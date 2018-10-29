29 окт. 2018

Online-конференция с Ильдаром Ягафаровым, режиссером, членом союза кинематографистов России

29 октября в 14:00 гостем студии интернет-газеты «Реальное время» станет режиссер, член союза кинематографистов России Ильдар Ягафаров.

Некоторые вопросы к обсуждению:

  • Эффективен ли Казанский фестиваль мусульманского кино?
  • Почему в этом году на Казанском кинофестивале не показывали «Байгал»?
  • Что нужно сделать, чтобы татарстанское кино вышло на действительно международный уровень?


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