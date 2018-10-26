В Самарской области за день были побиты погодные рекорды

На метеостанциях Самарской области 25 октября были установлены новые погодные рекорды.

Согласно данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в четверг зафиксировано рекордное количество осадков в регионе. Так, в Тольятти выпало 29,3 мм осадков, прежний максимум — 12,9 мм, 1929 год; в Сызрани — 30,1 мм, прежний рекорд — 12,9 мм, 1929 год; в Челно-Вершинах — 18,6 мм, прежний максимум — 18,6 мм, 1974 год. Больше всего осадков выпало в селе Новодевичье — 35,5 мм, прежний рекорд — 20,7 мм, 2015 год.

Второй рекорд в области установлен по температуре. Абсолютный максимум температур был перекрыт в селе Большая Глушица — 16,9°С, прошлый рекорд — 16,3°С, 1935 год; в Кинель-Черкассах — 15,3°С, прошлый показатель 14,5°С, 1986 год. Теплее всего было в поселке Авангард. Там столбик термометра прогрелся до 17,1°С, что на 1,1°С выше прошлого рекорда в 1986 году.

Напомним, ранее снегопад на трассе в Башкирии парализовал движение большегрузов.