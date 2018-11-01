Отток денег из бенди, охота на ведьм в судейском корпусе и «уже назначенный» чемпион России

Какие ожидания от нового сезона в хоккее с мячом

Меньше недели остается до начала сезона в самом скандальном виде спорта в России. Вот уже несколько лет отечественный хоккей с мячом сотрясают разборки, которые серьезно портят его имидж. Главной задачей своего президентского срока руководитель ФХМР Борис Скрынник называл борьбу за включение бенди в число олимпийских видов спорта, но воз и ныне там. Очередной отказ прилетел совсем недавно, и, кажется, под гнетом растущих проблем и нежелания их решать хоккей с мячом еще долго будет оставаться в тени «большого» спорта. Тем не менее это не должно помешать старту сезона, который случится уже в эти выходные. О том, чего от него ждать и какими событиями сопровождалась предсезонка, — в материале «Реального времени».

Чемпион известен заранее?

Перед началом сезона хабаровский «СКА-Нефтяник» выпустил короткий видеоролик со слоганом «Стань частью легенды!». Что-то похожее на эту фразу несколько лет назад использовал в своей маркетинговой деятельности «Енисей». Отсылка достаточно понятная и вполне разумная — расставаться с чемпионским титулом в Хабаровске не намерены. Уж точно не в этом сезоне.

Для этого была проделана великолепная работа на трансферном рынке, по итогам которой в клуб пришли уже сложившиеся хоккеисты, способные взять на себе бремя лидерства. Среди них особенно выделяются Джусоев и Викулин — бывшие красноярские чемпионы. И если с Викулиным все понятно («Енисей» вроде как не прочь был расстаться), то с Джусоевым ситуация иная. Уезжая в Швецию, Алан уверял, что в Россию вернется лишь в Красноярск, однако нынешним летом решил перейти в стан злейшего врага. Такое болельщики могут и не простить.

Четвертая подряд неудача на Кубке мира за месяц до начала чемпионата не должна вводить в заблуждение. «СКА» только втягивается в сезон, времени на исправление недочетов, а также на притирку друг к другу у игроков еще много. К тому же остальные команды тоже пока не блещут подготовкой. Как бы там ни было, проблем у хабаровчан в этом сезоне возникнуть не должно. Так что, можно сказать, чемпион известен заранее.

Расставаться с чемпионским титулом «СКА-Нефтяник» не намерен. Фото Олега Киреева/rusbandy.ru

«Енисей» теряет силу, «Старт» будет стараться забраться повыше

Если ты идешь против ветра, то рано или поздно этот ветер начнет отнимать у тебя силы. Нечто подобное в прошлом году испытал на себе «Водник», в нынешнем эта участь может постичь «Енисей». Оба коллектива в разное время шли против федерации, открыто заявляя о существующих в российском бенди неприятных моментах, за что попали в немилость к руководству лиги.

Главный тренер красноярцев Сергей Ломанов-старший — сильный игрок на политической карте хоккея с мячом, причем не только отечественного. Но даже самый богатый клуб не сможет устоять перед ударами судьбы, тем более если они не прекращаются уже долгое время. Прошлый сезон и отчасти последовавший после него летний трансферный провал дают понять, что «Енисей» ждет еще более сложный год, чем несколько последних. Если раньше все говорили о невозможности дать отпор «СКА-Нефтянику» и «Енисею», то сейчас в «списке» безоговорочных фаворитов остался лишь Хабаровск.

Проходивший в Швеции Кубок мира не может служить лакмусовой бумажкой для всего сезона, однако некоторые выводы из провального выступления красноярцев уже были сделаны. Резервов для усиления игры у коллектива Ломанова пока не видно. «Старт» в этом плане выглядит пока даже симпатичнее «Енисея», и именно от нижегородцев будет исходить реальная угроза для хабаровчан. Правда, для этого придется играть по настоящим правилам, а не становиться «частью легенды».

Прошлый сезон и отчасти последовавший после него летний трансферный провал дают понять, что «Енисей» ждет еще более сложный год, чем несколько последних. Фото hc-enisey.ru

Бывшие команды Янко поборются за медали

Прошедшее лето стало настоящим пиршеством для бендийных гурманов. Помимо трансферных баталий двух российских гигантов «Енисея» и «СКА», произошло еще одно серьезное событие. Небезызвестный тренер, а ныне функционер Владимир Янко решил сменить клуб и сделал это как всегда громко, в своем стиле. Прежняя команда «профессора» иркутский «Байкал-Энергия» могла бы радоваться переменам, если бы все лето ей не пришлось заполнять пустоты, образовавшиеся после ухода Янко.

В итоге специалист оказался в Москве, где попытается вновь воссоздать легендарное столичное «Динамо». Отправился он туда не с пустыми руками, а с несколькими лидерами «Байкала». Один из них, Евгений Иванушкин, казалось, едет в столицу в качестве потенциального бомбардира на следующий сезон, но в последний момент руководство бело-голубых провело рокировку. Теперь нападающий превратился в тренера, и лишь отсутствие лицензии удерживает его от официального поста главного тренера. А пока исполняющим обязанности будет Тарасов, которому и будет помогать Иванушкин.

Тренер сборной Казахстана и юношеской сборной России отныне будет руководить еще и казанским «Динамо». Фото sport.kazanfirst.ru



Еще одна смена тренерского штаба произошла в Казани. Вместо опытного Сергея Фирсова команду возглавил вчерашний вратарь Ильяс Хандаев. Тренер сборной Казахстана и юношеской сборной России отныне будет руководить еще и казанским «Динамо». Интересно будет посмотреть, как относительно молодой специалист справится с таким амбициозным коллективом из Татарстана.

И, если обойтись без политики, именно эти три клуба должны будут побороться за медали. Два «Динамо» получили крепкие составы, «Байкал» в отличие от них выглядит теперь лишь амбициозным проектом, однако слабее от этого не становится. Впрочем, первые выводы можно будет делать только на старте сезона.

Что будет с «Родиной» и «Волгой» и кто составит им компанию

Еще одна тенденция хоккея с мячом — уменьшение финансирования команд в последние годы. Интерес со стороны региональных властей к ним постепенно остывает, что сильно бьет по репутации федерации. Логика губернаторов понятна, зачем вливать деньги туда, где отдача минимальна? Вот и приходится президенту ФХМР Борису Скрыннику разъезжать по регионам, чтобы лично подергать за нужные «ниточки». Чтобы «кафтан» не разошелся окончательно.

На этот раз старания функционера не прошли даром — и «Родина», и «Волга» в итоге вроде как спаслись. Только вот играть там, как оказалось, уже некому, да и непонятно, закрыты ли долги клубов перед бывшими хоккеистами. В такой обстановке ни о какой конкурентной лиге говорить не приходится. Выживет ли хоккей с мячом в Кирове или Ульяновске и не загнется ли где-то еще — такие вопросы гораздо актуальнее.

Вот и приходится президенту ФХМР Борису Скрыннику разъезжать по регионам, чтобы лично подергать за нужные «ниточки». Фото rusbandy.ru



Каким будет арбитраж без опытных судей

Долгие годы главная претензия болельщиков адресовалась судьям. Нынешней весной выяснилось, что проблема зарыта так глубоко, что арбитрам пришлось поднимать бунт против федерации. Так под предводительством судьи Никиты Юкляевских была организована Ассоциация судей по хоккею с мячом, куда на эмоциях вступили чуть ли не все арбитры страны. Вскоре многие под давлением решили выйти из вновь созданной организации, а ее создатели попали в «бан» от федерации.

Несмотря на то что подобные ассоциации уже давно существуют во всех цивилизованных спортивных лигах, ФХМР почему-то выступила резко против такого начинания в хоккее с мячом. Удивительно, но на эту тему так никто в полном объеме и не высказался, а провинившихся просто списали со всех соревнований, поставив под сомнение качество арбитража в предстоящем сезоне.