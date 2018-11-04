В Казани новую соборную мечеть могут построить на площади Тысячелетия

В Казани соборная мечеть на 10 тысяч мест может появиться в центре города.

По неофициальной информации, одним из предполагаемых мест размещения мечети является площадь Тысячелетия, передает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Необходимость постройки соборной мечети связана в первую очередь с процессом урбанизации, переселением мусульман из деревень в столицу Татарстана.



Эксперты считают, что Центральная соборная мечеть в Казани могла бы стать не только одной из самых красивых и больших мечетей России, но и символом стабильности, возрождения и толерантности в Татарстане.

Ранее появилась петиция на имя президента РТ Рустама Минниханова с просьбой построить в Казани соборную мечеть. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что президент РТ знает о петиции. Она добавила, что уже ведутся переговоры по строительству мечети. В настоящее время выбирается место для размещения объекта.