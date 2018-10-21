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«Трамвай и море»: памятник Сталину на Дальнем Устье Казанки и обезглавленный храм Макария Желтоводского

07:00, 21.10.2018 1
«Трамвай и море»: памятник Сталину на Дальнем Устье Казанки и обезглавленный храм Макария Желтоводского Фото: kazanfirst.ru

«Реальное время» публикует очередную часть видеоверсии лекции «Трамвай и море» казанского краеведа и писателя Алексея Клочкова. Напомним, постоянный автор «Реального времени» выступил с этой лекцией в ЦСК «Смена», представляя свою книгу «Казань из окон трамвая». В этом выпуске вы узнаете, где живут потомки участников первых советских пятилеток и как «автору» Горбатого моста удалось избежать расстрела.


В следующей части вы узнаете, где в Казани самое гиблое место, чем торговали на Мокрой площади и где находилась «улица красных фонарей».

Видео Камиля Исмаилова
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