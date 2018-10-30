«Мне кажется, что фестиваль с названием «мусульманский» попал в тупик»

Репортаж с онлайн-конференции Ильдара Ягафарова, главы Союза кинематографистов Татарстана

Фото: Максим Платонов

В редакции «Реального времени» на онлайн-конференции побывал кинорежиссер, председатель Союза кинематографистов РТ Ильдар Ягафаров. Вопросы, которые прислали читатели издания, касались Казанского международного фестиваля мусульманского кино, прокатной судьбы философской ленты Ягафарова «Байгал», работы Союза кинематографистов РТ и многих других тем. Подробности — в репортаже «Реального времени».

«Фестиваль попал в тупик»

Один из читателей «Реального времени» попросил Ильдара Ягафарова поделиться мнением по поводу Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Устраивает ли его формат или что-то стоит поменять?

«Фестиваль для нас — это чудо, мы показываем свои работы всему миру, наша молодежь показывается на этом фестивале, не так-то просто попасть на крупные международные фестивали в других городах. Мы на протяжении 14 лет наблюдаем его развитие. У нас мультикультурный город, туристический, и мне кажется, что фестиваль с названием «мусульманский» несколько попал в тупик», — поделился режиссер.

По мнению Ильдара Ягафарова, кино — это светское мероприятие, фильмы бывают разные, лучшие фильмы иногда не соответствуют мусульманским канонам. «Если бы могли сделать кинофестиваль, куда бы могли приехать крупные компании, известные режиссеры, для нас это было бы плюсом», — полагает Ильдар Ягафаров.

По мнению Ильдара Ягафарова, кино — это светское мероприятие, фильмы бывают разные, лучшие фильмы иногда не соответствуют мусульманским канонам



Председатель Союза кинематографистов РТ считает, что мусульманский кинофестиваль мог бы работать и развиваться в Болгарах — духовном и туристическом центре. Фестиваль мусульманского кино мог бы в этом месте вполне органично существовать. А международный кинофестиваль в Казани мог бы получить название фестиваля тюркского мира, «Золотой казан», носить имя Сююмбике. Ягафаров полагает, что можно было бы изучить мнение казанцев и выбрать название фестивалю. Кстати, это могло бы дополнительно привлечь публику в залы.

«Создать мощный кинофестиваль, вложить в него средства, вложить средства в главные призы, тогда цены бы нашему кинофестивалю не было», — подытожил Ильдар Гафаров.

«Байгал» дойдет до зрителя

Несколько месяцев назад в Казани прошел премьерный показ фильма Ильдара Ягафарова «Байгал», а на предыдущем кинофестивале состоялась презентация этого проекта. «Байгал» вызвал широкий интерес зрителей, но, к сожалению, его не было в программе прошедшего в сентябре Казанского международного фестиваля мусульманского кино. Многие читатели интересовались: «В чем же причина?».

«Мы изначально договаривались с дирекцией нашего кинофестиваля, что «Байгал» пока ездит по другим фестивалям. Мы были в это время на «Киношоке». Но мы надеемся, что в следующем году «Байгал» примет участие в конкурсном показе. И потом, в этом году в конкурсе участвовал фильм «Мулла», и мы решили, что надо уважать друг друга и не надо толкаться», — рассказал Ильдар Ягафаров.

Он опроверг сообщения некоторых СМИ, что «Байгал» не прошел отбор и поэтому не вошел в конкурсную программу. Ничего подобного не было, и мы увидим «Байгал» на следующем кинофестивале.

Мы «откатаем» его фестивальную судьбу, а потом четко войдем в прокат и нужна будет рекламная кампания. А она иногда стоит половину бюджета фильма



«Если фильм получается, надо чтобы он год-полтора ездил по кинофестивалям, потому что если он выйдет в прокат, на фестивали его брать уже не будут. Мы «откатаем» его фестивальную судьбу, а потом четко войдем в прокат и нужна будет рекламная кампания. А она иногда стоит половину бюджета фильма. Три дня назад мы были в Менделеевске, я почему-то думал, что сельский зритель нас не примет, но был полный зал, их почему-то эта тема задела, тема простого человека», — рассказал режиссер.

«Наш Союз нужен!»

Интерес читатели вызвала и работа Союза кинематографистов РТ. Чем занимается Союз, решает ли он реальные задачи? «Сегодня у нас 54 члена Союза кинематографистов РТ. Наши члены очень много сделали для кино Татарстана, особенно в документальной сфере. Они сняли всю хронику, которой мы сейчас пользуемся. Союз кинематографистов — это организация, которая защищает их права, и это очень важно. Сейчас такое время, когда если ты не приносишь финансовых дивидендов, то ты и не у дел. А многие кинематографисты — это ветераны, это люди в возрасте, и им нужна поддержка. Мы совместно с Союзом кинематографистов России стараемся их материально поддерживать. Люди при проблемах со здоровьем, в связи с семейными проблемами получают иногда до 200 тысяч в год», — пояснил Ильдар Ягафаров.

Союз кинематографистов ведет большую социальную работу, но, по мнению Ильдара Ягафарова, его надо переформатировать, потому что организация не может заниматься только социальной направленностью На базе Союза надо начинать снимать серьезные фильмы. Самое главное качество кинематографиста — это хороший фильм. В этом году все работы, которые проявили себя, были сделаны членами Союза кинематографистов РТ.

Ильдар Ягафаров ответил на многочисленные вопросы читателей «Реального времени», полную стенограмму беседы можно будет прочесть в ближайшее время на сайте издания.