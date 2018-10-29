Рука правая ругает руку левую. Как министр экономики Удмуртии недооценил старания Бречалова

Первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин возмутился отсутствием роста экономики и инвестиций в прогнозе СЭР на 2019—2021 годы.

Прогноз социально-экономического развития Удмуртии на ближайшие 3 года составлен так, словно работа экономического блока правительства, о которой в том числе активно отчитываются в СМИ, никак не влияет на развитие региона. Такую оценку представленному документу дал на заседании Кабмина первый вице-премьер Александр Свинин. Он просил Минэкономики пересмотреть подходы к составлению прогноза и предложил создать рабочую группу, чтобы определить план достижения целевых показателей. О том, что именно так возмутило зампреда правительства — в материале «Реального времени».

«Это точно не коррелируется с тем, что ждет от экономического блока глава УР»

Первый вице-премьер правительства Удмуртии Александр Свинин на заседании правительства подверг критике разработанный Министерством экономики прогноз социально-экономического развития республики на 2019—2021 годы. Проект прогноза 27 октября представил глава ведомства Михаил Тумин.

Свинин обратил внимание на то, что базовый вариант прогноза предполагает, что никакого заметного роста экономики, несмотря на усилия главы региона и всего Кабмина, не ожидается. Хотя вроде как весь экономический блок правительства активно работает с инвесторами и федеральными фондами, а предприятия запускают новые проекты. Эффекта от этого экономика республики, согласно прогнозу специалистов ведомства, не почувствует. Собственно на эту особенность документа обратило внимание ранее и «Реальное время» в анализе данного прогноза.

— У нас темпы роста валового регионального продукта мы для себя закладываем 0,8 процентов на 2020 год. Это рост почти в 2,5 раза меньше, чем планирует вырасти ВВП в РФ. Эти вещи никак не коррелируются с теми задачами, которые ставит президент страны. Это точно не коррелируется с тем, что ждет от экономического блока глава УР, — отметил Свинин.

Свинин обратил внимание на то, что базовый вариант прогноза предполагает, что никакого заметного роста экономики, несмотря на усилия главы региона и всего Кабмина, не ожидается



Прогноз социально-экономического развития традиционно разрабатывается в двух вариантах — базовом и целевом. Базовый, предполагающий сдержанный внутренний спрос, используется при формировании проекта бюджета республики. Целевой предлагает показатели в случае оживления инвестиционного и потребительского спроса.

На 2019 год рост ВРП по базовому варианту не предполагается, по целевому — на 1,3%. При этом в 2018 году по оценкам ожидается рост ВРП на 0,5%.

«Мы себе ставим рост инвестиций на уровне статистической погрешности»



Очевидно, возмутило первого вице-премьера как бы неверие Минэкономики республики в прирост инвестиций. По словам Михаила Тумина, объем инвестиций в 2017 году составил 80 млрд рублей, по итогам 2018 года ожидается 82 млрд, что кстати на 2 млрд меньше, чем в ранее опубликованном проекте прогноза. В августе Удмуртстат опубликовал данные по объему инвестиций в основной капитал в Удмуртии по итогам первого полугодия. По ним зафиксировано снижение на 6,5% по сравнению с первым полугодием 2017 года.

Согласно прогнозу в последующие годы инвестиции будут прирастать на 1%, сказал министр.

То есть о привлеченных инвесторах, запусках новых проектов ведущих предприятий республики, полученных финансах от различных фондов руководство региона рассказывает регулярно, а в прогнозе, словно этой работы и нет.

— Тогда вся наша работа, о результатах который мы все время очень хорошо отчитываемся и публикуем в прессе, о том, сколько денег мы привлекли от Фонда развития промышленности, сколько денег привлекли от Корпорации МСП. По вашим цифрам получается, что это никак не влияет на то, как экономика действительно фактически в республике живет. Если по стране инвестиции будут расти на 7,6 процента, то мы себе ставим рост на уровне статистической погрешности 0,5-0,6 процента, — выразил удивление вице-премьер.

О привлеченных инвесторах, запусках новых проектов ведущих предприятий республики, полученных финансах от различных фондов руководство региона рассказывает регулярно, а в прогнозе, словно этой работы и нет

Действительно ранее ряд предприятий Удмуртии получили льготные кредиты от Корпорации МСП и ФРП, средства от Фонда развития моногородов. Однако даже с учетом софинансирования и привлечения предприятиями собственных средств, судя по цифрам прогноза, кардинально это ситуацию не меняет. Вроде бы влиять должна и работа созданной в декабре 2017 года Корпорации развития УР, об этом упомянул и Свинин, однако пока АО не отчитывалось о достигнутых результатах.

Указы президента РФ не учтены

Также Александр Свинин отметил, что представленные цифры никак не учитывают эффект от мер по реализации национальных проектов, которые определены майским указом президента РФ.

— 26 триллиона рублей — совокупные инвестиции на выполнение национальных проектов в ближайшие 6 лет. Судя по тому, что мы сегодня видим и прогнозируем, есть эти 26 трлн, нет этих 26 трлн — экономика УР будет развиваться точно так же. Это не то, чего от нас ждет ни президент РФ, ни федеральное правительство, ни те, ради кого мы работаем — наши граждане, жители УР, предприниматели, потому что по факту мы сегодня не учитываем в нашем прогнозе дополнительные финансовые средства, которые мы получим от федерации. Соответственно мы не формируем никакую программу развития республики и хотим ежегодно идти по инерционному пути, когда вне зависимости от дополнительных бюджетных, внебюджетных инвестиций экономика будет жить в том же состоянии, в каком находится сегодня, — сказал первый вице-премьер правительства УР.

В итоге он предложил сформировать рабочую группу для разработки плана развития Удмуртии на ближайшие 3 года, чтобы, по сути, отойти от базовых показателей прогноза и выйти к целевым, с учетом «того, как мы сегодня перестраиваем меры поддержки бизнеса».

Председатель правительства Ярослав Семенов эту инициативу поддержал



— Иначе мы можем ничего не делать, судя по этим цифрам, экономика будет жить сама по себе. Какова тогда роль правительства и всех наших институтов развития, всех наших усилий? <…> Есть Министерство экономики, Министерство промышленности, первый заместитель председателя правительства в этом здании или нет, ну как-то экономика и без нас проживет, — посетовал Свинин.



Председатель правительства Ярослав Семенов эту инициативу поддержал. Также вице-премьер просил Минэкономики пересмотреть подходы к составлению прогноза.