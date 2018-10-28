«Трамвай и море»: тайны Жарковских бань, «малинка» вместо клофелина и бесплатный студбилет в публичный дом

«Реальное время» публикует очередную часть видеоверсии лекции «Трамвай и море» казанского краеведа и писателя Алексея Клочкова. Напомним, постоянный автор «Реального времени» выступил с этой лекцией в ЦСК «Смена», представляя свою книгу «Казань из окон трамвая». В предыдущей части речь шла о судьбе автора Горбатого моста. В этом выпуске вы узнаете подробности «интимной жизни» Казани: чем знаменит дом Алексеевой в переулке Яхина, где в Казани находились vip-бордели и почему Горный переулок стал Собачьим.