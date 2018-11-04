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В Казани новую соборную мечеть могут построить на площади Тысячелетия

11:59, 04.11.2018 1
В Казани новую соборную мечеть могут построить на площади Тысячелетия
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани соборная мечеть на 10 тысяч мест может появиться в центре города.

По неофициальной информации, одним из предполагаемых мест размещения мечети является площадь Тысячелетия, передает пресс-служба Всемирного конгресса татар.

Необходимость постройки соборной мечети связана в первую очередь с процессом урбанизации, переселением мусульман из деревень в столицу Татарстана.

Эксперты считают, что Центральная соборная мечеть в Казани могла бы стать не только одной из самых красивых и больших мечетей России, но и символом стабильности, возрождения и толерантности в Татарстане.

Ранее появилась петиция на имя президента РТ Рустама Минниханова с просьбой построить в Казани соборную мечеть. Официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова сообщила, что президент РТ знает о петиции. Она добавила, что уже ведутся переговоры по строительству мечети. В настоящее время выбирается место для размещения объекта.

ОбществоКультура Татарстан
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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 12:41

    Думаю, выбор площадки необоснована.
    То будет одним из примеров точечной застройки - лишь бы воткнуть.
    Думаю, если такое грандиозное сооружение будет построено, его надо разместить на правом берегу Казанки между Ленинским и Кировским мостами (Мосты конечно же надо переименовать))).
    Или же, на левом берегу Казанки,между Стадионом и ЖД вокзалом,
    для чего придется снести пятиэтажки
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