Медведев обязал Минэнерго и ФАС подписать соглашения с нефтяниками о стабилизации цен на топливо

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, находясь в Китае, подписал постановление об обязанности Минэнерго и ФАС заключить соглашения с нефтяными компаниями о мерах по стабилизации цен на топливо.

«Да, они договорились по моему поручению, потому что альтернатива была простая — или будут вот эти соглашения, или будут запретительные пошлины, то есть вот эти самые ограничительные меры по поставкам на экспорт» — цитирует Медведева "Интерфакс".



Медведев подчеркнул, что договор с нефтяными компаниями о мерах по стабилизации цен на топливо вступит в силу с момента подписания.

Напомним, 31 октября правительству удалось договориться с нефтяными компаниями о стабилизации цен на топливном рынке. В частности, решено закрепить оптовые цены на уровне июня 2018 года.

Нефтяники обязались соблюдать условия соглашения с 1 ноября. В ФАС заявили, что постановление о заморозке цен подпишут «в кратчайшие сроки».