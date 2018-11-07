Ильяс Хандаев: «Если кто-то не согласен с моим поведением, его не будет в «Динамо»

Победа и ничья на выезде: наставник казанского клуба после бодрого старта имеет право на такие заявления

После завершения третьего контрольного матча с «Волгой» на сборе в Ульяновске новый главный тренер казанского «Динамо» Ильяс Хандаев на вопрос о том, что он пытается внести нового в игру команды, ответил резко и недвусмысленно: «А я не знаю, что здесь было раньше». Тренер хочет построить совершенно новую команду и научить ее играть в «современный», говоря его же словами, хоккей. О том, начало ли желание наставника-дебютанта совпадать с реальностью, в репортаже известного телекомментатора и постоянного автора «Реального времени» Александра Нордена, который отправился в Нижний Новгород, чтобы посмотреть первый матч «динамовцев» в новом сезоне чемпионата Суперлиги, а также рассказать о вчерашней убедительной победе (7:0) казанского клуба в Кирове над местной «Родиной».

Покушение на автора «Реального времени» не состоялось

После получившего скандальную известность материала вашего автора в «Реальном времени» об обстоятельствах отставки предыдущего наставника «Динамо» Сергея Фирсова, ваш автор получил немало комментариев от болельщиков, предпочитающих старое название команды «Ракета», в среде которых был объявлен «нерукопожатным». Такое звание для оппозиционно настроенной к режиму части населения считается почетным, но, честно говоря, садясь в 4 утра в автобус, нашпигованный «ракетчиками», я не чувствовал себя совершенно спокойным. Оговорюсь сразу — на всем протяжении пути в Нижний Новгород и обратно по морде меня не били, так что этот материал вам отправлен, что называется, в добром здравии.

Вообще, приятно, что клуб организует поездки болельщиков на три первых выезда команды — в Нижний, Киров и Ульяновск. Пусть пока желающих не так много — на встречу с командой в школу №101 пришло всего 5 фанатов — но если клуб дорожит каждым персонально и хочет вернуть зрителя на трибуны, это делает ему честь. Да, пока вернутся только те, кто с этих трибун и не уходил — «красно-зеленые». Но там, глядишь, и литера «Д» в бело-голубом обрамлении станет для кого-то родной.

Ильяс Хандаев, дебютировав в роли главного тренера, сразу проявил себя трудоголиком и максималистом. В своем первом большом интервью, данном «Реальному времени», он произнес фразу: «После первой тренировки ребята признались мне, что давно так не уставали». Для экс-наставника команды Сергея Фирсова, который прошел с «Динамо» весь подготовительный период и принял участие в предварительном этапе розыгрыша Кубка России, слова эти прозвучали как удар серпа по любимым органам танцора. Хандаев обещал проанализировать ошибки и, по возвращении в Казань, начать предметно готовиться к старту чемпионата со «Стартом».

А вот где готовиться, это большой вопрос. Лед на домашней арене стадиона «Ракета», по давней традиции, к началу ноября никто заливать не собирался. Вернувшись 29 октября из Ульяновска, хоккеисты двое суток пробыли в домашнем кругу и уже в среду отбыли в Нижний, где на 1 и 2 ноября у команды были запланированы тренировки на стадионе «Труд».

Для местной команды «Старт» начавшийся сезон должен стать определяющим

Первый прокол и первый успех «Старта»

В Нижнем Новгороде, в отличие от Казани, лед заливать умеют и стадион (даже не один, а два) содержат в относительном порядке. В столице ПФО нет закрытой арены для русского хоккея, но даже в теплом октябре ледовары так готовят поле на «Старте» и «Труде», что в Ульяновск команде для проведения домашних матчей ездить не приходится.

Для местной команды «Старт» начавшийся сезон должен стать определяющим. Уже в прошлом году команда не испытывала проблем ни с финансами, ни с кадрами, но даже не попала в плей-офф, отстав от восьмого места на 12(!) очков. В октябре «Старт» принял участие в престижном Кубке мира и дошел до полуфинала, обыграв в групповом турнире «Сириус», а в 1/4 нанеся «сухое» поражение со счетом 4:0 серебряному призеру чемпионата России «Енисею». Так что еще до начала чемпионата нижегородцы успели и огорчить, и порадовать своих поклонников.

Не уступили ни по игре, ни по результату

В день, когда в семи городах стартовал 27-й сезон Суперлиги, в Нижнем Новгороде столбик термометра поднялся до «+7». Теплая погода внесла коррективы в ход игры между хозяевами и «динамовцами» — лед, залитый на «Труде» держал, как признали тренеры после матча, минут 15-20 каждого тайма, а потом поле начинало «плыть». Тем не менее игра удалась. Она получилась, насколько позволяли условия, скоростной, жесткой, с массой голевых моментов и даже с драматургией.

Гости, у которых не смогли принять участие в поединке стразу три игрока основы — Перевощиков, Бедарев и Ибрагимов, с первых минут навязали фавориту встречи вязкую борьбу с плотной опекой ведущих игроков атаки соперника и быстрым переходом из обороны в атаку. Не получив ожидаемого перевеса в первые полчаса матча, хозяева начали нервничать и нарушать правила. Казанцы приняли вызов в жесткости, к счастью, не переходящей в жестокость, и первыми поплатились за это. На 33-й минуте мастер дальних ударов Голубков, в позапрошлом году защищавший цвета «Динамо», с углового открыл счет — в этот момент на штрафной скамейке находилось двое подопечных Ильяса Хандаева. Слаженные действия оборонительной линии и самоотверженные действия Темникова не позволили нижегородцам развить успех и на перерыв команды ушли при минимальном счете в пользу «Старта» — 1:0.

С выходом из раздевалки команда преобразилась, отдав предпочтение высокому прессингу и силовому давлению

Если в первом тайме «Динамо» все же играло вторым номером, то с выходом из раздевалки команда преобразилась, отдав предпочтение высокому прессингу и силовому давлению. Постоянно подгоняемые буквально живущему каждым эпизодом игры и метавшемуся по технической зоне наставником, «динамовцы», ведомые Обуховым, Ларионовым и другими опытными хоккеистами, прижали растерявшихся хозяев к своим воротам и на исходе часа игрового времени проход Козулина по левому флангу с проникновением в радиус завершился передачей на Артюшина — 1:1.

Следующая десятиминутка стала бенефисом нападающего «Старта» Юханссона и голкипера казанцев Темникова. Швед реализовал один из трех выходов один на один, другой запорол, а еще в одном выше всех похвал сыграл россиянин. Но, проигрывая, гости не смутились и быстро ответили четко исполненным ударом со свободного, который нанес Горячев с паса Веселова. Три подряд(!) сэйва бесподобного Темникова в одной атаке хозяев вдохновили его партнеров на новый штурм ворот Иванчикова, и эффектный проход Ларионова на 71-й минуте нижегородские защитники смогли прервать только с помощью нарушения правил в своей штрафной. Увы, голкипер хозяев выиграл дуэль у Горячева, отразив удар последнего с 12-метровой отметки. После игры, кстати, один из ее героев не вспоминал этот эпизод, признав результат встречи закономерным.

На этом вся голевая история встречи оказалась исчерпанной, несмотря на жаркую концовку, которая включила удаление до конца игры за несогласие с решением арбитра Коткова и два угловых, поданных уже в добавленное время «Стартом». После игры игрок «Динамо» Игорь Ларионов ответил на наши вопросы.

Игорь Ларионов: «Не считаю, что игра была слишком жесткой, просто никто не хочет уступать»

«Первая игра — это всегда волнение. Начало сезона, задачи перед нами стоят серьезные и мы стараемся биться, не упасть в грязь лицом. Не считаю, что игра была такой уж жесткой. Никто не хочет уступать, все борются до последнего. Из-за этого матч получился нервным, напряженным».

— Сегодня в первом тайме игра «Динамо» показалась нерешительной, но после перерыва команда преобразилась. С чем это связано?

— Сказалось, что это первая игра, ребята волновались и многое в первом тайме не получалось. Ну и мы не давали «Старту» играть, хотели навязать свою игру. Это у нас получилось сделать во втором тайме. Считаю, что выиграть могли и мы и соперник, так что результат закономерен.

Начало сезона, задачи перед нами стоят серьезные и мы стараемся биться, не упасть в грязь лицом

— Как вы приняли сверхэмоциональную манеру, в которой «ведет» игру ваш главный тренер?

— Подсказки бывают нужны, потому что часто заигрываешься. В том или ином моменте что-то упускаешь и приятно, что тебе подсказывают — ты сразу переключаешься на другой эпизод. Игра складывается по-разному, состоит из множества разных эпизодов и очень хорошо, когда тренер напоминает о подстраховке, других важных вещах. И мы, игроки, сами должны подсказывать друг другу. Это здорово!

Ильяс Хандаев: «Если кто-то не согласен с моим поведением — его не будет в команде»

Наблюдать за поведением экспрессивного наставника «Динамо» во время матча не менее интересно, чем следить за событиями на поле. Поэтому вопросы, связанные с психологией, были заданы после игры Ильясу Хандаеву не в единственном числе.

«Григорич (Алексей Григорьевич Дьяков, главный тренер «Старта», — прим. ред.) сказал мне: «не волнуйся», но я первый раз в этой роли (главного тренера, — прим. ред.), так что все равно волнуюсь. Мы исходим из того, что есть. Находимся в самом начале пути. Я работаю с командой всего месяц. И то, что я пытаюсь до них донести, они усваивают — что-то сразу, что-то пока не очень. Но, думаю, мы находимся на правильном пути», — сказал Хандаев.

— Сложилось впечатление, что команда преображалась буквально поминутно и провела два разных тайма. Что сказали в перерыве игрокам?

— Наверное, для того и нужен тренер, чтобы подсказывать ребятам. Я видел у них желание сыграть достойно. Просто в первом тайме мешало излишнее волнение. Для первой игры это абсолютно нормально. Как мы играли во втором тайме, мы договаривались сыграть в первом. Из-за волнения что-то не получилось, но после перерыва ребята успокоились и сыграли так как сыграли.

— Вы очень экспрессивны на скамейке во время матча. Не боитесь излишнего давления на игроков?

— Я никогда над этим вопросом не задумывался. Вести себя по-другому я просто не умею. Если кто-то не согласен с моим поведением, его не будет в команде. Во всяком случае, пока я главный тренер. И ребята это приняли. Я же никого не оскорбляю. Лучше пусть будут эмоции чем играть без них. Пускай даже эмоции будут чуть-чуть перехлестывать, а если люди будут выходить просто так покататься, то меня это не устраивает. Кстати, игра сегодня была очень эмоциональной, много нарушений правил, но жесткость не переходила в жестокость — соперники относились друг к другу уважительно.

Вести себя по-другому я просто не умею. Если кто-то не согласен с моим поведением, его не будет в команде. Во всяком случае, пока я главный тренер. И ребята это приняли

— Руководством перед вами была поставлена конкретная задача на сезон, какое место «Динамо» должно занять?

— Когда месяц назад я пришел, задача уже стояла, и мне пришлось с ней только согласиться. У нас в лиге 15 команд и у всех пятнадцати стоит задача попасть в плей-офф. Я в шоке от того, как интересно будет в этом году.

— Сегодня Сергей Обухов вышел с капитанской повязкой. Это означает, что вы на него рассчитываете?

— Конечно, тем более, что он носит капитанскую повязку. Сергей согласился с моими требованиями. У него бывают лишние эмоции, но как спортсмена я его понимаю. Ему иногда мешает большое желание. Но, поверьте, в его года иметь такое желание! Молодые должны этому позавидовать! А когда он контролирует себя и выполняет установку тренера, он меня полностью устраивает.

— Насколько помогли вам товарищеские матчи с «Волгой» и как обстоит со льдом в Дербышках?

— Насчет льда скажу, что у меня информация, что его пока нет. Что касается трех игр, проведенных с «Волгой», есть свои и плюсы, и минусы. Мне бы хотелось сыграть с разными соперниками, попробовать разную тактику, разных исполнителей, но не приехали те команды, которые собирались. Что тут поделаешь? А польза от игр конечно есть.

Еду я на «Родину»

Слова Хандаева о том, что чемпионат будет интересным, подтвердил уже первый тур. Не попавший в прошлом сезоне в плей-офф «Водник» обыгрывает вице-чемпиона из Красноярска благодаря «покеру» своего капитана Евгения Дергаева, «Уральский трубник» уже в добавленное время с 12-метрового вырывает волевую победу в Кемерове, «Динамо-Казань» набирает очки в Нижнем Новгороде, молодежная «Волга» выигрывает первый тайм у крепкого «Динамо» московского… Для кировской «Родины» — клуба, основанного более 80 лет назад и давшего отечественному хоккею целую плеяду выдающихся мастеров, само участие в чемпионате 2018/19 — уже победа.

Выражение «спасибо, что живой» как нельзя лучше характеризует состояние дел в одной из мекк российского бенди — ни денег, ни игроков, и решение о выступлении в Суперлиге, принятое буквально на флажке заявочной компании при настойчивом (если не сказать назойливом) давлении президента ФИБ и ФХМР Бориса Скрынника на власти региона и Кирова.

Очередной соперник казанских «динамовцев» кировская «Родина» принимала команду Хандаева на своем льду накануне

Покер Ларионова и первая победа Хандаева

Очередной соперник казанских «динамовцев» кировская «Родина» принимала команду Хандаева на своем льду накануне. Первая его победа на посту наставника «Динамо» оказалась, несмотря на итоговый счет, не совсем простой. Стартовые полчаса прошли на встречных курсах и превосходство гостей выражалось разве что в большем количестве исполненных стандартов.

Но счет «динамовцы» открыли не с углового или свободного, а с игры — на 30-й минуте скоростную атаку завершил точным ударом Ларионов, а спустя менее чем через три минуты результативную комбинацию увенчал точный выстрел Слаутина. Хозяева ближе к концу первого тайма подустали и все чаще начали останавливать соперников с помощью недозволенных приемов. Тем не менее из большинства подопечные Хандаева пользы не извлекли и к перерыву кировчане, проигрывая 0:2, еще сохраняли шансы на благоприятное для себя развитие событий после перерыва.

И действительно, в первую десятиминутку второго тайма Яшину, защищавшему ворота казанцев на этот раз, пришлось изрядно потрудиться — хозяева создали минимум пару голевых моментов. Но после гола Горячева с 12-метрового подопечные Загоскина (0:3) развалились и с 59-й по 62-ю минуту пропустили еще три гола — два от Ларионова и один от Воробьева. Итог встрече подвел сделавший покер Ларионов, и «Динамо-Казань» вместе со своим новым главным тренером одержали первую победу в сезоне — 7:0.

Результат радует, но, зная максимализм Хандаева, нетрудно догадаться, что первые и последние полчаса встречи в Кирове станут предметом серьезного разбора. А в целом, начало пути, о котором не устает повторять молодой наставник, получается для него и его дружины весьма бодрым.