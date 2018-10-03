«Трамвай и море»: ошибка Ивана Грозного, 22 километра дамб за 8 лет и куда впадает современный Булак

Лекция казанского краеведа Алексея Клочкова

Фото: Олег Тихонов

Известный казанский краевед и писатель, постоянный автор «Реального времени» Алексей Клочков представил в ЦСК «Смена» свою новую книгу «Трамвай и море». Предлагаем вашему вниманию видеоверсию презентации, где он рассказал о развитии Адмиралтейской и Ягодной слобод в ранний советский период, строительстве в 1940—1950-е годы защитных сооружений Куйбышевского гидроузла, трансформации старого порта в Адмиралтейской слободе в промышленную зону, о тайне утраты легендарной галеры «Тверь».

В следующей части вы узнаете о том, как Адмиралтейская слобода «переехала» в Заречье, где живут потомки участников первых советских пятилеток и как «автору» Горбатого моста удалось избежать расстрела.

