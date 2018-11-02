«Этот том антитатарский, я требую исключить свою фамилию!»

В Казани презентовали дополненный том научной серии «Народы и культуры», не все прошло гладко

В преддверии Дня народного единства в Казани презентовали обновленный том популярной серии книг Российской академии наук «Народы и культуры». Дополненное издание «Татары», переизданное в этом году, по объему в полтора раза превосходит прежнее издание 2001 года. Любопытно, что в ученом сообществе республики по-разному восприняли научный труд. Один из авторов тома даже собрался судиться с редакцией издания и требует изъять весь тираж. Подробности – в материале «Реального времени».

«Татары» обновились

Научному сообществу представили обновленный том «Татары» серии «Народы и культуры». Над изданием работали ученые из института этнологии и антропологии им. Н. Н. Миклухо-Маклая РАН вместе с коллегами из Института истории им. Ш. Марджани АН РТ. В целом работа над серией, посвященной народам России, началась еще в 1989 году и продолжается до сих пор.

Впервые том «Татары» издали в 2001 году, презентация обновленного издания, которое по объему превосходит прежнее в полтора раза, состоялась 2 ноября. Директор института истории им. Ш. Марджани Рафаэль Хакимов, открывая встречу, заметил, что татары территориально очень разбросаны, поэтому важно показать, что они едины. Обновленный научный труд – один из способов это продемонстрировать.

— Нам важно было найти единство в этом многообразии, поскольку были и сейчас есть тенденции как-то разделить народ, особенно это сказывается перед переписью. Нам было важно показать единство, татары едины, несмотря на все это многообразие. Думаю, это главная точка зрения, которую мы должны проводить и сегодня. Этот том дал такую возможность, — выступил Хакимов.

Впервые том «Татары» издали в 2001 году, обновленное издание по объему превосходит прежнее в полтора раза. Фото naukabooks.ru



Речь о переписи населения зашла неслучайно. На последнем заседании совета по межнациональным отношениям с участием Путина прозвучало предложение ввести двойную идентичность национальностей, к чему историки относятся настороженно.

— Это очень сложный, острый вопрос на самом деле, он поднимает такой шлейф за собой. Попытки разделять татар на группы уже были в переписях 2002-го, 2010 годов, если такой посыл будет со стороны не только татар, но и других народов, то это вообще будет восприниматься неоднозначно. Это будет рассматриваться как целенаправленная политика русификации. Очень острый вопрос. С одной стороны, предоставляем определенные права и возможности, но надо понимать, как политика будет оцениваться людьми, а будет — именно как целенаправленная политика русификации, — призналась «Реальному времени» руководитель отдела этнологических исследований института истории им. Ш. Марджани Гульнара Габдрахманова.

Рафаэль Хакимов не так категоричен, допускает наличие нескольких идентичностей, вопрос только в том, какая главенствующая.

— Идентичностей может быть много, вопрос в иерархии. Можете иметь какую-то особую идентичность, например, региональную. В Татарстане она очень сильна, что многих в России беспокоит, мол, должна быть только российская. Есть и этнические, и религиозные идентичности, у человека их может быть много, в этом нет ничего страшного, — ответил «Реальному времени» Хакимов.

Что касается возможных попыток тем самым разделить татар, то он соглашается с Гульнарой Габдрахмановой в том, что подобные шаги уже предпринимались.

— Попытки разделить всегда есть, процесс не останавливался, одна из причин – уменьшить количество татар, их численность при переписи. Это политика, в политике всегда так. Где-то есть элементы шовинизма, например, одно время говорили о появлении российской нации, но первыми же против выступили сами русские. Есть российское гражданство, и оно уже обозначено в паспорте. Сейчас новые нации уже не появятся, процесс закончился, — рассуждает Рафаэль Хакимов.

«Попытки разделить всегда есть, процесс не останавливался, одна из причин – уменьшить количество татар, их численность при переписи. Это политика, в политике всегда так», — говорит Рафаэль Хакимов. Фото Тимура Рахматуллина

Тысячелетие Казани вошло в историю

Куратор серии томов «Народы и культуры» Людмила Миссонова рассказала, что в обновленном издании есть события новейшей истории.

— Например, нашли свое отражение празднование тысячелетия Казани как общероссийского торжества, становление столицы Татарстана как спортивного центра, демографические и миграционные процессы в республике. В разделах по этнополитическому развитию по-новому раскрывается динамика отношений между федеральным центром и республикой, — перечислила Миссонова.

Если тираж первого издания в 2001 году составил восемь тысяч экземпляров, то обновленный том решили издать трехтысячным тиражом. Тем не менее, и это издание называют очень большим. Научный труд вышел при финансовой поддержке президента РТ, Гульнара Габдрахманова не уточнила сумму, но добавила, что все средства направлялись только на печать.

Однако не все оказались довольны обновленным томом серии. Главный научный сотрудник Института археологии им. А. Х. Халикова АН РТ Искандер Измайлов раскритиковал издание и даже пригрозил судом.

— Это издание нисколько не улучшили. Ничего нового в напечатанных очерках нет. Более того, этот том антитатарский. Я категорически отказываюсь в этом участвовать. Это антинаучное издание. Я требую исключить свою фамилию! Нет единой концепции, неправильные данные. У книги порочное, отрицательное воздействие. Мой очерк использовали, но исказили суть, содержание, приписали мысли, противником которых я выступаю, присвоили мне взгляды, которых я не придерживаюсь. Собираюсь подавать в суд на редакцию. Весь тираж нужно изъять, — выступил с трибуны Измайлов.

Если тираж первого издания в 2001 году составил восемь тысяч экземпляров, то обновленный том решили издать трехтысячным тиражом. Фото naukabooks.ru



Однако его выступление не вызвало никакой ответной реакции. Казалось, для слушателей столь жесткие слова не стали неожиданностью. Рафаэль Хакимов поинтересовался, нет ли других желающих выступить, и когда никто не отозвался, завершил заседание. Как пояснили отдельные ученые нашему изданию, Измайлов достаточно часто критикует руководство института, что многих уже не удивляет.