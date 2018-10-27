Опрос предпринимателей: уволить или сделать партнером предприимчивого сотрудника
Бизнесмены о конкуренции с действующим работником
Как быть, если конкурентом стал действующий сотрудник, открывший бизнес в смежной со своим руководителем сфере? Имея доступ к конфиденциальной информации, он может увести клиентов, поставщиков сырья и ценные идеи. Большая часть опрошенных предпринимателей предпочли в такой ситуации уволить сотрудника, однако оказались и редкие кадры, которые предложили бы работнику партнерство. Подробности в «Бизнес-задачнике» «Реального времени».
Исследуя рынок, производитель техники обнаружил, что у одного из конкурентов похожая ценовая политика, упаковка, и товары конкурента продаются в тех же магазинах. Трудовой кодекс не запрещает открытие таких компаний. Как, по-вашему, должен поступить в такой ситуации руководитель?
Если вы хотите предложить бизнес-задачу, пишите на info@realnoevremya.ru
-
-
Рамиль Измайлов генеральный директор «ПТК-Пружинный проект»
-
Сотрудника надо сразу уволить, потому что он и дальше будет воровать идеи. Это называется сотрудник-террорист. Он сначала копирует твой товар, а потом работников будет уводить. У меня была подобная ситуация. Мы работали с партнером, сначала он был клиентом, потом познакомился с рабочими втихаря. Он узнал, кто мои поставщики, переманил рабочих большой зарплатой. Люди не задумываются о том, что человек может развалить компанию через год-два. Из-за его махинаций сильно выросла цена на сырье, а через какое-то время фирма закрылась.
-
-
-
Зуфар Исмагилов директор «Йолдыз» (спецодежда)
-
Ситуация простая и в то же время сложная. Думаю, что самое простое — обратиться в налоговую, чтобы компанию сотрудника закрыли. Все зависит от мастерства и профессионализма руководителя, от того, как он организует работу в компании. При прочих равных условиях, когда компании в одни и те же магазины продают одинаковую продукцию по схожим ценам, все будет зависеть от мастерства торгового представителя, который общается с розничной торговой точкой, куда компании поставляют продукт.
Даже если у конкурента цена на 2% будет ниже, могут купить у того, у кого цена на 2% выше. Благодаря тому, что его там больше любят. Я называю это коммуникационными способностями человека. При прочих равных условиях берут у того, с кем лучше выстроились отношения, в том числе личные. Если ты приятен клиенту, то он будет покупать у тебя, а не у конкурента. Чтобы брали у твоего сотрудника, его надо хорошо подготовить.
-
-
-
Ильдар Аюпов руководитель дизайн-студии «Теория»
-
В таком случае увольнение — это самое мягкое, что может быть. Возможно, следует инициировать разбирательства на правовом уровне, потому что, зная внутреннюю кухню, открывать конкурирующий бизнес не честно. Конечно, все зависит от конкретной ситуации, но на первый взгляд все кажется однозначным.
-
-
-
Равиль Гибадуллин генеральный директор VIPelectronics
-
Необходимо уволить сотрудника. Производство техники обладает как маркетинговыми, так и техническими ноу-хау. Используя похожую упаковку, сотрудник применяет труд компании, за который она платила деньги. Получается, что он имеет доступ к информации, использует ее против бизнеса, это не честно и повод для увольнения. У меня были ситуации, когда сотрудники увольнялись сами и открывали конкурирующую фирму. Это честно, вполне адекватная ситуация.
-
-
-
Дмитрий Арсентьев генеральный директор ООО «ОКБ АВИАРЕШЕНИЯ»
-
Такая ситуация означает, что бизнес руководителя не имеет технологического преимущества и надо улучшать сервис. Если бизнес легко скопировать, то других вариантов, как организовать качественное обслуживание, нет. Самого сотрудника можно взять в партнеры, если он откажется — уволить.
-
-
-
Сергей Ожегов генеральный директор компании «СерчИнформ»
-
Трудовой кодекс, действительно, не запрещает сотрудникам открывать свой бизнес, будучи наемным рабочим. Но вряд ли какой-то руководитель обрадуется такой инициативности. Одно дело, когда собственное дело — это совершенно не связанное с основной работой занятие (в компании человек бухгалтер, а в свободное время выращивает рассаду на продажу), другое — когда речь идет о создании предприятия-конкурента. В такой ситуации возможно только одно решение — увольнение сотрудника.
Его можно привлечь к ответственности, если для создания бизнеса он пользовался ресурсами компании и информацией, которая является коммерческой тайной. Но судебная практика складывается в пользу сотрудника. Чтобы решение было принято в пользу работодателя, у него должны быть идеально оформлены документы с сотрудником (прописаны необходимые формулировки в трудовом соглашении, подписано соглашение о неразглашении коммерческой тайны). В суде потребуется представить доказательства того, что сотрудник разгласил коммерческую тайну или/и использовал ресурсы компании в личных целях. Суды все чаще принимают в качестве доказательств данные систем контроля действий сотрудника на рабочем месте (DLP-систем).
Понятно, что мало кому хочется бороться с последствиями и связываться с судами, поэтому важно предупреждать сам факт возникновения подобных схем со стороны сотрудников. Повлиять на того, кто уже решился открыть свой бизнес, практически невозможно. Премиями или долей в компании его не мотивируешь, радикальные решения вроде подписания соглашений о не конкуренции в России не работают — запрещены законом. Но это не значит, что вопрос нужно пускать на самотек. Ситуация должна быть под контролем, чтобы, если у сотрудника возникнет желание создать свой бизнес, он не прихватил разработки. Для этого нужно подписывать с сотрудниками документы об ответственности за разглашение коммерческой тайны, разграничивать доступ к информации в компании и обеспечить бизнес техническими средствами защиты от утечек данных.
-
-
-
Айдар Абдрафиков руководитель компании Solar
-
В такой ситуации руководителю надо заняться чем-то другим, вывести на рынок иной продукт. Если сотрудник работает в компании и открывает похожий бизнес, то это воровство. Я не понимаю, как он, тратя 8 часов в день на выполнение трудовых задач, может открыть бизнес по созданию похожих продуктов. Мне трудно представить такую ситуацию, думаю, что сотрудника необходимо уволить.
-
-
-
Айдар Зиятдинов руководитель компании «Авада»
-
В такой ситуации руководителю надо работать над своим товаром и продуктовой линейкой. С сотрудником я бы сначала попытался договориться о партнерских отношениях, если бы сотрудничество не получилось, то мы бы с ним расстались. Если сотрудник не принес значимого ущерба компании, то судиться с ним не стану.
-
-
-
Владимир Васюхин генеральный директор и основатель ООО «АРТ-ГРАНИ»
-
Каждый собственник бизнеса вкладывает знания, деньги, творчество в свою фирму и продукт. Он старается создать команду, с которой вместе будет идти к цели. Люди, которые в открытую пренебрегают доверием, не должны быть ее частью.
Мы, как производители авторских бизнес-подарков, постоянно сталкиваемся с похожей ситуацией. И в суде защищаем свои права на интеллектуальную собственность, придавая судебным решениям всеобщую огласку, чтобы продемонстрировать уважение к владельцам бизнеса и наказать за подобные действия. Трудовой кодекс не запрещает создавать совершенно новый продукт, однако невозможно пользоваться готовыми решениями компании, не инвестируя в них ничего. Нельзя оставлять такие поступки безнаказанными, потому что важно уважать не только себя, но и свою команду, которая честно вкладывает усилия в общее дело.
-
-
-
Наиль Галявиев генеральный директор ГК «Автолайф»
-
Сначала надо проверить достоверность информации о сотруднике, узнать, насколько ключевое место он занимает в компании. Если сведения подтвердятся, то расстался бы с ним. Если сотрудник ключевой открыл параллельную компанию, то это показательный поступок для меня. Сильный бизнес без преданных людей не построишь, нужны работники, которые будут тебе подчиняться.
Если произошла такая ситуация, то значит я, как руководитель, не смог увлечь, не смог привить лояльность к своей компании работнику. Это моя недоработка, я его упустил. Я мусульманин, не делаю пакость человеку, всегда хорошо расстаюсь с сотрудниками. С работником поговорю, постараюсь его понять и отпущу с миром.
-
комментарии