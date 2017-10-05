Союз кинематографистов РТ

Общая информация

Союз кинематографистов РТ является отделением общественной организации «Союз кинематографистов Российской Федерации» , был образован в 1981 году.

Цель создания - защита специальных, авторских, смежных и трудовых прав, интеллектуальной собственности и профессиональных интересов своих членов, оказание помощи в создании и улучшении условий их творческой деятельности.

Основные задачи СК РТ:

- Формирование новой идеологии.

- Формирование общественного мнения относительно Союза кинематографистов.

- Создание и прокатная поддержка конкурентноспособных фильмов во всех существующих жанрах современного кинематографа.

- Воспитание нового поколения татарстанских кинематографистов, которые в будущем смогут достойно сменить нынешнее поколение.

Руководитель - Ягафаров Ильдар Рашитович

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