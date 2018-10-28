Новости происшествий

23:49 МСК Все новости
Новости раздела
Происшествия

МВД уточнило данные об аварии с пятью погибшими на границе Татарстана с Удмуртией

21:56, 28.10.2018
МВД уточнило данные об аварии с пятью погибшими на границе Татарстана с Удмуртией
Фото: 18.мвд.рф

Столкновение КамЗа и ВАЗа, в результате которого погибли пять человек, произошло на границе Татарстана и Удмуртии.

Как сообщили в удмурдском МВД, среди погибших были водитель легковушки и трое детей: мальчик и девочка 2016 г. р. и девочка 2008 г. р. Все погибшие являлись жителями Удмуртии.

В МВД по Татарстану уточняют, что авария произошла на 39 км+200 м автодороги Псеево — Крынды на территории Агрызского района, то есть в 60 м от границы Удмуртии. Водитель ВАЗа, двигаясь со стороны села Псеево в направлении села Крынды Агрызского района РТ, не справился с управлением и выехал на «встречку», где и столкнулся с КамАЗом.

Происшествия УдмуртияТатарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Сюжеты

Все сюжеты