Снегопад на трассе в Башкирии парализовал движение большегрузов

На трассе Уфа — Белорецк — Учалы в Башкирии из-за снегопада парализовано движение большегрузов.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, на одном из участков автодороги большегрузный транспорт не может спуститься и подняться в гору по причине сильных осадков. На дороге из-за похолодания образовался лед, также отсутствует насыпь на асфальте для езды по трассе.

«Все стоит. Начинаешь спускаться, тебя разворачивает поперек дороги — бесполезно. До Белорецка еще можно проехать, потом уже никак», — пишут пользователи.

Напомним, с прошедших выходных в Башкирии наблюдаются сильные осадки. В регионе идет мокрый снег и устанавливается снежный покров. Синоптики предупредили, что такая погода продержится около трех дней.