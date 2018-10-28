МВД уточнило данные об аварии с пятью погибшими на границе Татарстана с Удмуртией

Фото: 18.мвд.рф

Столкновение КамЗа и ВАЗа, в результате которого погибли пять человек, произошло на границе Татарстана и Удмуртии.



Как сообщили в удмурдском МВД, среди погибших были водитель легковушки и трое детей: мальчик и девочка 2016 г. р. и девочка 2008 г. р. Все погибшие являлись жителями Удмуртии.

В МВД по Татарстану уточняют, что авария произошла на 39 км+200 м автодороги Псеево — Крынды на территории Агрызского района, то есть в 60 м от границы Удмуртии. Водитель ВАЗа, двигаясь со стороны села Псеево в направлении села Крынды Агрызского района РТ, не справился с управлением и выехал на «встречку», где и столкнулся с КамАЗом.