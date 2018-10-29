В «Салават купере» готовят к открытию офис педиатров, на очереди — «Солнечный город»
В соципотечном микрорайоне в Осиново предложили альтернативу детской поликлинике, но к узким специалистам придется ездить в Юдино
В Казани за 2 года в рамках республиканской программы обновили практически 90% всех медучреждений первичной сети, отчитались сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города. Вместе с тем на совещании прозвучали долгожданные новости для жителей ЖК «Салават купере» и «Солнечный город», где в скором времени откроются офисы врачей общей практики и педиатров — в соципотечных домах для этого даже собирали заявления с молодых родителей. Подробности — в материале «Реального времени».
Первичная сеть почти обновлена
В Казани в рамках двухлетней программы капремонта медучреждений почти полностью закончили модернизацию первичной сети здравоохранения. Из 16 запланированных на 2018 год объектов ремонт завершен в пяти, среди них — филиал детской городской поликлиники №11 в Мирном, поликлиника Республиканского кожно-венерологического диспансера, поликлиника Республиканской инфекционной больницы и женская консультация больницы №16. Еще на семи объектах работы планируют закончить к 10 ноября, а на четырех — до конца декабря. Общая сумма затрат на строительно-монтажные работы превысила 180 млн рублей.
— После завершения капитального ремонта медицинские организации оснащаются новым оборудованием. Сумма приобретенного оборудования составила 264 млн рублей, в 2019 году — 93 млн рублей, — уточнил руководитель Управления здравоохранения Ильнур Халфиев.
Большая часть работ по капитальному ремонту первичного звена прошла в прошлом году — тогда на обновление 52 учреждений потребовалось 1 млрд 348 млн рублей. Таким образом, с учетом 16 объектов, в 2018 году доля обновленных медучреждений в Казани дойдет до 90%. Оставшиеся без ремонта объекты обновить будет проще, ведь на следующий год объемы будут не такими большими. Например, останется вопрос со стоматологическими поликлиниками.
Ильнур Халфиев признает, что модернизации требуют и городские стационары.
— Мы готовим программу, чтобы можно было предложить полную модернизацию наших учреждений, — говорит спикер.
Больше ЛОР-центров
Основная часть нового оборудования, на которое выделены деньги, пойдет на оснащение новых ЛОР-центров.
— У нас сегодня стоит задача повысить доступность и качество оказания отоларингологических услуг нашему населению, потому что очень много пациентов обращаются в приемные покои стационаров, вместо того чтобы идти в поликлиники. Мы хотим эту проблему для наших горожан решить, поэтому делаем ЛОР-центры на базе 18-й городской больницы и на базе 16-й городской больницы, — отметил Халфиев.
В 18-й горбольнице помещение уже готово к открытию ЛОР-центра, в 16-й горбольнице для завершения строительства и оснащения аппаратурой из бюджета РТ выделили дополнительно 20 млн рублей. Ожидается, что до конца года в центры поступит оборудование на 86 млн рублей. В будущем аналогичный центр может появиться и в городской больнице №12.
Среди других новостей — открытие до конца года круглосуточного травмпункта для жителей Приволжского и Советского районов. Для его обустройства на базе горбольницы №18 выделен 21 млн рублей.
— Строительство находится на этапе возведения корпуса здания, выполнены работы по утеплению кровли, монтажу оконных блоков, внутренних перегородок, проводится монтаж внутренних сетей, — поясняет по ходу работ спикер.
В поселки идет медпомощь
Жителей населенных пунктов близ Казани не может не порадовать, что местные власти наконец услышали их просьбы и стали обустраивать офисы педиатров и врачей общей практики. Подобный пункт модульного типа на 368 к. метров еще в июне торжественно открыли в поселке Вознесенское.
— Такой же офис врача общей практики и педиатра строится в поселке Салмачи, куда смогут обращаться за первичной медико-санитарной помощью жители близлежащих поселков, в том числе поселка Куюки. На стадии строительства также находится модульный объект в поселке Мирный — подстанция скорой медицинской помощи и ФАП в поселке Борисково. На сегодняшний день на объектах проводится работа по монтажу наружных инженерных сетей, благоустройство территории и окончание строительно-монтажных работ, — рассказал Халфиев.
Работы планируется закончить к 15 ноября, а сдать объекты в эксплуатацию — до конца года.
Жителей «Салават купере» услышали?
Одной из основных задач городского здравоохранения начальник управления называет организацию врачебных офисов в новостройках. Местные власти обещают к декабрю открыть офис педиатров и врачей общей практики в ЖК «Салават купере». Напомним, жители микрорайона давно жаловались на проблемы с посещением детских врачей, ближайшая детская поликлиника в Юдино, а собственную — давно обещали построить.
На данный момент в соципотечных домах оказывается медпомощь лишь взрослому населению. В будущем детском офисе сейчас проводят отделочные работы, монтируют систему видеонаблюдения, водоснабжения и отопления. Ориентировочная стоимость всех работ составила 15 млн рублей.
К открытию детского офиса местные власти подтолкнули многочисленные обращения молодых семей из «Салават купере». Сейчас специализированная помощь оказывается на улице Колымской в детской поликлинике №4, а после открытия центра проконсультироваться у педиатра можно будет на проспекте Заречья, 38. За другими услугами юных «салаватовцев» придется все так же возить в поликлинику №4.
— Мы в течение прошлого года собирали заявления с желающих прикрепиться к данной поликлинике, поэтому четко знали, какое количество детишек у нас проживает и будет обслуживаться в данном медицинском учреждении. Поэтому, исходя из этого, мы планировали и количество участков врачей, и площади медицинского учреждения. Сейчас на проспекте Заречья, 38, завершаются отделочные работы. До конца года они будут завершены, — говорит руководитель Управления здравоохранения исполкома Казани.
Чиновник уверяет, что и медицинские сотрудники для офиса педиатров у них есть. По мере заселения комплекса число врачей планируется увеличить. По нормам, один врач приходится на 800 детей и на 1 700 взрослых. Открываемый детский центр будет укомплектован медперсоналом как раз на 800 пациентов, в будущем количество специалистов увеличится.
— У нас полностью все возможности для расширения есть. Детский офис врача — это 368 кв. метров, а взрослый — 900 кв. метров. Сегодня открыто 350 с возможностью дальнейшего расширения, — поясняет Халфиев.
Аналогичный офис появится в ЖК «Солнечный город» на Баки Урманче, 5 и Ахунова, 16.
— Мы с застройщиком провели все необходимые работы, передали медико-техническое задание. Они готовят проектно-сметную документацию, чтобы приступить к отделочно-ремонтным работам, чтобы передать уже в готовом виде нам для здравоохранения этот офис, чтобы мы могли только завезти оборудование, посадить врача и начать работу, — комментирует спикер. Правда, сроки открытия офиса не называет.
Говоря о специалистах, Ильнур Халфиев отмечает, что в открываемых объектах с ними проблемы нет, да и в целом по Казани сейчас ситуация с укомплектованностью кадрами однозначно улучшается.
— Сегодня по многим медицинским учреждениям мы имеем очень хорошую укомплектованность по участковых специалистам. Сейчас работаем над укомплектованностью по узким специалистам. Большая часть специалистов у нас имеет практически стопроцентную укомплектованность, — комментирует чиновник.
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