По необоюдному согласию: Сергея Фирсова уволили с поста главного тренера «Динамо-Казань»

И здесь не обошлось без ФХМР и Бориса Скрынника?

В городе, который позиционирует себя как «спортивная столица» России, при всем обилии команд, выступающих в элитных дивизионах, отставки главных тренеров по ходу сезона происходят нечасто. Последний раз чехарда наблюдалась на капитанском мостике «Рубина», когда друг друга сменяли временщики, а потом «пришел лесник» и всех разогнал. Поменялся рулевой в «Синтезе» (Александра Ерышова мы уже представили читателям), но опять же произошло это в межсезонье. И вот новость пришла из стана команды Суперлиги по хоккею с мячом. Через неделю после того, как динамовцы вернулись домой, выступив на первом турнире сезона — Кубке России, Сергея Фирсова, начавшего четвертый сезон в роли наставника команды, отправили в отставку. С формулировкой «по обоюдному согласию». Обоюдному ли — в этом разбирался популярный комментатор и постоянный автор «Реального времени» Александр Норден.

Сизифов труд был вознагражден

Перед этим сезоном Фирсову впервые за три с половиной года работы в Казани не только перестали сочувствовать, но кое-кто даже начал по-тихому завидовать. Ему, уважаемому специалисту, чей послужной список (в тандеме в основном с Владимиром Янко, а также в качестве главного тренера) насчитывал три титула чемпионов мира со сборной России, 9 чемпионств, 5 Кубков России и Кубков европейских чемпионов, а также 4 Кубка мира, в столице Татарстана приходилось решать совсем другие задачи. Вернее сказать, задача была одна — выжить. Не в плане не потерять место в Суперлиге по спортивным показателям (это не предусмотрено), а в плане просто сохранить клуб. Впервые за три последних года своевременно решился вопрос с финансированием на сезон 2018/19, и к тому же в клуб пришли 9 новых хоккеистов, создавших конкуренцию почти на каждой позиции. Задача попадания в плей-офф, которую «Динамо», в 2010—2011 гг. возглавлявшее мировой клубный рейтинг, не могло решить с 2014 года, стала не просто реальной, но как бы физически ощутимой. И именно Фирсов должен был ее решить, но теперь этот вопрос станет прерогативой его сменщика.

По большому счету и сейчас особо завидовать Фирсову не стоило. Проблемы ледового голода, ставшего притчей во языцех, бракованного холодильного оборудования на стадионе «Ракета», отсутствия надежд на обещанное когда-то возведение крытой арены, несвоевременных траншей на содержание команды никуда не ушли. А новые игроки… их «Динамо-Казань» подписывало пачками каждый последний сезон, разве что на этот раз руководство клуба и тренерский штаб получили возможность кадрового выбора, в то время как раньше ему, штабу, приходилось формировать команду по принципу «я тебя слепила из того, что было». И каждый год в «Реальном времени» эти проблемы освещались.

Вкратце напомним. Сергей Фирсов возглавил команду в июле 2015-го, после того как она по финансовым причинам совершила кульбит с бронзовой ступени пьедестала на 12-е место. Позади «Динамо» Дмитрия Щетинина оказалась лишь ульяновская «Волга». В первый сезон Фирсова в Казани падение продолжилось. Финансы запели еще более громкие романсы, из «Динамо» ушли опытные вратарь Драничников, защитник Карсаков, лучший ассистент в сезоне Козулин, хавбек Максим Зубарев, форвард Мурзин. Пополнение в лице еще ничего не ведавших в большом хоккее казанских воспитанников Артема Платонова и Рамиля Ибрагимова, добавившихся по ходу сезона Сергейчева и Захваткина команду явно не усилило, и только приобретение Шеховцова, ставшего по итогам сезона с 12 голами вторым бомбардиром «Динамо» после Андрея Герасимова (21 гол), можно было считать реальной подмогой. Но и эта подмога не сработала — проиграв 22 встречи из 24 и сделав всего две ничьих, показав ужасающую разницу мячей (64-166), «Динамо-Казань» опустилось на последнее, 13-е место, на этот раз отстав и от «Волги», где, в связи со строительством «Волга-Спорт-Арены», дела пошли в гору.

Новую команду создавали по ходу этапа Кубка России и начавшегося чемпионата, и она начала подавать признаки жизни. Фото dynamo-kazan.ru



Сергей Фирсов понял, в каких условиях ему предстоит работать и не стал ждать милостей у природы. Перед сезоном 2016/17 состав «Динамо» обновился наполовину — ушли два лучших бомбардира Герасимов и Шеховцов, завершил выступления легенда казанского бенди Сергей Харитонов, покинули клуб Гаврилов, Кузнецов, Чарушин, самый талантливый из местных воспитанников Артюшин. Новую команду создавали по ходу этапа Кубка России и начавшегося чемпионата, и она, с 40-летними Блемом и Слаутиным, Бочкаревым и Волгужевым, защитниками Матвеевым и Голубковым, вернувшимися Козулиным и Зубаревым, начала подавать признаки жизни. На первом круговом этапе игравшее в группе Запад «Динамо» одержало шесть побед и с 23 очками заняло 4-е место. В перекрестной сшибке Востока и Запада отобрать очки у фаворитов из Хабаровска, Красноярска и Иркутска почти никому из «западников» не удалось, но в квалификационных матчах за выход в плей-офф подопечные Фирсова уступили совсем немного крепкому «Кузбассу», да и то, как говорят, из-за экономической нецелесообразности в случае победы лететь на дорогостоящее и очевидное заклание в гости к «СКА-Нефтянику». Кроме общих достойных для недавнего аутсайдера результатов, в руках Фирсова раскрылся бомбардирский талант Ибрагимова, с 21 мячом ставшего самым результативным в команде, шире стало присутствие и других воспитанников местной школы.

Но и эту перспективную команду сохранить не удалось — более 10 человек, и в том числе лидеры команды голкипер Гутаренко, Блем, Матвеев, Бочкарев, Волгужев, Козулин, устав от неопределенности с будущим, перебрались в более теплые места. Новую, уже третью свою команду в Казани, Фирсов начал строить вокруг легендарного, но уже 43-летнего Сергея Обухова, его почти что сверстников Поскребышева и Перевощикова и ставших динамовцами вратаря Яшина, защитника Семенова, хавбека Воробьева, да тех, кто пережил еще один «исход» — Рязанова, Темникова, Слаутина, Орловского и местных воспитанников, один из которых, Ибрагимов, второй сезон подряд стал лучшим бомбардиром команды.

При всех этих кадровых потрясениях, казанцы вновь не оказались мальчиками для битья. Сначала произвели фурор на этапе Кубка России в Ульяновске, а потом достойно выступили в чемпионате, одержав 5 побед, набрав 17 очков, да еще как минимум очков 10 обидно потеряли из-за расслабленности в концовках встреч и необъективного судейства.

«В вас, Сергей Иванович, мы никогда не сомневались…»

Эти слова полковник внутренней службы и главный куратор «Динамо» по ведомственной линии Салават Гайсин произнес в адрес теперь уже экс-наставника команды на презентации нового коллектива, которая состоялась 29 августа в здании МВД РТ. Летом состав пополнили 9 человек во главе с четырехкратным чемпионом мира Игорем Ларионовым, опытными Тюко и Бедаревым, возвратившимися в Казань (иные сделали это не в первый раз) Артюшиным, Козулиным, Матвеевым. При стабильности одной из лучших в стране вратарской линии, насыщенности сильными мастерами полузащиты, усилившемся нападении настроение в клубе и властных структурах изменилось — задачу «выжить» забросили в дальний угол как неактуальную, полицейские чиновники заговорили уже не о плей-офф, а о «четвертом месте», а полковник Гайсин публично пожелал Фирсову стать с командой чемпионами «или в следующем сезоне, или, в крайнем случае, до моего выхода на пенсию в 2022-м».

Год выхода на пенсию Салавата Гайсина совпадает с годом, когда Казань может получить право на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом. Фото dinamo-kazan.com



Интересно, но год выхода на пенсию Салавата Гавриловича совпадает с годом, когда Казань может получить право на проведение чемпионата мира по хоккею с мячом. Столица соберет сильнейшие сборные мира при условии строительства крытой арены для бенди, к тому же, само собой разумеется, команда из города-хозяина чемпионата по определению должна бороться как минимум за призовые места. Так что, если все пойдет по плану, клуб в начале 20-х получит деньги, соизмеримые с теми, которые он получил в начале «десятых», когда на них смог собрать у себя звездную команду и завоевать все существующие в мировом хоккее титулы.

А ровно через месяц после презентации и произнесенных на ней красивых лозунгов полковник Гайсин пригласил в свой кабинет тренера Фирсова, пожал ему руку, поблагодарил за работу и освободил от занимаемой должности. В тот же день, 28 сентября, на сайте «Динамо-Казань» появилась информация о том, что «досрочно прекращен срок действия контракта с главным тренером Сергеем Фирсовым по обоюдному согласию».

По разнарядке из Москвы

Поводом для отставки человека, каждый год профессионально и добросовестно создававшего новую команду, которая по истечении очередного сезона превращалась в призрака, стали неудовлетворительные результаты на этапе Кубка России в Ульяновске. Турнир, который во все времена рассматривался как подготовительный к чемпионату, неожиданно стал мерилом уровня команды, которая только-только начала складываться после десятка тренировок на большом льду и двух контрольных поединков с лишившейся почти всех лидеров «Волгой».

Перед отъездом в Ульяновск главный тренер говорил, что его больше всего беспокоит защитная линия «Динамо», ослабленная уходом Орловского и Семенова. После поражения в первом официальном матче от «Строителя» капитан команды Сергей Обухов сказал, что ничего страшного не произошло и «наша задача подойти к началу чемпионата в наилучшей форме». Этот и последующие матчи тренерский штаб использовал для знакомства с новыми игроками в соревновательной обстановке, наигрывания разных тактических схем. Больше команда не проигрывала — в игре с «Зорким» в обеих таймах ведя в счете по 2 мяча, но немного подседая из-за недостаточного объема ледовой подготовки. В матчах с «Мурманом» и московским «Динамо» казанцы вообще проявили характер, уйдя от поражений соответственно на 85-й и 90-й минутах. Да, ряд игроков, те же Артюшин с Ларионовым, из игры, строго говоря, выпали, да, движение было недостаточным, а в передачах обнаруживалось много брака. Но игроки, в меру сил, которыми они обладают на данном этапе подготовки, старались, переживали за результат и уж совсем не выглядели обреченными.

Почему же было принято решение об отставке главного тренера, когда до начала чемпионата оставалось еще более месяца, состав представлялся перспективным, а набрать нужную форму, не форсируя ее, были все возможности? Да просто потому что так захотели наверху. Где, спросите вы? В ФХМР — Российской федерации по хоккею с мячом. Для всех, знакомых с реалиями русского хоккея, не секрет, что главных тренеров команд назначают и снимают по директиве главного босса нашего и мирового бенди Бориса Ивановича Скрынника и его приближенных. По какой причине Сергей Фирсов перестал устраивать власть предержащих, почему ему не дали наконец-то побороться с командой не за выживание, а за высокие места, мы, скорее всего, не узнаем. Но то, что именно 28 сентября, в день отставки тренера, на сайте ФХМР появилось программное интервью исполнительного директора федерации Сергея Мяуса, в которой он прямо обвинил «Динамо-Казань» и нижегородский «Старт» в пренебрежении Кубком России — факт, который вы сами легко можете проверить. И совпадение это лучшим образом характеризует то, что произошло с Фирсовым — сигнал послан — сигнал принят… и рапортовать уходящему на пенсию полковнику Гайсину о возвращении «Динамо» на пьедестал будет уже другой человек.

Для всех, знакомых с реалиями русского хоккея, не секрет, что главных тренеров команд назначают и снимают по директиве Бориса Скрынника и его приближенных. Фото rusbandy.ru

Ничему не удивляйтесь

Вы помните, что когда Зинэтулла Билялетдинов уходил готовить сборную к Сочи, главным в «Ак Барсе» стал сначала уже работавший с командой Владимир Крикунов, а затем ближайший соратник и помощник Билла — Валерий Белов? Понятно, что все эти рокировки утверждались на уровне руководства «Татнефти» и республики. Но вам могла когда-нибудь прийти в голову идея, что Билялетдинов уходит в сборную, а из ФХР звонит Владислав Третьяк (или из КХЛ Дмитрий Чернышенко) и говорит: «Так, Казань, возьмите на роль главного Знарка, он свободен». Бред, скажете вы… Да, бред, в хоккее с шайбой и еще, надеюсь, в большинстве видов спорта. Но не в отечественном бенди.

Зато уж кто рад, так это ряженые. Ряженые — это болельщики, которые приходят на матчи казанского бело-голубого «Динамо» в зеленых шарфах и орут «Ракета, вперед!» Ну это как если бы на игры «Спартака» приходили люди в цветах какого-нибудь «Пищевика» и скандировали «Москооперация, давай!» Их форум просто захлебывается восторгом по поводу увольнения тренера, который, по их мнению, «покупал стариков и зажимал своих». Им вообще любое поражение «Динамо» как бальзам на душу.

А Сергей Иванович Фирсов — настоящий профессионал и порядочный человек. Он каждый год волок на гору камень, и, когда в конце туннеля забрезжил свет, ему сказали — отойди в сторону, дай другим порулить. Здоровья вам, тренер, и телесного и, самое главное, душевного! Это судьба тренера, и вы ее прекрасно знаете по собственному опыту. И хотелось бы перед вами извиниться за тех людей, которые считают, что лучше профессионалов разбираются в хоккее. Даже если этот хоккей не канадский, а русский.

Игрокам «Динамо-Казань» уже представлен новый главный тренер Ильяс Хандаев. Фото dynamo-kazan.ru

Между тем игрокам команды «Динамо-Казань» уже представлен новый главный тренер. Им стал заслуженный мастер спорта, в прошлом прославленный голкипер, двукратный чемпион мира в составе сборной России Ильяс Хандаев.