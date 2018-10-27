Опрос предпринимателей: уволить или сделать партнером предприимчивого сотрудника

Трудовой кодекс, действительно, не запрещает сотрудникам открывать свой бизнес, будучи наемным рабочим. Но вряд ли какой-то руководитель обрадуется такой инициативности. Одно дело, когда собственное дело — это совершенно не связанное с основной работой занятие (в компании человек бухгалтер, а в свободное время выращивает рассаду на продажу), другое — когда речь идет о создании предприятия-конкурента. В такой ситуации возможно только одно решение — увольнение сотрудника.



Его можно привлечь к ответственности, если для создания бизнеса он пользовался ресурсами компании и информацией, которая является коммерческой тайной. Но судебная практика складывается в пользу сотрудника. Чтобы решение было принято в пользу работодателя, у него должны быть идеально оформлены документы с сотрудником (прописаны необходимые формулировки в трудовом соглашении, подписано соглашение о неразглашении коммерческой тайны). В суде потребуется представить доказательства того, что сотрудник разгласил коммерческую тайну или/и использовал ресурсы компании в личных целях. Суды все чаще принимают в качестве доказательств данные систем контроля действий сотрудника на рабочем месте (DLP-систем).

Понятно, что мало кому хочется бороться с последствиями и связываться с судами, поэтому важно предупреждать сам факт возникновения подобных схем со стороны сотрудников. Повлиять на того, кто уже решился открыть свой бизнес, практически невозможно. Премиями или долей в компании его не мотивируешь, радикальные решения вроде подписания соглашений о не конкуренции в России не работают — запрещены законом. Но это не значит, что вопрос нужно пускать на самотек. Ситуация должна быть под контролем, чтобы, если у сотрудника возникнет желание создать свой бизнес, он не прихватил разработки. Для этого нужно подписывать с сотрудниками документы об ответственности за разглашение коммерческой тайны, разграничивать доступ к информации в компании и обеспечить бизнес техническими средствами защиты от утечек данных.