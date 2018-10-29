В «Салават купере» готовят к открытию офис педиатров, на очереди — «Солнечный город»

В соципотечном микрорайоне в Осиново предложили альтернативу детской поликлинике, но к узким специалистам придется ездить в Юдино

В Казани за 2 года в рамках республиканской программы обновили практически 90% всех медучреждений первичной сети, отчитались сегодня на «деловом понедельнике» в мэрии города. Вместе с тем на совещании прозвучали долгожданные новости для жителей ЖК «Салават купере» и «Солнечный город», где в скором времени откроются офисы врачей общей практики и педиатров — в соципотечных домах для этого даже собирали заявления с молодых родителей. Подробности — в материале «Реального времени».

Первичная сеть почти обновлена

В Казани в рамках двухлетней программы капремонта медучреждений почти полностью закончили модернизацию первичной сети здравоохранения. Из 16 запланированных на 2018 год объектов ремонт завершен в пяти, среди них — филиал детской городской поликлиники №11 в Мирном, поликлиника Республиканского кожно-венерологического диспансера, поликлиника Республиканской инфекционной больницы и женская консультация больницы №16. Еще на семи объектах работы планируют закончить к 10 ноября, а на четырех — до конца декабря. Общая сумма затрат на строительно-монтажные работы превысила 180 млн рублей.

— После завершения капитального ремонта медицинские организации оснащаются новым оборудованием. Сумма приобретенного оборудования составила 264 млн рублей, в 2019 году — 93 млн рублей, — уточнил руководитель Управления здравоохранения Ильнур Халфиев.

Большая часть работ по капитальному ремонту первичного звена прошла в прошлом году — тогда на обновление 52 учреждений потребовалось 1 млрд 348 млн рублей. Таким образом, с учетом 16 объектов, в 2018 году доля обновленных медучреждений в Казани дойдет до 90%. Оставшиеся без ремонта объекты обновить будет проще, ведь на следующий год объемы будут не такими большими. Например, останется вопрос со стоматологическими поликлиниками.

«Мы готовим программу, чтобы можно было предложить полную модернизацию наших учреждений», — говорит Ильнур Халфиев. Фото kzn.ru

Ильнур Халфиев признает, что модернизации требуют и городские стационары.

— Мы готовим программу, чтобы можно было предложить полную модернизацию наших учреждений, — говорит спикер.

Больше ЛОР-центров

Основная часть нового оборудования, на которое выделены деньги, пойдет на оснащение новых ЛОР-центров.

— У нас сегодня стоит задача повысить доступность и качество оказания отоларингологических услуг нашему населению, потому что очень много пациентов обращаются в приемные покои стационаров, вместо того чтобы идти в поликлиники. Мы хотим эту проблему для наших горожан решить, поэтому делаем ЛОР-центры на базе 18-й городской больницы и на базе 16-й городской больницы, — отметил Халфиев.

В 18-й горбольнице помещение уже готово к открытию ЛОР-центра, в 16-й горбольнице для завершения строительства и оснащения аппаратурой из бюджета РТ выделили дополнительно 20 млн рублей. Ожидается, что до конца года в центры поступит оборудование на 86 млн рублей. В будущем аналогичный центр может появиться и в городской больнице №12.

Среди других новостей — открытие до конца года круглосуточного травмпункта для жителей Приволжского и Советского районов. Для его обустройства на базе горбольницы №18 выделен 21 млн рублей.

— Строительство находится на этапе возведения корпуса здания, выполнены работы по утеплению кровли, монтажу оконных блоков, внутренних перегородок, проводится монтаж внутренних сетей, — поясняет по ходу работ спикер.

Для обустройства круглосуточного травмпункта для жителей Приволжского и Советского районов на базе горбольницы №18 выделен 21 млн рублей. Фото zdrav.tatar.ru



В поселки идет медпомощь

Жителей населенных пунктов близ Казани не может не порадовать, что местные власти наконец услышали их просьбы и стали обустраивать офисы педиатров и врачей общей практики. Подобный пункт модульного типа на 368 к. метров еще в июне торжественно открыли в поселке Вознесенское.

— Такой же офис врача общей практики и педиатра строится в поселке Салмачи, куда смогут обращаться за первичной медико-санитарной помощью жители близлежащих поселков, в том числе поселка Куюки. На стадии строительства также находится модульный объект в поселке Мирный — подстанция скорой медицинской помощи и ФАП в поселке Борисково. На сегодняшний день на объектах проводится работа по монтажу наружных инженерных сетей, благоустройство территории и окончание строительно-монтажных работ, — рассказал Халфиев.

Работы планируется закончить к 15 ноября, а сдать объекты в эксплуатацию — до конца года.

Жителей «Салават купере» услышали?

Одной из основных задач городского здравоохранения начальник управления называет организацию врачебных офисов в новостройках. Местные власти обещают к декабрю открыть офис педиатров и врачей общей практики в ЖК «Салават купере». Напомним, жители микрорайона давно жаловались на проблемы с посещением детских врачей, ближайшая детская поликлиника в Юдино, а собственную — давно обещали построить.

На данный момент в соципотечных домах оказывается медпомощь лишь взрослому населению. В будущем детском офисе сейчас проводят отделочные работы, монтируют систему видеонаблюдения, водоснабжения и отопления. Ориентировочная стоимость всех работ составила 15 млн рублей.

В будущем детском офисе сейчас проводят отделочные работы, монтируют систему видеонаблюдения, водоснабжения и отопления. Фото kzn.ru

К открытию детского офиса местные власти подтолкнули многочисленные обращения молодых семей из «Салават купере». Сейчас специализированная помощь оказывается на улице Колымской в детской поликлинике №4, а после открытия центра проконсультироваться у педиатра можно будет на проспекте Заречья, 38. За другими услугами юных «салаватовцев» придется все так же возить в поликлинику №4.

— Мы в течение прошлого года собирали заявления с желающих прикрепиться к данной поликлинике, поэтому четко знали, какое количество детишек у нас проживает и будет обслуживаться в данном медицинском учреждении. Поэтому, исходя из этого, мы планировали и количество участков врачей, и площади медицинского учреждения. Сейчас на проспекте Заречья, 38, завершаются отделочные работы. До конца года они будут завершены, — говорит руководитель Управления здравоохранения исполкома Казани.

Чиновник уверяет, что и медицинские сотрудники для офиса педиатров у них есть. По мере заселения комплекса число врачей планируется увеличить. По нормам, один врач приходится на 800 детей и на 1 700 взрослых. Открываемый детский центр будет укомплектован медперсоналом как раз на 800 пациентов, в будущем количество специалистов увеличится.

— У нас полностью все возможности для расширения есть. Детский офис врача — это 368 кв. метров, а взрослый — 900 кв. метров. Сегодня открыто 350 с возможностью дальнейшего расширения, — поясняет Халфиев.

Аналогичный офис появится в ЖК «Солнечный город» на Баки Урманче, 5 и Ахунова, 16.

— Мы с застройщиком провели все необходимые работы, передали медико-техническое задание. Они готовят проектно-сметную документацию, чтобы приступить к отделочно-ремонтным работам, чтобы передать уже в готовом виде нам для здравоохранения этот офис, чтобы мы могли только завезти оборудование, посадить врача и начать работу, — комментирует спикер. Правда, сроки открытия офиса не называет.

Аналогичные офисы появятся в ЖК «Солнечный город». Фото Максима Платонова

Говоря о специалистах, Ильнур Халфиев отмечает, что в открываемых объектах с ними проблемы нет, да и в целом по Казани сейчас ситуация с укомплектованностью кадрами однозначно улучшается.

— Сегодня по многим медицинским учреждениям мы имеем очень хорошую укомплектованность по участковых специалистам. Сейчас работаем над укомплектованностью по узким специалистам. Большая часть специалистов у нас имеет практически стопроцентную укомплектованность, — комментирует чиновник.