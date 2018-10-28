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«Трамвай и море»: тайны Жарковских бань, «малинка» вместо клофелина и бесплатный студбилет в публичный дом

07:00, 28.10.2018
«Трамвай и море»: тайны Жарковских бань, «малинка» вместо клофелина и бесплатный студбилет в публичный дом Фото: domofoto.ru

«Реальное время» публикует очередную часть видеоверсии лекции «Трамвай и море» казанского краеведа и писателя Алексея Клочкова. Напомним, постоянный автор «Реального времени» выступил с этой лекцией в ЦСК «Смена», представляя свою книгу «Казань из окон трамвая». В предыдущей части речь шла о судьбе автора Горбатого моста. В этом выпуске вы узнаете подробности «интимной жизни» Казани: чем знаменит дом Алексеевой в переулке Яхина, где в Казани находились vip-бордели и почему Горный переулок стал Собачьим.

В следующем выпуске вы узнаете, почему Козья слобода — это «дитя холеры и чумы» и откуда взялось ее название.

Видео Камиля Исмаилова
ОбществоИстория Татарстан
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