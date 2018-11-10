По казанским улицам с факелом: как столица РТ принимала эстафету огня зимней Универсиады-2019

Казань приняла огонь Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Факел студенческих игр зажгли в сентябре в итальянском Турине, он уже успел побывать в Китае, Казахстане и в нескольких российских городах, включая Москву и Санкт-Петербург. По казанским улицам огонь пронесли 24 факелоносца. Эстафета прошла по улицам Казани и завершилась возле главного здания КФУ. Там факел Универсиады ждали президент Татарстана Рустам Минниханов и губернатор Красноярского края Александр Усс.