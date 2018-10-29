«К черту футбол, когда случается такое!» В авиакатастрофе погиб владелец чемпионского «Лестера»

Путаница от британских СМИ: кто все-таки был с Вишаем в вертолете

То, чего все так опасались, официально подтвердилось: на борту разбившегося в субботу вертолета был легендарный владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха. Подробности катастрофы — в материале «Реального времени».

Вертолет чудом не упал на парковку с игроками «Лестера»

Предчувствие чего-то нехорошего появилось еще за несколько дней до матча «Лестер» — «Вест Хэм». Совершенно рядовой поединок «украсила» история с участием Ребекки Варди, лайкнувшей пост, в котором болельщик матерными словами выражается о работе Клода Пюэля. Французский тренер «Лестера» последовал примеру Массимо Карреры и отстранил Джейми Варди от основы в матче с «Вест Хэмом». Сам форвард на старте сезона страдает расстройством желудка, из-за чего пока не показывает своего лучшего футбола. На санкции Пюэля Варди отреагировал гневно: по слухам, в подтрибунном помещении тренер и нападающий поговорили на повышенных тонах.

В ходе самого матча тяжелейшую травму получил Даниэль Амарти: его голень оказалась вывернута наружу. Крик Амарти слышал весь стадион и близлежащие окрестности. Предварительный прогноз по Амарти: год вне футбола. И казалось, ничего страшнее открытого перелома зрители не увидят. Увы, это оказалось не так.

Через час после окончания матча владелец «Лестера» Вишай Шривадданапрабха полетел домой на личном вертолете. Из-за проблем с техникой вертолет взлетел с большим трудом, после чего рухнул по соседству с парковкой. Пилот сделал все возможное, чтобы не упасть именно на парковку, иначе в жертвах оказались бы игроки «Лестера». Через несколько мгновений раздался взрыв.

Из-за проблем с техникой вертолет взлетел с большим трудом, после чего рухнул по соседству с парковкой. Через несколько мгновений раздался взрыв. Фото youtube.com



Одним из очевидцев трагедии стал Лео Брукер, который живет по соседству от «Кинг Пауэр Стэдиум». «Вертолет упал неподалеку от машины полиции, в которой находились два полицейских. Один из них тут же бросился к вертолету и попытался разбить окно чем-то… Я не видел чем, было слишком темно. Другой полицейский подбежал с огнетушителем. Это продолжалось всего 5 или 10 секунд, после чего раздался взрыв, и полицейские были вынуждены отступить, потому что начался пожар».

Слухи: на борту вертолета могли быть Петер Шмейхель и Клод Пюэль

Сразу после авиакатастрофы по СМИ начали гулять самые страшные слухи. Многие написали, что в тот вечер вместе с Вишаем был Пюэль. Иногда француз действительно летал с тайским владельцем. И, может быть, полетел бы и после матча с «Вест Хэмом», однако между Вишаем и Пюэлем уже были немного натянутые отношения из-за провального старта команды. Тот случай, когда плохие результаты спасают жизнь… «Это трагедия для клуба. Все мои мысли с жертвами и их семьями. Я хочу успокоить всех людей, которые беспокоились обо мне. Я ужасно расстроен, но со мной все в порядке», — заявил Пюэль позже.

Еще одним очевидцем страшной трагедии оказался фотограф Райан Браун. Он рассказал, что видел момент падения вертолета. «Шум двигателя прекратился, я обернулся и услышал какой-то звук, похожий на скрежет. Вертолет потерял управление, после этого раздался сильный взрыв, и я увидел большой огненный шар», — приводит слова очевидца трагедии ВВС. По словами же репортера Sky Sports Роба Дорсетта, вертолет взлетел с поля как обычно, но через несколько секунд потерял управление и врезался в автостоянку в нескольких сотнях метров от стадиона.

Примерно в это же время сообщением разразился Sky Sports: на борту вертолета находились пилот, Вишай, его дети и еще один человек. Кто же он? Слухи были самые мрачные, и, что самое страшное, их никто не спешит опровергать. По информации одного желтого издания, еще одним человеком на борту был сам Петер Шмейхель, однако эту информацию быстро опровергли. Увы, информация по Вишаю подтвердилась. Владелец «Лестера» сгорел заживо на 61-м году жизни…

Тайский владелец поддержал все трансферные планы Раньери, благодаря чему в том числе, «Лестер» завоевал легендарное чемпионство. Фото thesun.co.uk

Чем знаменит Вишай Шривадданапрабха

Широкой публике Вишай Шривадданапрабха стал известен в 2015-м году, когда назначил на пост скромного «Лестера» Клаудио Раньери. Тайский владелец поддержал все трансферные планы Раньери, благодаря чему в том числе, «Лестер» завоевал легендарное чемпионство.

Однако уже в сезоне 2016/17 отношения Раньери и Вишая стали прохладными. «Лестер» долгое время плелся рядом с опасной зоной, и после поражения в Лиге чемпионов от «Севильи» Вишай уволил Раньери из клуба. В начале прошлого сезона он отправил в отставку и Крейга Шекспира, назначив вместо него Клода Пюэля. Тогда даже в голову никому не могло прийти, что Пюэль станет последним тренером великой эпохи Вишая.

Больше всех услышанным и увиденным расстроился Варди. Нападающий сборной Англии настолько не мог поверить в произошедшее, что продолжал опровергать сообщения СМИ о смерти Вишая, даже когда они подтвердились. «Он жив, я точно знаю это. Все СМИ лгут!» — заявил Варди. Однако буквально в час ночи по московскому времени последние сомнения в этом вопросе были сняты. Информацию о кончине Шривадданапрабхи подтвердил официальный сайт «Лестера».

Уже известно, что завтра возле «Кинг Пауэр Стэдиум» состоится церемония прощания с Вишаем, а матч Кубка лиги с «Саутгемптоном» будет отменен. Вчерашние матчи «Бернли» — «Челси» и «Кристал Пэлас» — «Арсенал» начались с минуты молчания и проходили в атмосфере абсолютного шока.

Даже в голову никому не могло прийти, что Пюэль станет последним тренером великой эпохи Вишая. Фото lcfc.com

Жива ли дочка Вишая?

При этом до сих пор неизвестно, была ли дочка Вишая на борту вертолета. Буквально сегодня вечером появилась информация, что она не прилетела на матч с «Вест Хэмом» и осталась в Таиланде, где у нее были более важные дела. В похожую ситуацию попала два года назад дочь владельца «Валенсии», которая вместо важного матча поехала по своим делам. Тогда она подверглась критике фанатов. Здесь — кардинально иной случай. Весь Лестер молится, чтобы сообщения о неприезде дочки Вишая оказались правдой.

В Премьер-лиге «Лестер» опустился на 13 место в таблице. Но как правильно заметил Марк Нобл: «К черту футбол, когда случается такое!»