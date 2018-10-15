Мечты не сбываются. Прогноз команды Бречалова не предполагает роста экономики Удмуртии

Снижение объемов промпроизводства, продолжение оттока населения и сокращение реальных доходов ожидают эксперты в 2019 году

Минэкономики Удмуртии не ожидает в 2019 году роста экономики республики. Судя по представленному проекту прогноза социально-экономического развития на ближайшие 3 года, объемы промышленного производства сначала упадут и затем чуть-чуть вырастут, прорыва по инвестициям не будет, а люди продолжат уезжать из Удмуртии. О том, чего ждать и к чему готовиться, исходя из расчетов экономистов, — в материале «Реального времени».

Министерство экономики Удмуртии опубликовало для ознакомления и обсуждения проект прогноза социально-экономического развития республики на 2019—2021 годы. Традиционно предлагается два варианта. Базовый предполагает сдержанный внутренний спрос — как потребительский, так и инвестиционный, ограниченные государственные расходы на развитие. Целевой вариант составлен из ожиданий оживления инвестиционного и потребительского спроса.

Однако из представленных прогнозных цифр складывается ощущение, что на особые улучшения в экономике ведомство не надеется.

Что сдержит инфляцию

Минэкономики предполагает, что по итогам 2019 года инфляция в республике может достичь 4,5—4,6%. В прошлом году потребительские цены в республике выросли на самое минимальное значение в новейшей истории — на 1,4%. По итогам 9 месяцев 2018 года Удмуртстат отчитался об инфляции в 2,2%.

Рост инфляции в следующем году специалисты Минэкономики ожидают из-за увеличения ставки по налогу на добавленную стоимость. Причем, как отмечается в пояснительной записке к прогнозу, ускорение темпов роста цен начнется уже в оставшиеся месяцы 2018 года.

Cохранится небольшая положительная динамика по потребительскому спросу на товары и услуги, в том числе общепит



«В ноябре — декабре 2018 года прогнозируется повышенный спрос на товары и услуги, связанный с увеличением ставки по налогу на добавленную стоимость в 2019 году с 18% до 20%. Среднегодовая инфляция по итогам 2018 года ожидается на уровне 2,4%. При прогнозировании индекса потребительских цен на 2019—2021 годы была учтена предпосылка, что Центральному банку России удастся удержать инфляцию в пределах таргета (4,0%). Некоторый риск на повышение уровня инфляции вносит повышение ставки налога на добавленную стоимость. В 2019 году прогнозируется среднегодовая инфляция на уровне 5%, которая в среднесрочной перспективе будет оставаться в пределах 3,8—4%. Сдерживать инфляцию будут постепенная сбалансированность рынков и рост предложения товаров, в том числе обусловленный насыщением регионального рынка продовольственными товарами, не производимыми в республике», — отмечается в пояснительной записке.

При этом сохранится небольшая положительная динамика по потребительскому спросу на товары и услуги, в том числе общепит. Специалисты Минэкономики прогнозируют рост зарплат населения Удмуртии и снижение доли людей, живущих за чертой бедности, с 12,5% в 2017 году до 11,3—11,5%, однако реальные располагаемые доходы населения пойдут вниз — по итогам 2019 года снижение составит от 2 до 3,2%.

Промышленность подрастет в лучшем случае на полпроцента

Объемы промышленного производства в Удмуртии по итогам 9 месяцев 2018 года по данным Удмуртстата снизились на 4,1% в сравнении с аналогичным показателем прошлого года. С работой промышленности не все ладно было и в прошлом году, однако в итоге удалось выйти на маленький, но все же плюс — рост на 0,2%.

Возможно, за оставшиеся 3 месяца тоже произойдет чудо, хотя в обозначенный Минэкономики УР оценочный показатель в 0,5% роста в 2018 году верится с трудом.

Однако в 2019 году ведомство вообще не прогнозирует рост промпроизводства. И базовый, и целевой вариант предполагают падение, соответственно на 4,7 и 2,7%.

— Мне сложно судить, для чего именно делается этот прогноз: это цифры, из которых рассчитывается доходная часть бюджета, или это показатели, к которым должна стремиться республика и стимулировать соответственно промышленные предприятия, чтобы достичь того уровня, который позволял бы ей получать хорошие поступления в бюджет, — комментирует директор представительства ИК «Финам» в Ижевске Сергей Казанцев. — Мне кажется, по плановым показателям надо ставить какие-то более высокие цели, даже из того, что идет падение по индексу промышленного производства в этом году. Понятно, что базовый вариант составлен исходя из текущих цифр. Но ставить в целевом варианте тоже снижение, я думаю, не совсем правильно. Нет постановки цели, нет постановки задач, нет вариантов решения этой задачи. Как будто правительство таким образом соломку себе решило подстелить, чтобы потом не журили сильно. Вроде как заложить заведомо низкий результат, и если так и будет, то мы же так и говорили. А если получится лучше, то посмотрите, как мы поработали.

Прогнозы на 2020 и 2021 годы говорят о минимальном росте, который, по сути, будет лишь некоторым восстановлением потерь 2019 года.

«В 2020—2021 годах по базовому варианту ожидается стагнация промышленного производства — индекс промышленного производства будет находиться в пределах 100—100,4%, что связано с медленным процессом диверсификации производства оборонно-промышленных предприятий. Традиционно значимые секторы, такие как добыча нефти и оборонно-промышленный комплекс, по-прежнему будут обеспечивать наиболее весомый вклад в экономику республики», — говорится в пояснениях Минэкономики УР.

Показатели по объему отгруженной продукции, которые любит упоминать правительство Удмуртии, в следующем году, в отличие от 2018-го, так расти не будут.

«Рост объемов отгрузки при снижении объемов производства объясняется ростом цен, отгрузкой запасов продукции произведенной в предыдущие периоды, что связано с длительным циклом производства на отдельных предприятиях, условиями заключенного гособоронзаказа», — отмечается в пояснительной записке.

Показатели по объему отгруженной продукции, которые любит упоминать правительство Удмуртии, в следующем году, в отличие от 2018-го, так расти не будут



На индекс промпроизводства влияет и снижение объемов добычи нефти, обусловленное значительной выработанностью запасов и высокой обводненностью основных месторождений. По итогам 2018 года предполагается, что добудут 10,45 млн тонн нефти, что на 3,4% меньше показателей 2017 года. К 2021 году ожидается, что извлекать из недр будут в пределах 10—10,1 млн тонн.

В обрабатывающих отраслях промышленности положительные темпы роста по базовому варианту ожидаются в пищевой промышленности, обработке древесины и производстве изделий из дерева, производстве бумаги и бумажных изделий, химическом производстве, производстве резиновых и пластмассовых изделий, металлургическом производстве, производстве электрических изделий, производстве машин и оборудования, не включенных в другие группировки, производстве автотранспортных средств и мебели.

Инвестиций больше не станет

Уже несколько лет в Удмуртии не могут пробить потолок в 85—90 млрд рублей инвестиций в основной капитал. Именно такие показатели каждый год прогнозируются, однако не всегда исполняются. К примеру, в 2017 году было чуть меньше 80 млрд. На 2018 год на данный момент прогноз — 84,8 млрд. При этом в пояснительной записке ведомство признает, что это на 11% меньше предыдущих прогнозов.

Иными словами, ожидаемого прорыва по части привлечения инвестиций, несмотря на многочисленные разговоры, встречи и поездки, а также создание «Корпорации развития УР», так и не произошло.

Тем не менее на 2019 год ставится задача пробить планку в 90 млрд, т. е. плюс 5-6 млрд к цифрам 2018 года. Более амбициозные планы обозначены далее — в 2021 году получить инвестиций на 102 млрд по базовому варианту прогноза и 108 млрд — по целевому. Достичь этого, согласно пояснительной записке, планируется, в частности, за счет активного применения инструментов поддержки инвестиционной деятельности на территории республики, в том числе за счет наделения моногородов статусом территорий опережающего социально-экономического развития и введения налоговых преференций резидентам ТОСЭР. На данный момент статус ТОСЭР уже имеет Сарапул, на пути к этому Глазов и Воткинск. Кроме того, правительство хочет внедрить целевые модели упрощения административных процедур, направленных на поддержку предпринимательства. Инвестиции должны прийти и при реализации на территории региона новых инвестиционных инициатив, проектов государственно-частного партнерства.

Уже несколько лет в Удмуртии не могут пробить потолок в 85—90 млрд рублей инвестиций в основной капитал



Валовый региональный продукт будет стагнировать

Основной вклад в формирование ВРП Удмуртии вносят промышленное производство (47,2%), оптовая и розничная торговля (12,7%), сельское хозяйство (6,8%), транспорт и связь (6,6%), строительство (4,0%).

Собственно, снижение объемов производства станет причиной стагнации ВРП по базовому варианту прогноза. Кроме того, не даст ему вырасти и ситуация в строительной отрасли. Увеличения объемов ввода жилья в 2019 году не ожидается.

«На экономический рост будет оказывать влияние замедление реальных темпов роста заработных плат в первую очередь из-за складывающейся высокой базы в 2018 году (в результате доведения до целевого уровня оплаты труда работников социальной сферы, а также доведения размера МРОТ до прожиточного минимума). Кроме того, в 2019 году индексация прочим категориям работников бюджетной сферы будет проведена с 1 октября (а не с 1 января, как в текущем году). Ожидается, что 2019 год будет достаточно сложным с точки зрения адаптации к принятым решениям в области бюджетно-налоговой политики», — отмечают в Минэкономики УР, вновь напоминая о влиянии повышения ставки НДС.

— На самом деле, не стоит в следующем году ждать роста. В целом российская экономика не развивается, реальные доходы населения не растут, темпы строительства не увеличиваются, несмотря на различные программы льготного кредитования, платежеспособный спрос сокращается, — говорит Сергей Казанцев.

При этом сохранение профицитного бюджета в Удмуртии на следующий год он считает нежелательным решением. В принятом в конце прошлого года бюджете на 2018 год был заложен профицит. Правительство тогда объясняло такое решение необходимостью исполнения требований Минфина РФ по сокращению госдолга республики. Это было условием для получения бюджетных кредитов на замещение коммерческих. Однако профицит обеспечивался не столько ростом доходов бюджета, сколько сокращением расходов, а это, по словам Казанцева, негативно влияет на экономику региона.

Основной вклад в формирование ВРП Удмуртии вносят промышленное производство (47,2%), оптовая и розничная торговля (12,7%), сельское хозяйство (6,8%), транспорт и связь (6,6%), строительство (4,0%)

— Конечно, нужно долги отдавать, но на самом деле профицитный бюджет — это не очень хорошо, потому что это значит, что на каких-то статьях бюджета будут экономить, соответственно, эти направления не будут развиваться. Дефицит от 3 до 5 процентов — это нормально, потому что это позволяет развиваться региону, а в результате растет налогооблагаемая база и, соответственно, доходы бюджета, — считает эксперт.



В базовом варианте ожидаются умеренные темпы роста ВРП: в 2021 году в сопоставимых ценах он составит 102,5% к уровню 2017 года. При реализации целевого варианта темп роста к уровню 2017 года составит 105%.

По итогам 2018 года ожидается рост ВРП на 0,5%, что, как подчеркивается в пояснительной записке, выше предыдущего прогноза по базовому варианту.

Население продолжит уезжать

В предстоящие 3 года Минэкономики УР прогнозирует продолжение снижения численности населения Удмуртии. Тренд в отрицательную сторону в республике установился в 2017 году. До этого в течение 8 лет наблюдался естественный прирост. Вместе с падением рождаемости с каждым годом усиливается миграционная убыль.

По оценке, среднегодовая численность постоянного населения в 2018 году уменьшится на 0,2% и составит 1 млн 511,8 тыс. человек.

«Вследствие снижения рождаемости, риска увеличения смертности, обусловленной старением населения, а также значительной миграционной убыли населения в 2019—2021 годах ожидается сокращение численности населения по базовому варианту на 4,6—5,5 тыс. человек ежегодно. В 2021 году среднегодовая численность населения составит 1 496,7 тыс. человек (по целевому варианту прогноза 1 506,3 тыс. человек)», — заключают специалисты Минэкономики УР.

Если к прежнему министру экономики некоторые депутаты высказывали претензии, что прогнозы чересчур радужные, то нынешнего министра Михаила Тумина в этом сложно будет обвинить



Ожидается, что проект прогноза социально-экономического развития Удмуртии на ближайшие 3 года представят вместе с проектом бюджета на сессии Госсовета Удмуртии. И если к прежнему министру экономики некоторые депутаты высказывали претензию, что прогнозы чересчур радужные, то нынешнего министра Михаила Тумина в этом сложно будет обвинить. О путях улучшения ситуации в экономике мы, возможно, услышим в конце декабря, когда глава региона обычно выступает в парламенте с докладом о положении дел в Удмуртии и ставит задачи перед правительством.