«Когда уже плиты упали, такая тишина, и я поняла, что не могу дышать»

Год назад в Ижевске произошел взрыв в 9-этажном жилом доме, в результате которого погибли 7 человек

Фото: Михаил Красильников

Ровно год назад в Ижевске произошел взрыв в 9-этажном доме на улице Удмуртской, в результате которого 7 человек погибли, еще 11 получили ранения. Татьяна Седунова, оказавшаяся в тот момент в этом доме, говорит, что помнит все, словно это было вчера. Она спаслась чудом, но погибли двое ее коллег. О событии, потрясшем Удмуртию 9 ноября 2017 года, — в материале «Реального времени».

«Когда взрыв прошел, я кричала девочек, обратно пошла в эту комнату, а там очень сильная пыль»

В любой трагедии есть не только погибшие, но и чудом спасшиеся. Татьяна Седунова, вспоминая о том ноябрьском вечере, говорит, что все еще свежо, словно случилось это вчера. В тот день она пришла в ателье «Белошвейка», которое располагалось на первом этаже в углу дома №261 по улице Удмуртской, чтобы забрать свои вещи. Она сотрудничала с ателье, выполняла некоторые сложные заказы, но тогда уже хотела открывать собственное ателье.

— Мы работали втроем в этот день. Я уже собиралась уходить и стояла одетая с хозяйкой ателье Наташей, — вспоминает Татьяна Седунова. — Она была от меня в метре. Я стала застегивать сумку. Вдруг произошел взрыв, и я одновременно с этим из комнаты сделала шаг. Меня потом толкнуло волной. Когда взрыв прошел, я кричала девочек, обратно пошла в эту комнату, а там очень сильная пыль и ничего не видно. И вдруг я услышала очень сильный треск наверху и вернулась обратно в этот коридор. Начали падать плиты. Меня кидало из стены в стену. Когда уже плиты упали, такая тишина, и я поняла, что не могу дышать, много пыли. Поняла, что я здесь просто задохнусь. А там у нас рядом детский клуб, и открылась в детском клубе дверь, и я слышала, что нас завалило. Поняла, что я не одна. Когда открылись эти жалюзи, я поняла, что воздух, что я буду жить. Я вернулась обратно к девочкам в комнату, но там были камни полностью.

Затем она услышала, как дети в клубе начали вылезать через окно на улицу, и последовала их примеру.

— Я вышла и увидела, что нету дома. Конечно, я благодарю Бога, что я осталась жива, — говорит Татьяна.

Она благодарна и за полученную материальную помощь в 10 тысяч рублей и особенно психологам, общение с которыми ей очень помогло.

Татьяна Седунова, вспоминая о том ноябрьском вечере, говорит, что все еще свежо, словно случилось это вчера



Тела ее сотрудниц Натальи и Марины обнаружили при разборе завалов последними. Всего при взрыве и последовавшим за ним обрушении угловой части 6-подъездного 9-этажного дома погибли 7 человек, 11 пострадали.

Детский клуб, который располагался в пристрое на первом этаже ближе к шестому подъезду, к счастью, практически не пострадал.

Сегодня в Михаило-Архангельском храме столицы Удмуртии прошла панихида в память о погибших в той трагедии. Ее провел митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин. На ней присутствовали председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов, руководитель администрации главы и правительства Сергей Смирнов, председатель Гордумы Ижевска Олег Гарин, члены правительства, депутаты Госсовета республики.

У дома ранее была установлена мемориальная плита, сегодня там цветы и свечи.

Хронология событий

Трагедия произошла 9 ноября 2017 года около 16.40 по местному времени. Люди начали в соцсетях размещать фотографии и видео, на котором был запечатлен дом с обрушившимся угловым подъездом. В первые же минуты случайные прохожие попытались оказать помощь оказавшимся под завалами людям. Люди из оставшихся квартир пятого подъезда поспешили на выход. Всего в доме проживало около 500 человек.

Участки двух улиц рядом с домом были перекрыты. Спасатели и полицейские начали эвакуировать жильцов всего 6-подъездного 9-этажного дома в близлежащие школы. В тот же вечер поступили ложные звонки о минировании этих школ и нескольких торговых центров Ижевска. Позднее такие действия тогдашний министр внутренних дел по УР Александр Первухин назвал «верхом цинизма».

Первоначально СК возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («производство работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Высказывалась версия возможного взрыва бытового газа. На появившихся в сети кадрах взрыва было заметно, что произошел он в районе третьего этажа, после чего обрушился весь угол здания.

На 6 часов вечера стало известно, что из-под завалов достали двух пострадавших. В 20 часов в МЧС сообщили о трех погибших.

Трагедия произошла 9 ноября 2017 года около 16.40 по местному времени. Фото ntv.ru

В тот же вечер жильцам непострадавших подъездов в сопровождении сотрудников МЧС и полиции разрешили зайти в квартиры и забрать вещи первой необходимости и домашних животных. Оперативный штаб развернули в офисе строительной фирмы в соседнем здании. Там людям оказывали помощь, отвечали на вопросы. В штабе постоянно присутствовали руководители оперативных служб, глава Удмуртии Александр Бречалов и глава Ижевска Юрий Тюрин, члены правительства.

К утру пятницы, 10 ноября, стало известно о шести погибших. В Ижевск еще вечером начали поступать подразделения спасателей из других регионов. В столицу республики прибыл тогдашний глава МЧС России Владимир Пучков.

К полудню в СК сообщили, что следов взрывчатых веществ обнаружено не было. Глава Удмуртии объявил 11 и 12 ноября днями траура. Стало известно, что среди погибших есть сотрудник полиции.

Ижевчане начали собирать вещи и продукты для пострадавших. Их прием был организован в комплексных центрах соцобеспечения. Средства стали принимать на счет созданного ранее в республике Фонда «Сообщество».

Задержание подозреваемого

Около 6 часов вечера пятницы МВД сообщило о задержании сына хозяйки квартиры, где предположительно находился эпицентр взрыва, Александра Копытова. Он проживал вместе с матерью, однако мать в момент взрыва находилась на работе. В отношении него следователем ГСУ СК России было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). По версии следствия, причиной взрыва газа могли стать действия Копытова из «личной неприязни». Сообщалось, что у следствия имеются сомнения в психическом здоровье мужчины. На следующий день его арестовали на 2 месяца.

В отношении Копытова было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц, совершенное общеопасным способом»). Фото izhlife.ru



В ночь на субботу спасатели обнаружили тело последней, седьмой, жертвы взрыва, женщины, работавшей в магазине, располагавшемся на первом этаже дома. Таким образом, всего погибли трое мужчин, две женщины и два ребенка. Пострадало 11 человек.

Около часа ночи 11 ноября спасатели завершили разбор завалов.

После ЧС

Выплата материальной помощи в размере 10 тысяч рублей жильцам пострадавшего от взрыва дома началась в первые дни. Позднее им компенсировали ущерб. Семьям погибших выплачивали по 1 млн рублей. Проводилась оценка понесенного ущерба. Людей временно разместили в санаториях и детских лагерях.

Специалисты провели демонтаж оставшихся конструкций пятой секции дома. Были проведены работы по укреплению здания и утеплению стен соответственно четвертого и шестого подъездов. Комиссия, проведя необходимые обследования, пришла к выводу, что первая—третья секции пригодны для проживания. В конце декабря началось заселение жильцов.

Позднее пригодными для дальнейшей эксплуатации признали четвертый и шестй подъезды, заселение началось в начале марта 2018 года. Жильцам 32 квартир, находившихся в пятой секции, в том числе матери обвиняемого, предоставили сертификаты на приобретение нового жилья.

В любой трагедии есть место и настоящему героизму. Жителя Ижевска Олега Вдовина наградили медалью «За спасение погибавших». Мужчина спас 11-летнего мальчика, который во время происшествия находился в ванной. В результате обрушения дома погиб отец мальчика, сотрудник МВД.

8 октября начались судебные заседания в Верховном суде Удмуртии



Суд и невменяемость

Александра Копытова через некоторое время после ареста перевели в психоневрологический стационар. Эксперты пришли к выводу, что он ни в момент происшествия, ни сейчас в силу психического заболевания не может осознавать суть действий, поэтому его присутствие на суде признали необязательным.

8 октября начались судебные заседания в Верховном суде Удмуртии. Всего заявлено 459 потерпевших и 24 свидетеля. Объем материалов дела составляет 60 томов. На первом заседании представитель прокуратуры представила ход событий по версии следствия.

Александр Копытов «на почве личной неприязни к жителям дома», в котором проживал сам, в 11.43 «с использованием находившегося инструмента в помещении квартиры отсоединил газовый шланг от газового крана на отводе газовой трубы внутридомового газопровода, открыл газовый кран, чем обеспечил свободное поступление бытового газа в помещение квартиры и его смешение с воздухом». Далее он закрыл окна в квартире, а сам ушел, при этом он знал, что может произойти взрыв. В 16.40 искра от работавшего холодильника привела к взрыву. Ожидается, что судебные заседания будут длиться 3 месяца.





Михаил Красильников, фото автора