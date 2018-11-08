Лилия Галимова: «Все на стадии обсуждения, с местом для новой соборной мечети не определились»

Позиция казанского Кремля по основным событиям и резонансным темам минувшей недели

Фото: Максим Платонов

В Болгарской исламской академии может появиться еще одна академия, на этот раз — молодых лидеров, а для новой соборной мечети в Казани рассматривают исключительно центр города. Об этом и других вопросах говорила сегодня официальный представитель казанского Кремля на традиционном брифинге. Подробнее о планах сотрудничества Татарстана и Томска, предстоящих поездках Рустама Минниханова и ограничении доступа к некоторым сайтам в госучреждениях республики — в материале «Реального времени».

Большие планы с Томском

Сегодня в плане у Рустама Минниханова однодневный визит в Томск с весьма насыщенной программой. Он посетит компанию «Микран» — одного из лидеров по производству радиоэлектронной аппаратуры. Президент РТ ознакомится с работой предприятия и обсудит его возможное сотрудничество с Татарстаном. В аэропорту Минниханова встречал лично губернатор Томской области Сергей Жвачкин. Позднее главы регионов обсудят вопросы сотрудничества и подпишут соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом и социально-культурном сотрудничестве, а также план мероприятий по его реализации. «Он рассчитан на срок с 2018 по 2021 год. Туда включены пункты по поставке продукции промышленного комплекса Татарстана — КАМАЗа, КВЗ, КМПО», — рассказала Галимова.

Кроме того, предусмотрено подписание соглашения между Министерством лесного хозяйства Татарстана и соответствующим департаментом лесного хозяйства Томской области — ведомства планируют обменяться опытом по контролю состояния лесов, кадровым вопросам и другим. Еще одно соглашение подпишут ООО «Райтек» и АО «Томскавтотранс», в рамках которого в Томской области создадут центр по переоборудованию автотранспорта для использования газомоторного топлива.

На предприятии «Сибур Томскнефтехим» президент РТ ознакомится с центром технологического моделирования и обсудит возможные проекты. Фото tgpgk.tomsk.ru



На предприятии «Сибур Томскнефтехим» президент РТ ознакомится с центром технологического моделирования и обсудит возможные проекты. На сегодня компания уже работает с Татарстаном — над общим проектом с «Казаньоргсинтезом» по изготовлению изделий из сверхвысокого молекулярного полиэтилена. «Кроме того, подразумевается сотрудничество по линии Казанского федерального университета в разработке катализаторов», — говорит Галимова. Закончится долгий день Рустама Минниханова в Томске концертом в честь 25-летия Центра татарской культуры и встречей с активом татарской общественности.

В Казахстане обсудят туризм

Сразу после Томска президент РТ отправится в Петропавловск — на заседание межрегионального форума сотрудничества «Россия — Казахстан», в котором примут участие Владимир Путин и Нурсултан Назарбаев. Основной темой форума в этом году стали новые подходы и тенденции развития туризма двух стран, чему посвящен отдельный стенд, где представлен Татарстан. Сейчас между двумя республиками действует единое безвизовое таможенное пространство, авиа- и железнодорожное сообщение. Стороны предполагают, что поможет развитию туризма и строительство с реконструкцией трассы Западная Европа — Западный Китай.

Болгарская исламская академия может принять молодых лидеров

В ближайший понедельник, 12 ноября, Минниханов улетит в Махачкалу, чтобы провести пленарное заседание группы стратегического видения «Россия — Исламский мир». «В этом году в рамках пленарного заседания ключевой темой обсуждения станет образование и работа с молодежью», — отметила Лилия Галимова. Собравшиеся обсудят, как образование может помочь противостоять религиозному экстремизму, и рассмотрят возможность создания совместной академии молодых лидеров, которая может появиться на базе Болгарской исламской академии. В свою очередь, интенсивные курсы для подготовки квалифицированных молодых кадров могут провести в зарубежных вузах.

Собравшиеся обсудят, как образование может помочь противостоять религиозному экстремизму, и рассмотрят возможность создания совместной академии молодых лидеров, которая может появиться на базе Болгарской исламской академии. Фото Олега Тихонова

Стабилизация цен на бензин — без комментариев

Переходя к вопросам, Лилия Галимова не стала оценивать подписанное Дмитрием Медведевым постановление правительства, в котором прописано соглашение властей с нефтяными компаниями о стабилизации цен на бензин на рынке. Касательно возможных потерь компаний официальный представитель казанского Кремля предложила обратиться непосредственно к ним. «Что касается того, как мы к этому относимся, — это постановление правительства, оно подлежит исполнению», — сухо ответила Лилия Галимова.

Соборной мечети быть в центре Казани

Несмотря на то, что пресс-служба Всемирного конгресса татар уже заявила, что, по неофициальной информации, новая соборная мечеть может появиться на площади Тысячелетия, в казанском Кремле продолжают хранить молчание. «Пока все на стадии обсуждения, с местом совершенно точно не определились, официально заявлять не о чем, как только будет понимание по месту — мы обязательно это озвучим», — дала комментарий Галимова, уточнив, что рассматривается несколько вариантов исключительно в центре города. Будут ли проводиться общественные слушания по соборной мечети — пока неизвестно.

Министров подтолкнули заняться нацпроектами

После того как Рустам Минниханов укорил татарстанских министров в отсутствии активности при формировании национальных проектов, он поставил им жесткие сроки, в которые чиновники должны представить свои предложения по участию. Профильные министры представят свои проекты сначала Минниханову, после чего они могут быть направлены в федеральный центр.

После того как Рустам Минниханов укорил татарстанских министров в отсутствии активности при формировании национальных проектов, он поставил им жесткие сроки, в которые чиновники должны представить свои предложения по участию. Фото tatarstan.ru

О блокировке доступа на сайты в госучреждениях

Пришлось комментировать Лилии Галимовой и вопрос блокировки в госучреждениях доступа к одному из татарстанских интернет-СМИ. «С цензурой это ничего общего не имеет. Что касается данной ситуации, после проведенного анализа внутри структуры органов государственной власти было выявлено, что значительную часть рабочего времени часть сотрудников посвящает тому, чтобы находиться на определенных интернет-ресурсах. Руководством было принято решение ограничить доступ в рабочее время с рабочих компьютеров на ряд интернет-ресурсов. Это сделано для того, чтобы повысить эффективность работы госслужащих», — заявила представитель казанского Кремля, уточнив, что чиновникам не запрещают читать те или иные ресурсы и зайти на них они могут с помощью своих гаджетов. «Речь не идет о запрете, речь идет о систематизации работы, некой дисциплинарной работе в структурах органов власти в рабочее время. Исходя только из этих принципов», — на всякий случай еще раз пояснила Галимова.

О некрополе у Арского кладбища

Завесу тайны над созданием мемориального сквера перед южной стеной Арского кладбища не подняла даже представитель казанского Кремля. Напомним, что там уже активно ведутся работы, но ни тендера на них, ни какой-либо другой информации общественность по проекту не увидела. Лилия Галимова обещала уточнить информацию и предоставить ее «Реальному времени» позднее.

О фонде поддержки родных языков

Говоря о разработке новой стратегии по нацполитике, Лилия Галимова пояснила, что Татарстан участвовал в ее обсуждении и направил свои предложения, которые «в том числе были учтены в редакции стратегии». Вместе с тем, комментируя обсуждаемое создание Фонда поддержки родных языков, представитель казанского Кремля отметила, что в Татарстане знают о принятии соответствующего решения и к этой работе от республики будет привлечен депутат Госдумы от РТ Ильдар Гильмутдинов. «Могу сказать, что Гильмутдинов ведет очень активную работу в этой связи, он интегрирован в этот процесс и активно представляет интересы Татарстана», — сказала Галимова.