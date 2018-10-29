Первый снег: жертвы гололеда, прогноз на ноябрьские и советы по смене колес

Сильная метель и страшная авария с пятью погибшими в воскресенье побудили многих автовладельцев задуматься — не пора ли «переобуться»?

Фото: из соцсетей

Первый снегопад в Татарстане многих автовладельцев отправил накануне в автомастерские менять колеса на зимнюю резину. И хотя к утру снег растаял и в Казани гололеда не наблюдалось, выезжающие на трассы и сегодня делали выручку шиномонтажкам. Непогода не вызвала серьезных пробок, и в столице РТ, к счастью, обошлось без серьезных аварий, чего нельзя сказать о дорогах республики. О первых жертвах гололеда, прогнозе синоптиков на предстоящие продолжительные праздники и рекомендациях по смене резины — в материале «Реального времени».

Первый снег

Первый снег — всегда неожиданность как для дорожных служб, так и для самих автомобилистов. Но в этом году он выпал чуть позднее, чем в прошлом (23 октября). Снег шел все воскресенье, таять не спешил, и многие уже вчера решили сменить резину на зимнюю. В соцсетях выкладывали видео с магистралей, где машины движутся с минимальной скоростью или даже встают у обочин.

Особенно тяжело было на трассах. На дороге Псеево — Крынды в Агрызском районе, на границе с Удмуртией произошло смертельное ДТП. Из-за столкновения легковушки с КАМАЗом погибли двое взрослых и трое детей — 10-летняя девочка и двухлетние близнецы. Предварительная версия случившегося — водитель «Лады» не учел погодные условия (дорога была заснежена), не выбрал безопасную скорость, в результате не справился с управлением и вылетел на встречную полосу, где не смог избежать столкновения с КАМАЗом.

На дороге Псеево — Крынды в Агрызском районе, на границе с Удмуртией произошло смертельное ДТП. Фото 18.мвд.рф



Что касается Казани, то прошедшее воскресенье оказалось более спокойным по части аварий:

— Вчера произошло 136 ДТП, цифра не особо критичная, пять человек пострадали. В среднем в будние дни происходит до 200 аварий, в выходные чуть меньше, так что вчерашние цифры не вызывают удивления. Да, есть небольшой рост по сравнению с предыдущим воскресеньем — 21 октября было чуть более ста аварий. Но этот рост мы не связываем с погодными условиями. «Дня жестянщика» не было, — рассказала «Реальному времени» старший инспектор по пропаганде ОГИБДД УМВД России по Казани Оксана Кононенко.

Кроме того, по ее словам, еще на два воскресенья раньше, 14 октября, было 147 аварий, то есть больше, чем вчера. Но непогода и сама отчасти является сдерживающим фактором для ДТП — в снег водители стараются быть бдительнее и движутся медленнее, чем обычно.

Время переходить на шипы

Хотя сегодня снег растаял, гаишники призывают не доверять позднему осеннему солнцу. Водителям рекомендуют «переобуться» в зимнюю резину.

— Тепла уже не будет. К тому же зимние шины рекомендуют устанавливать, когда среднесуточная температура уже +5 градусов, так что лучше «переобуться» и обязательно установить соответствующий знак на машине, — рекомендует Кононенко.

Согласен с ГИБДД и региональный представитель ФАР по РТ Рамиль Хайруллин:

— Температура уже почти минусовая, думаю, стоит «переобуваться» на зимнюю резину. Особенно тем, кто рано выезжает или возвращается поздно вечером. Я сам запланировал замену колес на эти выходные — неизвестно, что еще преподнесет погода. Хотя в том году тоже все быстро поменяли шины с первым снегом, а потом до 1 декабря ездили по сухому асфальту. Может, в этом году так же получится, но лучше перестраховаться, — считает Хайруллин.

Водителям рекомендуют «переобуться» в зимнюю резину. Фото ceskatelevize.cz

Впрочем, преподаватель автошколы «Автоледи» Владимир Кунчий для тех, кто ездит по городу, дает другие рекомендации:

— Кто уже поменял на шипованную резину, ничего страшного. Но нужно держать дистанцию в 3—4 раза больше привычного, так как с шипами, но без снежного покрова, тормозной путь удлиняется. Кто еще не поменял, можно с осторожностью подождать до нуля градусов, — отмечает Кунчий, советуя особое внимание обращать на мосты, которые в плохую погоду промерзают гораздо быстрее.

В выходные — никакого снега

На официальном сайте татарстанского Гидрометцентра еще в воскресенье появилось предупреждение, что ночью и днем 29 октября местами на территории Татарстана ожидаются усиления северо-западного ветра до 16 метров в секунду, на некоторых участках дорог может появиться гололедица. В ближайшие дни осадков не ожидается. Так, на 30 октября Гидрометцентр РТ прогнозирует в Татарстане погоду без осадков, днем температура может составить от -1 до +2 градусов. Также не ждут осадков 31 октября. В эту ночь столбики термометров могут опуститься до 4—9 градусов мороза. Днем должно потеплеть — от -3 до +2 градусов. 1 ноября прогнозируют местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, слабый гололед. Днем ожидается от -1 до +4 градусов.

— Прошедший снегопад не выбивается из нормы. Примерно к 18—19 ноября должен лечь устойчивый снежный покров. Ничего страшного в прошедшем снегопаде нет, проходил холодный фронт, мы в передней части антициклона, поэтому низкие температуры. Ночью до -4 градусов, днем — слабоположительные значения. Это будет продолжаться два-три дня, потом выйдет циклон с юго-запада, температура повысится, к 7 ноября днем она уже составит 6—7 градусов. Может быть дождь, но не снег. Эта неделя вообще не предрасположена к снегу, — прогнозирует заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

«Может быть дождь, но не снег. Эта неделя вообще не предрасположена к снегу», — прогнозирует Юрий Переведенцев. Фото kpfu.ru

При этом в ближайших регионах снегопад уже отметился рекордными значениями и парализованным движением большегрузов.

По данным сервиса «Яндекс.Пробки», максимальная загруженность дорог накануне составила 2 балла и не отличалась от обычного уровня. Вечером самой загруженной магистралью оказалась улица Декабристов в сторону центра — 4 балла. Необычно свободным оказалось Горьковское шоссе в сторону центра — 0 баллов.

В одном из автосервисов рассказали, что снегопад сказался на записи на смену колес — на сегодня и завтра все уже занято. Приезжали на замену резины и вчера, правда, это очередь из юрлиц — компания обслуживает только автопарки. В другую автомастерскую поспешили многие и рядовые казанцы, первые желающие «переобуться» появились уже вчера.

— Сейчас в основном меняют колеса таксисты и те, кто ездит в командировки. Особых очередей нет, хотя с утра было плотно, сейчас свободно. У нас всегда так: как снег — так волна тех, кто хочет «переобуться», — сообщил механик.