В Казани презентовали обновленный том «Татары»

В Казани презентовали обновленный том «Татары» из 28-томной серии «Народы и культуры» Института этнологии и антропологии имени Н.Н. Миклухо-Маклая РАН.



В обновленный том, вышедший в этом году, попали новые исследования о татарах за последние 15 лет, передает корреспондент «Реального времени» со ссылкой на руководителя отдела этнологических исследований института истории им. Марджани Гульнару Габдрахманову.



Как рассказал директор института истории им. Марджани при Академии наук Республики Татарстан Рафаэль Хакимов, вышедшее издание дает возможность показать, что татары едины вне зависимости от территории проживания.

Первый том серии «Народы и культуры» издали в 2001 году.