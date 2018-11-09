Из Турина — в Красноярск: как КФУ встретил огонь Универсиады-2019

Казанский университет сегодня встретил огонь Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в 2019 году в Красноярске. Все желающие смогли сфотографироваться с огнем предстоящих Игр. Эстафета огня Всемирной зимней универсиады-2019 стартовала 20 сентября в Турине, а завершится 1 марта в Красноярске, где на следующий день стартуют Студенческие игры. Из города в город огонь Универсиады путешествует в специальной транспортной колбе для хранения и транспортировки «материнского» огня, зажженного в Турине. Завтра эстафета огня Универсиады-2019 пройдет по центральным улицам Казани. Из столицы Татарстана огонь Зимней универсиады-2019 отправится в Екатеринбург, где 17 ноября пройдет следующий этап эстафеты.