала эстафету огня зимней Универсиады-2019

16:55, 10.11.2018 1
По казанским улицам с факелом: как столица РТ принимала эстафету огня зимней Универсиады-2019 Фото: tatarstan.ru

Казань приняла огонь Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Факел студенческих игр зажгли в сентябре в итальянском Турине, он уже успел побывать в Китае, Казахстане и в нескольких российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. По казанским улицам огонь пронесли 24 факелоносца. Эстафета прошла по улицам Казани и завершилась возле главного здания КФУ. Там факел Универсиады ждали президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Красноярского края Александр Усс.

Видео Камиля Исмаилова
Спорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17:15
    Талисман такой смешной, честно говоря
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Сюжеты

Все сюжеты


Читайте также

Новости спорта

18:41 МСК Все новости
Новости раздела